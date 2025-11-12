Không ngờ tới những "nhân viên tiêu biểu" đã giúp Thảo Cầm Viên đạt doanh thu trăm tỷ

Gần đây, thông tin Thảo Cầm Viên đạt doanh thu lên đến hàng trăm tỷ đồng đã khiến mạng xã hội "nổ tung" vì vui mừng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, nhân viên - những người đã dành tâm huyết để giữ cho không gian xanh lâu đời nhất TP.HCM này luôn sống động và hấp dẫn.

Thế nhưng, giữa những lời khen trang trọng ấy, một bài đăng lại khiến cư dân mạng bật cười nghiêng ngả: đó là danh sách những "nhân viên tiêu biểu" - và không gì khác, chính là các con vật đáng yêu của Thảo Cầm Viên.

(Nguồn: Page Thảo Cầm Viên - Sài gòn Zoo & Botanical Gardens)

Nếu có giải thưởng "gây cười của năm", chắc chắn rái cá sẽ là ứng cử viên nặng ký. Với những pha đùa giỡn tung nước, lăn tròn, úp mặt, rồi lại bất ngờ giơ chân lên như đang tạo dáng, các "nhân viên rái cá" khiến du khách không thể nhịn cười. Có người còn để lại bình luận: "Làm gì khó coi quá vậy?", kèm biểu cảm cười rớt nước mắt. Dù vậy, ai cũng thừa nhận rằng chính sự tinh nghịch ấy khiến khu vực hồ rái cá luôn đông nghẹt khách dừng lại xem.

Những con rái cá "gây cười"

Nếu từng nghĩ hổ luôn dữ dằn, thì "nhân viên" hổ của Thảo Cầm Viên sẽ khiến bạn đổi ý. Không ít lần, du khách bắt gặp cảnh tượng hổ lăn lộn, gác chân, thậm chí nằm phơi bụng giữa sân như thể đang tận hưởng buổi spa giữa trưa.

Chúa sơn lâm cũng có lúc đáng yêu như mèo con

Gia đình capybara - "ngôi sao" của khu vườn Không thể không nhắc đến đại gia đình capybara - loài gặm nhấm khổng lồ đến từ Nam Mỹ. Với khuôn mặt hiền lành, dáng đi ung dung, capybara nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của mọi người. Thảo Cầm Viên còn cho phép du khách vào khu riêng để vuốt ve, cho ăn và chụp ảnh cùng chúng - một trải nghiệm khiến cả người lớn lẫn trẻ em đều mê tít.

Du khách có thể vào chơi với capybara

Lang thang giữa khuôn viên, du khách dễ dàng bắt gặp những chú chim già đẫy với chiếc mỏ "size XL" đầy ấn tượng. Trông thì oai vệ, nhưng biểu cảm lại cực kỳ hài hước, đến mức dân mạng phải bình luận: "Mong là không mukbang mấy bạn khác nhé!".

Những con chim già đẫy lang thăng khắp khuôn viên

Trong khi đó, ở khu vực khác, dàn hồng hạc lại khiến ai nấy phải trầm trồ vì vẻ kiêu sa, duyên dáng. Đặc biệt, việc "em bé hồng hạc" đầu tiên chào đời sau 20 năm chăm sóc và nhân giống đã khiến nơi đây như vỡ òa trong hạnh phúc - một cột mốc đáng tự hào với cả tập thể Thảo Cầm Viên.

Hồng hạc con trở thành "ngôi sao mới nổi" của Thảo Cầm Viên

Bên cạnh đó là "nhân viên ngựa" đôi khi trông trầm tư, đôi khi lại ngây ngô đến buồn cười. Có khoảnh khắc, chú ngựa chỉ đứng im… nhìn xa xăm, gương mặt đầy triết lý, khiến du khách trêu đùa rằng: "Chắc đang suy nghĩ về doanh thu quý này của vườn thú!".

Chú ngựa với vẻ mặt "hướng nội"

Và còn rất nhiều, rất nhiều những con thú khác, với sự đặc biệt, hài hước, đáng yêu - đều đã trở thành những "ngôi sao" trong mắt du khách đến đây.

Nhìn lại hành trình hơn 150 năm tồn tại, không thể phủ nhận rằng chính những "nhân viên đặc biệt" này - bằng sự dễ thương, sinh động và gần gũi - đã góp phần làm nên sức hút bền bỉ cho Thảo Cầm Viên. Nhưng phía sau mỗi khung hình đáng yêu ấy, là công sức miệt mài của hàng trăm cán bộ, nhân viên - những người ngày đêm chăm sóc, huấn luyện, dọn dẹp, đảm bảo môi trường sống tốt nhất cho các loài động vật.

Từ việc duy trì chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt, theo dõi sức khỏe hằng ngày, đến việc cải tạo cảnh quan, tổ chức sự kiện gắn kết với cộng đồng, họ chính là những "anh hùng thầm lặng" giúp Thảo Cầm Viên không chỉ tồn tại, mà còn phát triển mạnh mẽ giữa lòng đô thị hiện đại.

Các cán bộ nhân viên làm việc tại Thảo Cầm Viên

Và có lẽ, khi nhìn thấy hình ảnh những "nhân viên rái cá" tung tăng, "chúa sơn lâm" nằm phơi nắng hay "bé hồng hạc baby" ra đời, ai cũng sẽ hiểu rằng: thành công của Thảo Cầm Viên không chỉ đến từ doanh thu, mà còn từ tình yêu và sự tận tâm dành cho từng sinh linh nơi đây.

(Nguồn: Page Thảo Cầm Viên - Sài gòn Zoo & Botanical Gardens, Page Sài Gòn Của Tôi)