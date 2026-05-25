Không phải Cool, đây là cách bật điều hòa vừa mát vừa tiết kiệm: EVN hướng dẫn

Khi thời tiết bước vào cao điểm nắng nóng, điều hòa gần như trở thành thiết bị hoạt động liên tục trong nhiều gia đình. Không ít người vừa bước vào phòng đã lập tức bật chế độ Cool, sau đó chỉnh nhiệt độ xuống 18–20 độ C với suy nghĩ càng thấp thì phòng càng nhanh mát.

Thực tế, Cool vẫn là chế độ làm lạnh cần thiết trong những ngày nhiệt độ ngoài trời tăng cao. Vấn đề nằm ở chỗ nhiều người đang dùng chế độ này theo cách chưa hợp lý: đặt nhiệt độ quá thấp, bật trong thời gian dài và không kết hợp các biện pháp hỗ trợ lưu thông không khí trong phòng.

Không nên bật chế độ Cool kèm theo nhiệt độ quá thấp (Ảnh minh họa)

Làm mát hiệu quả trong ngày nắng nóng không phải là ép điều hòa làm lạnh thật sâu, mà là bật đúng chế độ, đúng mức nhiệt và giúp luồng khí lạnh lan tỏa đều hơn trong phòng.

Cách bật điều hòa mát hơn: Đặt 26–28 độ C, kết hợp thêm quạt

Theo EVN, một trong những mẹo đơn giản giúp sử dụng điều hòa tiết kiệm và hiệu quả hơn là kết hợp điều hòa với quạt điện. Nghe qua có vẻ mâu thuẫn, bởi nhiều người cho rằng đã bật điều hòa thì không cần bật thêm quạt. Song trên thực tế, quạt có thể giúp không khí lạnh được phân bổ đều hơn, nhờ đó người trong phòng vẫn cảm thấy mát dù không cần hạ nhiệt độ điều hòa xuống quá thấp.

Cách thực hiện không phức tạp. Trước khi bật điều hòa, người dùng nên đóng kín cửa ra vào, cửa sổ, kéo rèm hoặc che bớt khu vực có nắng chiếu trực tiếp. Nếu phòng bị hở, hơi lạnh sẽ thất thoát ra ngoài, không khí nóng tràn vào khiến điều hòa phải làm việc nhiều hơn để duy trì nhiệt độ.

Sau đó, bật điều hòa ở chế độ Cool với mức nhiệt khoảng 26–28 độ C. Trong trường hợp phòng vừa bị nắng chiếu lâu hoặc mới có nhiều người bước vào, có thể đặt mức 25–26 độ C trong thời gian đầu để làm mát, sau đó tăng dần lên 27–28 độ C khi nhiệt độ trong phòng đã ổn định.

Ảnh minh họa

Khi điều hòa bắt đầu thổi hơi lạnh, người dùng có thể bật thêm quạt ở mức nhẹ hoặc trung bình. Với quạt cây hoặc quạt bàn, nên chọn chế độ đảo gió, hướng quạt về phía trung tâm phòng hoặc khu vực khí lạnh chưa lan tới. Với quạt trần, nên dùng ở tốc độ vừa phải để tạo luồng gió lưu thông đều.

Bộ Công Thương cũng từng khuyến nghị khi bật điều hòa nên dùng thêm quạt gió để lưu thông không khí trong phòng. Quạt giúp đẩy luồng khí nóng lên trên, đưa luồng khí lạnh lan xuống và tỏa đều hơn, nhờ đó tạo cảm giác mát dễ chịu hơn mà không cần đặt điều hòa ở mức quá thấp.

Nói cách khác, điều hòa có nhiệm vụ tạo khí lạnh, còn quạt giúp “đẩy” luồng khí lạnh đó đi xa và đều hơn. Đây cũng là lý do cùng một mức nhiệt 27–28 độ C, phòng có bật thêm quạt thường cho cảm giác dễ chịu hơn so với phòng chỉ bật điều hòa nhưng không khí lưu thông kém.

Những lưu ý để không tốn điện, không hại sức khỏe

Dù có tác dụng hỗ trợ làm mát, quạt không nên được bật theo kiểu thổi trực tiếp vào người trong thời gian dài. Khi dùng quạt kết hợp điều hòa, người dùng nên tránh để luồng gió hướng thẳng vào mặt, cổ, lưng hoặc người đang ngủ, bởi điều này có thể gây khô da, khô mũi, đau họng hoặc cảm giác mệt mỏi khi thức dậy.

Với phòng ngủ, cách hợp lý là đặt điều hòa khoảng 27–28 độ C, bật quạt ở số nhẹ và để chế độ đảo gió. Nếu điều hòa có chế độ Sleep, người dùng có thể sử dụng thêm vào ban đêm để máy tự điều chỉnh nhiệt độ phù hợp hơn trong lúc ngủ, tránh tình trạng càng về đêm càng lạnh.

Ngoài ra, EVN cũng khuyến cáo người dân nên tránh thói quen bật tắt điều hòa liên tục. Nhiều người cho rằng tắt máy khi phòng vừa mát rồi bật lại khi nóng sẽ tiết kiệm điện, nhưng thực tế điều hòa phải khởi động lại nhiều lần, tiêu tốn nhiều năng lượng hơn và có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị.

Ảnh minh họa

Người dùng cũng nên vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa định kỳ. Bụi bẩn bám ở lưới lọc, dàn lạnh hoặc dàn nóng có thể làm giảm hiệu suất làm mát, khiến máy phải hoạt động nhiều hơn. Việc vệ sinh điều hòa khoảng 3–6 tháng/lần, tùy tần suất sử dụng và môi trường sống, sẽ giúp thiết bị vận hành ổn định hơn.