Không mua điện thoại mới, không chạy theo thời trang, cũng chẳng còn hào hứng với những đợt giảm giá lớn. Tôi từng nghĩ cuộc sống như vậy sẽ rất tẻ nhạt. Nhưng thật bất ngờ, khi ngừng tiêu xài hoang phí, tích trữ đồ đạc và cố gắng thể hiện bản thân, tôi lại có được một năm nhẹ nhõm, đủ đầy và an tâm hơn bao giờ hết.

Năm nay, tôi không đổi điện thoại dù chiếc máy đang dùng đã hơn ba năm tuổi. Tôi cũng không mua thêm túi xách hàng hiệu, không chạy theo những bộ quần áo đang thịnh hành và chẳng còn thức khuya để săn hàng giảm giá.

Những buổi trà chiều sang trọng, những nhà hàng đẹp để chụp ảnh hay những món đồ phải có để không bị lỗi thời cũng dần biến mất khỏi danh sách chi tiêu của tôi.

Nếu là vài năm trước, tôi hẳn sẽ nghĩ mình đang sống quá tiết kiệm, thậm chí có phần kham khổ. Bởi khi ấy, tôi luôn tin rằng kiếm được tiền thì phải biết tận hưởng, phải mua sắm và chăm chút cho cuộc sống thật đẹp đẽ.

Thế nhưng, năm nay, khi không còn cố gắng sở hữu thật nhiều thứ, tôi lại cảm thấy mình đủ đầy hơn bất kỳ thời điểm nào.

Tài khoản tiết kiệm không còn thường xuyên cạn tiền trước ngày nhận lương. Nhà cửa gọn gàng, tủ quần áo không còn chật kín. Quan trọng nhất, tôi không còn phải lo lắng về những hóa đơn mua sắm từ tháng trước hay cảm thấy áp lực khi nhìn cuộc sống của người khác.

Tôi nhận ra, đôi khi muốn sống an tâm hơn, chúng ta không cần kiếm thêm thật nhiều tiền, mà chỉ cần ngừng làm 3 việc đang âm thầm khiến bản thân mệt mỏi.

1. Không còn tiêu xài hoang phí: Tôi ngừng dùng tiền của ngày mai để chiều chuộng cảm xúc hôm nay

Trước đây, ngày nhận lương luôn là ngày tôi mong chờ nhất tháng. Nhưng thay vì nghĩ đến tiết kiệm, tôi thường lập tức lên danh sách những món đồ muốn mua.

Sau một tuần làm việc căng thẳng, tôi tự thưởng cho mình chiếc túi mới. Khi tâm trạng không tốt, tôi mở ứng dụng mua sắm, chọn vài món mỹ phẩm hoặc đồ gia dụng. Cuối tuần, dù tài khoản không còn nhiều tiền, tôi vẫn sẵn sàng đi ăn tại một nhà hàng sang trọng vì không muốn bỏ lỡ cuộc vui cùng bạn bè.

Tôi luôn có lý do để biện minh cho những khoản chi ấy.

Một chiếc áo vài trăm nghìn đồng không quá đắt. Một bữa ăn ngon cũng chẳng khiến mình nghèo đi. Một món đồ giảm giá đến 50% thì bỏ qua thật đáng tiếc.

Nhưng vấn đề là những khoản chi nhỏ ấy cứ nối tiếp nhau. Đến cuối tháng, tiền lương gần như chẳng còn bao nhiêu.

Thậm chí, có thời điểm tôi phải dùng thẻ tín dụng hoặc mua trả góp để duy trì thói quen mua sắm. Lương tháng sau vừa về, tôi đã phải dành một phần để thanh toán cho những món đồ mua từ tháng trước.

Cho đến một ngày, khi kiểm tra lịch sử giao dịch và các khoản nợ chưa thanh toán, tôi chợt nhận ra mình đã tiêu quá nhiều tiền chỉ để tìm kiếm cảm giác vui vẻ nhất thời.

Tôi đang dùng số tiền lẽ ra phải dành cho tương lai để bù đắp những cảm xúc thiếu hụt trong hiện tại.

Từ đó, tôi bắt đầu học cách trì hoãn sự thỏa mãn. Những món đồ không thiết yếu được đưa vào danh sách chờ thay vì mua ngay. Tôi không còn xem mua sắm là phần thưởng mặc định sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Tôi vẫn ăn ngon, mặc đẹp và tự thưởng cho bản thân, nhưng mọi thứ đều nằm trong khả năng tài chính.

Thật bất ngờ, khi ngừng tiêu tiền vô tội vạ, tôi không hề cảm thấy cuộc sống mất đi niềm vui. Ngược lại, cảm giác nhìn tài khoản tiết kiệm tăng dần mỗi tháng khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều.

2. Không còn tích trữ: Nhà cửa rộng rãi hơn, tiền bạc cũng bớt lãng phí

Tôi từng là người rất thích tích trữ đồ đạc.

Trong phòng tắm có ba chai nước tẩy trang, vài chai dầu gội chưa mở nắp. Trong ngăn kéo là những thỏi son gần như giống hệt nhau. Tủ quần áo có nhiều chiếc áo phông cùng kiểu, chỉ khác màu sắc.

Đồ dùng nhà bếp, gia vị, giấy vệ sinh hay các sản phẩm làm sạch cũng vậy. Chỉ cần thấy chương trình khuyến mãi hấp dẫn, tôi lại mua thêm vài món để dành.

Khi ấy, tôi nghĩ mình đang biết lo xa. Mua trước khi cần, mua nhiều khi giá rẻ, chẳng phải là cách chi tiêu thông minh hay sao?

Nhưng thực tế hoàn toàn khác.

Nhà ngày càng chật, các ngăn tủ luôn trong tình trạng quá tải. Mỗi lần dọn dẹp, tôi phải mất rất nhiều thời gian để phân loại và sắp xếp những món đồ ít khi sử dụng.

Có lần, tôi phát hiện vài sản phẩm chăm sóc da đã hết hạn dù vẫn còn nguyên bao bì. Những món đồ từng được mua vì giá rẻ cuối cùng lại trở thành tiền bạc bị lãng phí.

Tôi bắt đầu thay đổi bằng một nguyên tắc: Chỉ mua những gì thực sự cần cho cuộc sống hiện tại, thay vì liên tục chuẩn bị cho những nhu cầu có thể chẳng bao giờ xuất hiện.

Trước khi mua món mới, tôi kiểm tra xem trong nhà còn gì. Những đồ vật không sử dụng được thanh lý, tặng lại hoặc loại bỏ phù hợp. Tôi cũng không còn mua thêm chỉ vì một chương trình giảm giá sắp kết thúc.

Tất nhiên, những vật dụng thiết yếu vẫn có thể dự trữ với số lượng hợp lý. Nhưng tôi không còn biến ngôi nhà thành một kho chứa hàng.

Sau một thời gian, căn nhà trở nên thoáng đãng hơn. Mọi thứ đều có vị trí riêng, việc dọn dẹp cũng nhẹ nhàng hơn trước.

Tôi nhận ra, một ngôi nhà đủ đầy không phải là nơi có thật nhiều đồ đạc, mà là nơi mọi thứ đều có ích và mang lại sự thoải mái cho người sống trong đó.

3. Không còn cố tỏ ra sành điệu: Tôi ngừng tiêu tiền để chứng minh mình sống tốt

Có một thời gian, tôi rất quan tâm đến hình ảnh của mình trong mắt người khác.

Ngay cả khi chỉ xuống nhà mua vài món đồ, tôi cũng muốn trang điểm thật chỉn chu. Mỗi lần gặp bạn bè, tôi lại băn khoăn nên mặc gì để trông mới mẻ, hợp thời.

Tôi thích những quán cà phê có không gian đẹp, những nhà hàng được nhiều người nhắc đến và những món đồ trang trí khiến căn nhà trông sang trọng hơn trong ảnh chụp.

Thú thật, không phải lúc nào tôi cũng thực sự yêu thích những thứ ấy.

Có những đôi giày tôi mua vì chúng đang thịnh hành, dù đi rất đau chân. Có những bữa trà chiều tốn kém mà tôi tham gia chủ yếu để có vài bức ảnh đẹp đăng mạng xã hội.

Tôi từng nghĩ đó là cách một người phụ nữ trưởng thành chăm chút cho cuộc sống. Nhưng dần dần, việc duy trì hình ảnh ấy khiến tôi mệt mỏi.

Cho đến một ngày, tôi tự hỏi: Nếu không ai nhìn thấy, không ai khen ngợi, liệu mình còn muốn mua những món đồ đó không?

Câu hỏi đơn giản ấy khiến tôi suy nghĩ rất lâu.

Từ đó, tôi bắt đầu sống thoải mái hơn. Tôi mặc những bộ quần áo mình yêu thích, đi đôi giày vừa chân và chọn những cuộc gặp gỡ thực sự khiến mình vui.

Tôi không còn cảm thấy cần phải mua một món đồ đắt tiền để chứng minh bản thân có thu nhập tốt, cũng không cần đăng tải những trải nghiệm sang trọng để người khác nghĩ rằng mình đang sống hạnh phúc.

Tôi vẫn yêu cái đẹp, nhưng không còn ép bản thân phải chạy theo những tiêu chuẩn bên ngoài.

Và điều thú vị là khi ngừng cố gắng trở thành một người sành điệu trong mắt người khác, tôi lại thấy mình tự tin hơn.

Sự tinh tế thực sự không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu món đồ đắt tiền, mà ở khả năng hiểu mình cần gì và sống thoải mái với lựa chọn ấy.

4. Đây không phải năm tôi giàu có nhất, nhưng là năm tôi cảm thấy an tâm nhất

Nếu chỉ nhìn vào thu nhập, năm nay không phải năm thành công nhất của tôi.

Tôi chưa mua thêm tài sản lớn, chưa có những chuyến du lịch xa hoa và cũng chẳng sở hữu món đồ nào khiến người khác phải trầm trồ.

Nhưng đổi lại, tôi có những thứ mà trước đây mình luôn tìm kiếm.

Tôi có một khoản tiết kiệm đang tăng dần. Tôi không còn phải chờ lương tháng sau để thanh toán cho những nhu cầu của tháng trước. Căn nhà không quá rộng nhưng gọn gàng, dễ chịu. Tủ quần áo không quá nhiều món nhưng đủ để tôi mặc đẹp và thoải mái mỗi ngày.

Quan trọng hơn, tôi không còn thấy bất an khi người khác mua nhà lớn hơn, đi xe đẹp hơn hay sử dụng những món đồ đắt tiền hơn mình.

Trước đây, tôi luôn cho rằng sống tốt là phải không ngừng nâng cấp cuộc sống bằng những thứ mới mẻ. Bây giờ, tôi hiểu rằng đôi khi, biết dừng lại đúng lúc cũng là một kiểu trưởng thành.

Không tiêu xài hoang phí không có nghĩa là phải sống kham khổ. Không tích trữ không đồng nghĩa với việc thiếu chuẩn bị. Và không cố tỏ ra sành điệu cũng chẳng có nghĩa là ngừng chăm sóc bản thân.

Đó đơn giản là khi tôi biết phân biệt giữa điều mình thực sự cần và điều mình mua chỉ để làm hài lòng người khác.

Sau cùng, tôi nhận ra rằng cảm giác giàu có không chỉ đến từ số tiền kiếm được hay những món đồ đang sở hữu. Nó còn đến từ việc không phải lo lắng quá nhiều về ngày mai, không bị những ham muốn nhất thời điều khiển và không cần tiêu tiền để chứng minh giá trị của bản thân.

Năm nay, tôi không mua được nhiều thứ như trước. Nhưng tôi giữ lại được nhiều tiền hơn, có thêm không gian sống và tìm thấy sự bình yên mà trước đây mình luôn cố gắng mua bằng tiền.

Và với tôi, đó chính là một năm đáng giá.