Không khởi tố vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông

Trao đổi với báo chí ngày 17/2, Thượng tá Trần Trung Quốc - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua báo cáo của Công an huyện Thanh Bình thể hiện vụ việc bé Thái Lý Hạo Nam (sinh năm 2012) rơi xuống trụ bê tông trong công trường cầu Rọc Sen chỉ là tai nạn lao động, không có dấu hiệu tội phạm. Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp đã họp và thống nhất cao với nội dung báo cáo trên.

Người phát ngôn Công an tỉnh Đồng Tháp còn cho rằng, khi vụ việc được xác định không có dấu hiệu hình sự, thanh tra ngành lao động sẽ kiểm tra, kết luận mức độ của vụ tai nạn. Khi đó, cá nhân hay tổ chức gây ra tai nạn sẽ chịu những chế tài về hành chính và trách nhiệm dân sự với nạn nhân.

Trước đó, vào lúc 11h30 ngày 31/12/2022, một nhóm trẻ em lẻn vào công trường cầu Rọc Sen và bảo vệ phát hiện, yêu cầu ra khỏi công trường. Tuy nhiên, đến khoảng 11 giờ 50 phút, công trường đang nghỉ trưa, nhóm trẻ lại lẻn vào. Sau đó, bé Hạo Nam đã lọt vào trong lòng cọc bê tông có đường kính 25 cm, dài 35m (gồm 3 đoạn nối lại với nhau).

Đến tối 4/1/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu xác định bé Hạo Nam đã tử vong.

Sau 21 ngày nỗ lực thực hiện công tác cứu hộ, rạng sáng 20/1, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể bé Thái Lý Hạo Nam lên mặt đất.