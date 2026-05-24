Mẫu laptop gaming hai màn hình, giá gần 200 triệu đồng của ASUS

Điểm nổi bật nhất của ROG Zephyrus Duo nằm ở cụm hai màn hình OLED được tích hợp trong cùng một thân máy. Ngoài màn hình chính, máy còn có thêm một màn hình phụ kéo dài phía dưới bàn phím, nâng tổng không gian hiển thị lên tương đương hơn 21 inch.

Thiết kế này cho phép người dùng sử dụng theo nhiều kiểu khác nhau như dạng laptop truyền thống, hai màn hình xếp chồng hoặc dựng kiểu lều. Bàn phím được tách rời khỏi thân máy và hỗ trợ kết nối Bluetooth, giúp nhường diện tích cho màn hình phụ khi cần.

Phần khung máy hoàn thiện bằng nhôm CNC với màu xám Stellar Grey. ASUS trang bị thêm hệ thống đèn Slash Lighting gồm 35 vùng LED độc lập ở mặt lưng. Dù thân máy mỏng, bàn phím vẫn giữ hành trình phím 1,7 mm.

Cả hai màn hình đều sử dụng tấm nền ROG Nebula HDR OLED cảm ứng, độ phân giải 3K, tần số quét 120Hz và thời gian phản hồi 0,2 ms. Màn hình chính hỗ trợ NVIDIA G-SYNC nhằm hạn chế hiện tượng xé hình khi chơi game.

Bộ đôi màn hình đạt độ phủ màu 100% DCI-P3, Delta E <1, chứng nhận Pantone và độ sáng tối đa 1.100 nits, phù hợp cho cả nhu cầu giải trí lẫn xử lý đồ họa.

Về cấu hình, máy sử dụng vi xử lý Intel Core Ultra 9 386H kết hợp GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop với 24GB VRAM GDDR7. ASUS cho biết thiết bị hỗ trợ các công nghệ AI mới của NVIDIA như DLSS 4.5 và Ray Tracing thế hệ mới.

ROG Zephyrus Duo đi kèm 64GB RAM LPDDR5X và SSD PCIe 5.0 dung lượng 2TB. Máy vẫn còn trống một khe M.2 để người dùng nâng cấp thêm lưu trữ.

Hệ thống tản nhiệt được ASUS thiết kế lại với vapor chamber kích thước lớn, kim loại lỏng và vật liệu graphite nano nhằm duy trì hiệu năng khi xử lý các tác vụ nặng như chơi game hoặc render video.

Về kết nối, máy hỗ trợ HDMI 2.1, USB-A, hai cổng Thunderbolt 4, khe thẻ SD UHS-II cùng Wi-Fi 7. Thiết bị sử dụng pin 90Wh, đi kèm sạc 250W và thêm một củ sạc USB-C 100W trong hộp.

ASUS chỉ phân phối một phiên bản duy nhất tại Việt Nam với giá 199,99 triệu đồng.