Không phải săn deal, người trẻ rủ nhau “lên chức sếp” trong ngày đôi 11/11

Diễn ra một ngày duy nhất, sự kiện "Ngày hội lên chức sếp khoản dư" của Ngân hàng số Cake by VPBank thu hút đông đảo người trẻ với không gian trải nghiệm độc đáo. "Chiếc ghế nóng" màu hồng chuẩn phong cách "làm sếp" trở thành tâm điểm chú ý. Mỗi khi một vị khách ngồi vào "chiếc ghế nóng", robot AI sẽ tiến đến chào hỏi và "nịnh sếp" bằng giọng điệu thân thiện, hài hước. Màn tương tác "có thể là sĩ đến hết đời" này khiến không ít bạn trẻ vừa bất ngờ vừa thích thú.

Không gian trải nghiệm độc đáo của Cake thu hút nhiều bạn trẻ

Chia sẻ về sự thích thú khi lần đầu tương tác với robot AI, bạn Hồng Hoa cho biết: "Robot AI của Cake giao tiếp khá linh hoạt và tự nhiên, biết trò chuyện, biết nhận diện, biết tư vấn các dịch vụ… Điều này khiến mình thấy AI ứng dụng trong ngân hàng không phải là điều gì xa vời, khó hiểu".

Trong khi đó, bạn Toàn Trung lại thích thú trước khái niệm "sếp khoản dư" của sự kiện. Với Trung, anh "làm sếp" khoản dư của bản thân bằng cách kiểm soát tài chính cá nhân theo 3 mục đích gồm tiết kiệm, đầu tư và giải trí.

"Riêng với tiết kiệm, bên cạnh việc chi tiêu hợp lý, mình còn có thói quen gửi tiết kiệm hàng tháng. Khi chọn ngân hàng, mình cũng ưu tiên các đơn vị uy tín, lãi suất tốt và có chương trình hoàn tiền, ưu đãi hàng tháng… Việc ứng dụng AI để tăng cường bảo mật và tạo ra những trải nghiệm mới mẻ cũng là yếu tố quan trọng. Bởi mình quan điểm "save" là tốt nhưng biết "safe" khoản dư của chính mình thì mới hoàn hảo", Toàn Trung bày tỏ.

Đến với sự kiện, khách tham quan được trải nghiệm nhiều hoạt động như chụp ảnh check-in trên "ghế nóng", tương tác với robot AI...

Các sản phẩm gửi tiết kiệm online của Cake cũng được nhiều người quan tâm tại sự kiện lần này. Không chỉ mang đến mức lãi suất cao top đầu thị trường hiện tại, Cake còn tăng cường bảo mật cho khoản tiết kiệm của khách hàng thông qua tính năng "Tăng cường bảo mật tiền gửi bằng mã khóa". Ngay cả khi tài khoản bị truy cập trái phép, hacker cũng không thể tất toán sổ tiết kiệm nếu không có mã khóa.

Chuẩn bị mở khoản tiết kiệm đầu tiên, bạn Hoàng Huy cho biết vấn đề bảo mật luôn là ưu tiên hàng đầu khi lựa chọn ngân hàng. "Mình chọn hình thức gửi online vì được hưởng mức lãi suất hấp dẫn hơn, đồng thời tiết kiệm thời gian khi có thể thực hiện giao dịch mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên, điều khiến mình tự tin và yên tâm hơn khi mở sổ tiết kiệm online trên Cake chính là tính năng ‘Tăng cường bảo mật tiền gửi bằng mã khóa’, biến khoản tiết kiệm online thành một két sắt di động an toàn tối ưu", Hoàng Huy chia sẻ thêm.

Lãi suất hấp dẫn cùng lớp bảo mật đa tầng là lý do Cake thu hút khách hàng gửi tiết kiệm

Trong khuôn khổ sự kiện, không ít khách hàng đã "chốt đơn" mở sổ tiết kiệm online trên Cake và nhận được nhiều quà tặng thú vị như ví da, ly giữ nhiệt, móc khóa…, đồng thời còn nhận nhiều lỳ xì và cơ hội trúng iPhone 17. Sự kiện "Ngày hội lên chức sếp khoản dư" là hoạt động mở màn cho chuỗi ưu đãi lớn nhất năm nay của Cake mang tên "Thử thách tiết kiệm: Có công làm ‘sếp’, có ngày lãnh iPhone". Chương trình diễn ra từ ngày 12/11 đến ngày 31/12/2025, mang đến số lượng lớn giải thưởng gồm 50 iPhone 17 thời thượng và 50.000 lì xì trực tiếp vào tài khoản, với tổng giá trị lên đến 1,5 tỷ đồng.

Trong thời gian diễn ra chương trình, với mỗi giá trị tiết kiệm từ 5.000.000 đồng, kỳ hạn tối thiểu 3 tháng, khách hàng sẽ nhận được lượt chơi để mở các phong bì may mắn. Với mỗi phong bì, khách hàng có cơ hội trúng 1 chiếc iPhone 17 hoặc tiền thưởng trực tiếp vào tài khoản. Mỗi khách hàng được nhận tối đa 10 lượt chơi cho một sổ tiết kiệm.

Cake hiện là một trong những ngân hàng có mức lãi suất gửi tiết kiệm tốt nhất thị trường hiện nay.

Song song đó, Cake còn triển khai ưu đãi tặng thêm lãi suất tiết kiệm online. Khách hàng lần đầu tiên mở sổ tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng sẽ nhận ngay ưu đãi lãi suất cộng thêm 0,6%/năm, áp dụng cho mọi giá trị tiền gửi. Với khách hàng đã từng gửi tiết kiệm trên Cake, khi thực hiện mở mới khoản tiền gửi từ 20 triệu đồng trở lên cũng sẽ được cộng thêm lãi suất trực tiếp lên tới 0,6%. Với ưu đãi này, không cần gửi số tiền lớn, khách hàng vẫn có thể hưởng mức lãi suất cao top đầu thị trường khi mở sổ tiết kiệm online trên Cake.

Thông qua chuỗi hoạt động liên hoàn, từ "chiếc ghế nóng" tại sự kiện "Ngày hội lên chức sếp khoản dư" đến loạt ưu đãi chồng ưu đãi dịp cuối năm, Ngân hàng số Cake mong muốn mang đến trải nghiệm gửi tiết kiệm online thú vị, sinh lời tốt mà vẫn an toàn tuyệt đối - đúng với tinh thần của một ngân hàng số trẻ trung và sáng tạo.