Không hàng hiệu, không logo: Mặc càng ít chi tiết, vì sao lại càng sang?

Trong thế giới thời trang, “old money” chưa bao giờ là câu chuyện của logo hay hàng hiệu phô trương. Đó là cảm giác sang trọng đến từ sự tiết chế – và không gì thể hiện điều đó rõ hơn một outfit trắng toàn tập.

Nhìn loạt ảnh, dễ nhận ra công thức chung: sơ mi trắng, quần short hoặc quần ống rộng, thêm một chiếc thắt lưng da bản nhỏ và giày đơn giản. Không có chi tiết thừa, không màu sắc nổi bật, nhưng tổng thể lại toát lên vẻ đắt giá rất “khó giải thích”.

Màu trắng – càng đơn giản càng “đắt”

Không giống những gam màu trendy, trắng là màu của sự “im lặng nhưng có lực”. Khi mặc cả cây trắng, mọi ánh nhìn sẽ tập trung vào form dáng, chất liệu và cách bạn phối đồ.

Một chiếc sơ mi trắng hơi rộng, tay xắn nhẹ, kết hợp cùng quần short cạp cao – chỉ vậy thôi nhưng lại tạo hiệu ứng kéo dài chân và định hình vòng eo rất rõ. Đây cũng là lý do vì sao style này luôn được các quý cô châu Âu ưa chuộng trong mùa hè.

Phom dáng quyết định 80% độ sang

Điểm mấu chốt của “old money style” không nằm ở việc bạn mặc gì, mà là đồ có đứng form hay không.

Quần short trong các set đồ này đều có độ cứng vừa phải, cạp cao, ống suông nhẹ giúp che khuyết điểm đùi. Sơ mi thì không ôm sát mà buông lơi tự nhiên, tạo cảm giác “effortless” – mặc như không cố nhưng vẫn đẹp.

Ngay cả khi chuyển sang quần dài, nguyên tắc vẫn giữ nguyên: ống rộng, vải đứng, không nhăn nhúm.

Phụ kiện: càng ít càng chuẩn

Một chiếc thắt lưng da đen hoặc nâu, một đôi loafer hoặc sandal tối giản – đó là tất cả.

Không cần túi quá nổi bật, không cần trang sức cầu kỳ. Chính sự tiết chế này lại khiến tổng thể trông “giàu có” hơn hẳn những outfit nhiều chi tiết.

Đặc biệt, kính râm dáng basic hoặc túi da form cứng sẽ là điểm nhấn đủ tinh tế để hoàn thiện set đồ.

Mặc trắng không khó, quan trọng là “giữ vibe”

Nhiều người ngại mặc trắng vì sợ nhạt hoặc dễ lộ khuyết điểm. Nhưng thực tế, chỉ cần chọn đúng chất liệu (không quá mỏng), đúng phom dáng và giữ bảng màu trung tính, bạn đã có ngay một outfit mùa hè vừa mát mẻ, vừa sang.

“Old money” không nằm ở việc bạn mặc bao nhiêu tiền, mà là cảm giác bạn mang lại: gọn gàng, tinh giản và tự tin. Và đôi khi, chỉ cần một set đồ trắng thôi – cũng đủ khiến người khác nghĩ rằng bạn “rất có tiền”, dù bạn chẳng hề cố gắng.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: Laba shop

Nơi mua: Women Fashion

Nơi mua: Metresia Jolie

Nơi mua: Jenny Closet