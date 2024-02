Hết Tết, du khách vẫn chen chân ở Hội An, phố cổ từng bừng rộn ràng như ngày đầu năm mới

Là địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, trong những ngày đầu năm mới phố cổ Hội An trở thành sự lựa chọn lý tưởng đối với du khách trong, ngoài nước. Chỉ riêng những ngày Tết, thành phố này đã ghi nhận lượng khách đổ về du xuân vô cùng đông đúc. Ngỡ tưởng hết dịp nghỉ lễ phố Hội sẽ vãn người, thế nhưng đến tận mùng 6, mùng 7 Tết rồi mà người dân, du khách vẫn rộn ràng đổ về Hội An du xuân khiến các tuyến phố chật kín người qua lại.

Hội An trở thành điểm đến không thể quên trong lòng du khách khi du xuân

Thời điểm hiện tại, người người nhà nhà đã quay trở lại thành phố để học tập tập và làm việc nhưng vẫn không cản được dòng người nô nức đến Hội An. Khung cảnh đông vui nhộn nhịp ở nơi đây khiến ai cũng cảm thấy như không khí xuân vẫn ngập tràn trên thành phố này.

16/2 (tức 7/1 âm lịch) dù đã hết kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Giáp Thìn nhưng đông đảo người dân, du khách vẫn rộn ràng đổ về Hội An

Những ngày mùa xuân phố cổ Hội An trở nên lung linh và quyến rũ hơn bao giờ hết. Đây cũng là thời điểm phố cổ bừng sáng trong ánh nắng nhẹ nhàng, mang đến một không khí Tết vừa tươi mới lại vừa hoài niệm.

Dù đã hết Tết nhưng du khách vẫn xúng xính trong tà áo dài, check-in trước những con phố nổi tiếng, những cây cầu cổ kính hay những quán cà phê xinh đẹp trong lòng phố cổ.

Hàng trăm hàng quán, quầy lưu niệm, quầy bán thức ăn, đồ uống tại phố cổ nằm trên đường Trần Phú, Phan Chu Trinh... đang có rất đông du khách tập trung thưởng thức và ngắm phố cổ. Các điểm tham quan như Hội quán Phúc Kiến, bảo tàng Nhật Bản hay bảo tàng Sa huỳnh… thu hút đông đảo du khách đến tham quan.

Du khách nước ngoài vui vẻ dạo phố, thưởng thức ẩm thực trong phố cổ Hội An

Đến với phố cổ Hội An chắc chắn du khách sẽ tìm đến những địa điểm check-in nổi tiếng, một trong số đó chính là di tích Chùa Cầu - công trình kiến trúc độc đáo có tuổi đời hơn 400 năm cũng là biểu tượng quan trọng của vùng đất Hội An. Thế nhưng hiện tại khi tham quan trung tâm khu phố cổ Hội An du khách không còn được thấy chùa Cầu án ngữ bên bờ Bắc sông Hoài bởi di tích này đang trong quá trình trùng tu.

Cây cầu được quây kín 4 hướng bằng nhà tôn, song vẫn có một lối lên được mở ra cho khách du lịch lên tham quan, chiêm ngưỡng những kiến trúc còn sót lại của chùa Cầu.

Sau tháo dỡ, từng góc cạnh, hình hài nguyên trạng, kết cấu và bố trí không gian của chùa Cầu được lộ rõ. Từ những viên gạch, mái ngói đến phần trang trí mái chùa Cầu được xếp gọn và bao bọc lại cẩn thận để tránh nứt gãy.

Nhiều du khách không khỏi bất ngờ khi thấy di tích bị "băng bó". Dù tầm nhìn hạn chế do nhiều khu vực bị che chắn để phục vụ sửa chữa và bảo quản nhưng đông đảo du khách rất thích thú khi được tận mắt chứng kiến quá trình tu bổ cũng như lắng nghe thuyết minh về câu chuyện lịch sử của di tích đặc biệt này.

Chùa Cầu Hội An nằm ở trung tâm phố đi bộ, là công trình có kiến trúc tiêu biểu được cả thế giới biết đến trong quần thể di sản văn hóa thế giới thuộc mạng lưới của UNESCO. Trải qua hơn 400 năm lịch sử, Chùa Cầu đã trở thành biểu tượng của phố cổ, được người dân phố Hội xem là kết tinh linh hồn của đất và người Hội An. Đây còn là điểm dừng chân lý tưởng của du khách trong và ngoài nước khi đến với Hội An.

Với những nét đẹp vừa trầm mặc, cổ kính lại rất rực rỡ ấy, không quá ngạc nhiên khi du khách Hội An đông vui nhộn nhịp đến như vậy. Dự kiến vào cuối tuần này cũng là những ngày nghỉ Tết cuối cùng, mật độ xe cộ và du khách đổ dồn về phố cổ Hội An sẽ còn đông đúc hơn nữa.