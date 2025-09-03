Không được thăng chức, người phụ nữ vay 2,3 tỷ USD mua lại công ty, sa thải sếp cũ

Trong một cuộc trò chuyện gần đây, nữ doanh nhân Julia Stewart đã kể lại hành trình đầy kịch tính của mình tại Applebee’s – chuỗi nhà hàng bình dân nổi tiếng ở Mỹ, nơi bà từng giữ chức Chủ tịch. Stewart nhớ lại những năm tháng gắn bó với công ty này bằng tất cả sự tâm huyết, với niềm tin rằng một ngày nào đó bà sẽ trở thành CEO.

“Chúng tôi đã làm được điều khá phi thường. Tôi xây dựng một đội ngũ mới, hầu hết đến nay vẫn là bạn bè tốt. Sau ba năm, doanh thu tăng trưởng, cổ phiếu tăng gấp đôi. Tôi rất tự hào”, bà nói.

Nhưng kỳ vọng ấy nhanh chóng vỡ tan. Khi trình bày kết quả trước ban lãnh đạo và nhắc đến cam kết được bổ nhiệm làm CEO, Stewart chỉ nhận lại một câu trả lời lạnh lùng: “Không, và sẽ không bao giờ”. Bà hỏi vì sao, vị chủ tịch khi đó chỉ đáp: “Tôi không cần phải đưa ra câu trả lời”.

Cú sốc này khiến Stewart hiểu rằng dù những nỗ lực mang lại lợi ích rõ ràng cho công ty, cánh cửa thăng tiến cao nhất vẫn không dành cho bà. Và trong khoảnh khắc bị từ chối ấy, bà quyết định rời Applebee’s, bất chấp cảnh báo rằng động thái này có thể khiến cổ phiếu lao dốc.

Sau giai đoạn chuyển giao, Stewart bước sang một thử thách mới: dẫn dắt IHOP – chuỗi nhà hàng pancake khi đó cũng đang khủng hoảng. Bằng chiến lược bền bỉ, bà dành 5 năm vực dậy hoạt động kinh doanh, khôi phục hình ảnh thương hiệu và đưa công ty trở lại đường ray tăng trưởng. Khi IHOP đã ổn định, Stewart đề xuất kế hoạch táo bạo: mua lại một thương hiệu lớn khác để mở rộng quy mô. Và cái tên bà nghĩ đến chính là Applebee’s – nơi từng khước từ bà.

“Không ai đi vay 2,3 tỷ USD chỉ để trả thù. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã thực sự làm điều đó và mua lại Applebee’s”, Stewart chia sẻ. Khoảnh khắc thương vụ thành công, bà gọi điện cho vị CEO kiêm chủ tịch cũ của Applebee’s, bình tĩnh thông báo: “Chúng tôi đã mua lại công ty. Và vì giờ đây không thể có hai người cùng lãnh đạo, nên tôi buộc phải để ông rời đi.”

Câu chuyện của Julia Stewart trở thành một minh chứng mạnh mẽ cho sự kiên định và khả năng lật ngược thế cờ trong môi trường kinh doanh khắc nghiệt. Bị “phụ bạc” ở nơi từng gắn bó, bà không chỉ tìm thấy thành công mới ở IHOP mà còn quay trở lại với vị thế người chiến thắng, biến một thất bại cay đắng thành 'cú đáp trả ngọt ngào' trong lịch sử ngành ẩm thực Mỹ.