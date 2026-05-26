Không ngờ con trai Tăng Thanh Hà sinh ra "ngậm thìa vàng" lại có hành động này!

Mới đây, Tăng Thanh Hà khiến mạng xã hội thích thú khi chia sẻ loạt khoảnh khắc con trai đầu lòng Richard Nguyễn tự vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.

Theo chia sẻ từ nữ diễn viên, hôm đó vì cô bận việc nên các con được người thân chở đi siêu thị mua nguyên liệu để thử nấu ăn. Dù đã tới 20h món ăn vẫn chưa hoàn thành, Tăng Thanh Hà vẫn kiên nhẫn chờ đợi và động viên con trai. Trên trang cá nhân, cô hài hước kể lại rằng cả nhà hồi hộp không biết "thành công hay không", nhưng điều quan trọng là Richard đã dám thử sức và tự mình làm mọi thứ.

Trong những hình ảnh được đăng tải, quý tử nhà Tăng Thanh Hà gây chú ý bởi vẻ ngoài ngày càng ra dáng thiếu niên, cao lớn và chững chạc. Cậu bé chăm chú chuẩn bị nguyên liệu, cẩn thận chế biến từng công đoạn trong bếp.

Hình ảnh một cậu bé loay hoay trong bếp, nấu mãi chưa xong bữa tối nhưng vẫn được mẹ kiên nhẫn chờ đợi và khích lệ cho thấy cách dạy con tinh tế của "ngọc nữ". Bởi đôi khi, điều quan trọng không phải món ăn ngon tới đâu mà là cảm giác trẻ được tin tưởng, được trao cơ hội thử sức và học cách tự lập từ những điều nhỏ nhất.

Luôn ưu tiên dạy con tự lập

Dù sinh ra trong gia đình giàu có, được xem là ngậm thìa vàng từ bé, các con của nữ diễn viên vẫn được hướng tới lối sống tự lập, gần gũi và biết làm những công việc đời thường như bao đứa trẻ khác.

Ngoài việc học cách tự chăm sóc bản thân, các con của Tăng Thanh Hà còn thường xuyên được mẹ khuyến khích tham gia những hoạt động nhỏ trong gia đình để rèn tính tự lập và sự kết nối. Nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ hình ảnh các bé tự tay chuẩn bị những bữa ăn đơn giản cho chính mình, vào bếp phụ mẹ hay háo hức thử làm món mới dù còn vụng về.

Khi còn bé, Richard và Chloe từng được mẹ hướng dẫn rửa chén, xếp đồ hay phụ chăm sóc khu vườn tại nhà. Hai bé còn tự kê ghế để đứng rửa bát, tưới cây, thu hoạch rau và giúp mẹ làm những việc nhỏ hằng ngày.

Trong showbiz Việt, Tăng Thanh Hà vốn nổi tiếng kín tiếng về đời tư.

Nữ diễn viên từng chia sẻ cô hạn chế để các con tiếp xúc quá nhiều với thiết bị công nghệ. Thay vào đó, khi có thời gian, cô ưu tiên cho các con tham gia những hoạt động ngoài trời, khám phá thiên nhiên, vận động và trải nghiệm thực tế. Những chuyến đi bảo tàng, hoạt động dã ngoại hay làm vườn thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của nữ diễn viên.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù lớn lên trong điều kiện vật chất đủ đầy, các con của Tăng Thanh Hà lại không gắn với hình ảnh đồ chơi đắt đỏ hay cuộc sống hưởng thụ. Thay vào đó, nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ cảnh các con ngồi chơi say sưa với giấy carton, bút màu hay những món đồ quen thuộc trong nhà.

Giữa một cuộc sống đủ đầy, cô vẫn cố gắng tạo cho các con cơ hội được va chạm với những trải nghiệm bình thường nhất của tuổi thơ.