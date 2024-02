Không phải Ninh Bình hay Hà Giang mà vùng đất này mới là địa điểm “bội thu” khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán 2024

Tết Nguyên đán năm nay kéo dài nên các gia đình đã lên kế hoạch du lịch để thư giãn, nghỉ ngơi. Những điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt, Ninh Bình, Hà Giang, Nha Trang… ngay những ngày đầu Tết đều trong tình trạng quá tải thậm chí “vỡ trận” vì lượng khách đổ về quá đông.

Năm nào cũng vậy, hội mê du lịch thường có xu hướng chọn lựa các điểm đến di sản, tâm linh, văn hóa nổi tiếng tại các địa phương. Bên cạnh đó, các điểm đến ở vùng núi phía Bắc cũng thu hút đông khách vì khu vực này bắt đầu vào mùa đẹp nhất khi hoa mận, hoa mơ, đào rừng nở rộ, vậy nên chẳng quá lạ lẫm khi các cung đường di chuyển lên vùng núi cao ùn tắc cả đoạn dài.

Là địa điểm quen thuộc năm nào cũng đông nghịt người, ngay những ngày đầu Tết đến xuân về Hội An (Quảng Nam) đã luôn nhộn nhịp đông đúc với khung cảnh "biển người" đến du xuân dịp năm mới. Nếu chăm chỉ lướt mạng xã hội, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy phố Hội luôn trong tình trạng đông nghịt dường như khách du lịch khắp mọi miền đât nước đều đổ về Hội An, thậm chí rất đông du khách quốc tế cũng đón Tết ở thành phố xinh đẹp này.

Lượng khách đến Hội An những ngày đầu năm mới vô cùng đông đúc.

Các địa điểm nổi tiếng ở phố cổ đâu đâu cũng toàn người là người.

Sở dĩ Hội An được du khách ưu ái đến như vậy là bởi nơi đây gây ấn tượng với du khách bằng những ngôi nhà lợp mái rêu phong, bức tường sơn vàng cổ kính và những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử phố Hội vẫn có cho mình một vẻ đẹp bình yên, trầm mặc khiến cho không khí Tết nơi đây vừa hiện đại nhưng cũng ngập tràn không khí của Tết xưa.

Càng về chiều tối, phố Hội lại càng trở nên rộn ràng với các hoạt động giải trí đặc trưng ở Hội An điển hình là ngồi thuyền ngắm sông Hoài.

Đặc biệt hơn, địa điểm này ngay những ngày đầu năm 2024 đã chào đón rất nhiều du khách ngoại quốc ghé thăm, trong đó có những nghệ sĩ quốc tế điển hình như các thành viên của NewJeans - nhóm nhạc đình đám của xứ sở kim chi đến Hội An nghỉ dưỡng khiến dân tình khắp nơi rần rần lên kế hoạch du lịch Hội An để “cheap moment” cùng Idol.

Fan Việt thích thú khi thành viên Danielle (NewJeans) đã đặt chân đến Hội An du lịch ngay đầu năm 2024.

Bên cạnh đó những nét đẹp và ẩm thực phố Hội cũng được các nghệ sĩ lan tỏa thông qua vlog, kenh youtube càng khiến thành phố bên sông Hoài trở thành điểm đến sáng giá trong dịp Tết cổ truyền của Việt Nam.

Nữ Idol thưởng thức bánh đập, hến xào tại một quán ăn nổi tiếng ở Hội An. Sau đoạn clip này, nhiều bạn trẻ đã tìm đến quán ăn để cùng cheap moment với idol.

Mặc dù kỳ nghỉ Tết đã hê nhưng thời điểm này lượng khách đổ về Hội An vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Với dân tình đến Hội An dịp nghỉ lễ thì đây quả là thời điểm lý tưởng bởi những ngày mùa xuân phố cổ Hội An trở nên lung linh và quyến rũ hơn bao giờ hết. Đây cũng là thời điểm phố cổ bừng sáng trong ánh nắng nhẹ nhàng, mang đến một không khí Tết vừa tươi mới lại vừa hoài niệm.