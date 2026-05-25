Dấu hiệu tủ lạnh trong nhà cần thay mới

Theo đánh giá từ các chuyên gia, một chiếc tủ lạnh thông thường có tuổi thọ trung bình rơi vào khoảng 12 năm. Khoảng thời gian này có thể kéo dài lên đến 20 năm hoặc kết thúc chóng vánh chỉ sau 5 năm sử dụng, tùy thuộc vào thương hiệu và thói quen của người dùng. Một sự thật khá ngược đời là các mẫu tủ lạnh cao cấp, tích hợp nhiều tính năng phức tạp như máy làm đá tự động hay hệ thống lọc không khí lại thường có tuổi thọ ngắn hơn so với các dòng cơ bản. Những linh kiện điện tử tinh vi này rất nhạy cảm và dễ gặp sự cố trong quá trình vận hành.

Ngược lại, những chiếc tủ lạnh có thiết kế đơn giản, tập trung vào chức năng làm lạnh cốt lõi lại duy trì được độ bền bỉ đáng kinh ngạc qua thời gian. Tất nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc bạn nên mua những sản phẩm trôi nổi kém chất lượng. Giải pháp tối ưu nhất vẫn là ưu tiên các thương hiệu uy tín, chọn mua những dòng máy có chức năng thực sự phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Bí quyết kéo dài tuổi thọ tủ lạnh mà không tốn kém

Việc duy trì độ bền cho thiết bị hoàn toàn nằm trong tầm tay của bạn thông qua những thói quen bảo dưỡng đơn giản. Vệ sinh thường xuyên là chìa khóa quan trọng nhất, đặc biệt là khu vực gioăng cao su ở cửa tủ. Khi bụi bẩn và thức ăn bám vào bộ phận này, tủ lạnh sẽ bị hở và thất thoát khí lạnh. Tình trạng này buộc máy nén phải hoạt động liên tục với công suất cao, từ đó làm giảm tuổi thọ thiết bị và kéo theo hóa đơn tiền điện tăng vọt. Bạn nên duy trì thói quen lau chùi bên trong tủ hằng tuần và vệ sinh dàn ngưng tụ khoảng một đến hai lần mỗi năm để đảm bảo hiệu suất hoạt động tối đa.

Bên cạnh đó, vị trí đặt tủ cũng quyết định rất lớn đến khả năng tản nhiệt. Hãy đặt thiết bị ở nơi thoáng mát, tránh xa ánh nắng trực tiếp hoặc các nguồn phát nhiệt như bếp gas, lò nướng. Khoảng trống xung quanh và phía sau tủ lạnh cần được đảm bảo để không khí lưu thông tốt. Ngoài ra, việc nhồi nhét quá nhiều thực phẩm sẽ cản trở luồng khí lạnh phân bổ đều, khiến hệ thống làm lạnh phải gồng mình hoạt động và làm thiết bị nhanh xuống cấp hơn.

Những dấu hiệu cảnh báo thiết bị đang "kêu cứu"

Bất kỳ thiết bị điện tử nào cũng sẽ có lúc chạm đến giới hạn tuổi thọ và việc nhận biết sớm các dấu hiệu lão hóa sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối không đáng có. Một chiếc tủ lạnh hoạt động tốt thường chỉ phát ra tiếng vo ve êm tai và đều đặn. Nếu bạn bắt đầu nghe thấy những âm thanh lạ như tiếng lạch cạch, rít lên hay ken két, rất có thể các bộ phận cơ khí bên trong đang gặp trục trặc nghiêm trọng.

Khả năng làm lạnh kém đi hoặc nhiệt độ phập phù cũng là một tín hiệu báo động đỏ. Tình trạng thực phẩm nhanh hỏng dù đã được cất cẩn thận có thể bắt nguồn từ việc máy nén có vấn đề, gioăng cửa bị rách hoặc cuộn dây dàn ngưng tụ đóng quá nhiều bụi bẩn. Đặc biệt, nếu hai bên hông tủ hoặc các linh kiện tỏa nhiệt lượng quá mức bình thường, bạn cần gọi thợ chuyên nghiệp đến kiểm tra ngay. Trong trường hợp thợ xác định hỏng máy nén, chi phí thay thế thường khá đắt đỏ, dao động từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng tùy thuộc vào dòng tủ thường hay Inverter. Lúc này, việc thanh lý và đầu tư một chiếc tủ lạnh mới có thể là bài toán kinh tế thông minh và tiết kiệm hơn.