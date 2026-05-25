2 cách nộp phạt nguội trên Zalo

Nộp phạt thông qua Official Account (OA) của cơ quan nhà nước

Thay vì phải truy cập nhiều trang web khác nhau, bạn có thể tận dụng ngay các trang Zalo Official Account (OA) chính thức của cơ quan chức năng. Đầu tiên, bạn hãy mở ứng dụng Zalo trên điện thoại và truy cập vào mục tìm kiếm. Tại đây, bạn gõ các từ khóa như "công an", "cảnh sát giao thông", "phạt nguội" hoặc "dịch vụ công" để tìm kiếm trang thông tin của cơ quan thẩm quyền. Điểm đặc biệt quan trọng bạn cần lưu ý là chỉ nhấp chọn những tài khoản có dấu xác nhận chính chủ (tích vàng) từ Zalo để tránh nguy cơ truy cập nhầm trang giả mạo, dẫn đến việc bị đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng.

Sau khi truy cập vào trang OA an toàn, bạn tìm đến mục nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông. Lúc này, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng nhập biển số xe cùng một số thông tin liên quan đến giấy tờ phương tiện. Nếu phương tiện của bạn có lỗi vi phạm, thông tin chi tiết về lỗi và mức phạt sẽ được hiển thị đầy đủ trên màn hình. Cuối cùng, bạn chỉ cần chọn nút thanh toán và tiến hành nộp phạt thông qua ví ZaloPay hoặc tài khoản ngân hàng đã liên kết. Toàn bộ quá trình này diễn ra vô cùng bảo mật.

Cần lưu ý rằng dữ liệu vi phạm có thể mất từ 3 đến 5 ngày để cập nhật lên hệ thống và tính năng này hiện hoạt động trơn tru, hiệu quả nhất tại khu vực TP.HCM cùng các thành phố lớn.

Nộp phạt qua hệ thống Mini App dịch vụ công trên Zalo

Nếu bạn muốn một giải pháp trọn gói và không cần phải nhớ chính xác tên của các trang OA, việc sử dụng hệ thống Mini App dịch vụ công được tích hợp sẵn trên Zalo chính là một lựa chọn hoàn hảo. Để bắt đầu, bạn mở ứng dụng và chuyển sang tab Khám phá, sau đó truy cập vào phần Mini Apps hoặc Tiện ích công dân. Đây là không gian lưu trữ các tiện ích hành chính công cực kỳ đa dạng, cho phép người dùng thao tác mọi thứ trên một giao diện duy nhất.

Tại ô tìm kiếm của khu vực Mini App, bạn chỉ cần nhập từ khóa "phạt giao thông" hoặc "nộp phạt" để tìm thấy ứng dụng mini chính thức của cơ quan nhà nước. Tương tự như phương pháp trên, bạn sẽ nhập biển số xe để hệ thống tự động rà soát dữ liệu. Khi thông tin vi phạm hiện ra, bạn nhấn chọn thanh toán, kiểm tra lại thật kỹ các thông tin cá nhân và biên bản lỗi trước khi xác nhận trừ tiền qua ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng. Hình thức thanh toán qua Mini App mang lại trải nghiệm liền mạch, cực kỳ phù hợp cho những ai đề cao sự tiện lợi, muốn xử lý mọi việc nhanh chóng mà không cần phải chuyển đổi qua lại giữa nhiều ứng dụng.

Dù việc thanh toán trực tuyến mang lại nhiều tiện ích vượt trội, người dùng vẫn cần đặt yếu tố an toàn thông tin lên hàng đầu. Hiện nay, tình trạng tội phạm công nghệ cao sử dụng thủ đoạn tạo lập trang Zalo giả mạo cơ quan chức năng hoặc gửi mã QR thanh toán giả mạo đang diễn biến rất phức tạp. Do đó, nguyên tắc bất di bất dịch là tuyệt đối chỉ thao tác nộp phạt trên các trang OA hoặc Mini App có dấu xác minh chính thức.

Trước khi bấm xác nhận chuyển tiền hoặc nhập mật khẩu ngân hàng, hãy rà soát lại toàn bộ thông tin về lỗi vi phạm, biển số xe và số tiền cần nộp. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản đăng nhập ngân hàng hay bấm vào các đường link lạ do những tài khoản tự xưng là cán bộ cảnh sát giao thông gửi qua tin nhắn cá nhân. Cuối cùng, một thao tác nhỏ nhưng rất quan trọng là hãy luôn chụp màn hình lưu lại biên lai điện tử và mã giao dịch sau khi nộp phạt thành công. Việc này sẽ giúp bạn có sẵn bằng chứng đối chiếu và bảo vệ quyền lợi cá nhân trong trường hợp hệ thống mạng gặp trục trặc, chưa kịp cập nhật trạng thái đã nộp phạt.