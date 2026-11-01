Không còn nhận ra Chủ tịch CLB Hà Nội SN 1995

Mới đây, nhân vật này xuất hiện với diện mạo khác lạ.

Trong dịp Halloween năm nay, nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng Việt Nam gây chú ý với những màn hóa trang độc đáo. Đáng chú ý, Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang cũng bất ngờ xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác so với hình ảnh thường thấy khi tham gia các sự kiện kinh doanh, thể thao.

Cụ thể, doanh nhân Đỗ Vinh Quang cùng bà xã là Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh chia sẻ khoảnh khắc sánh đôi trong trang phục Halloween. Cả hai lựa chọn phong cách bí ẩn, mang màu sắc thần thoại, tạo nên hình ảnh khá khác biệt so với những lần xuất hiện trước công chúng.

Trong bức ảnh được đăng tải, nam doanh nhân sinh năm 1995 hóa thân thành thần Anubis trong thần thoại Ai Cập cổ đại. Anh diện bộ trang phục màu đen phối chi tiết ánh kim, kết hợp mặt nạ đặc trưng và khăn trùm đầu theo phong cách Ai Cập. Đáng chú ý, Đỗ Vinh Quang còn cầm cây gậy có biểu tượng Ankh, một biểu tượng gắn liền với sự sống trong văn hóa Ai Cập cổ đại.

Tạo hình được chuẩn bị khá cầu kỳ, đặc biệt là phần mặt nạ che gần như toàn bộ gương mặt, khiến diện mạo của vị Chủ tịch CLB Hà Nội trở nên khó nhận ra. Sánh đôi bên chồng, Đỗ Mỹ Linh cũng lựa chọn trang phục tông đen đồng điệu. Nàng hậu diện chiếc đầm quây dáng peplum, kết hợp vòng choker ren đính đá và chiếc vương miện nhỏ. Cách trang điểm cùng phụ kiện giúp người đẹp sinh năm 1996 nổi bật trong khung hình.

Nếu Đỗ Mỹ Linh vốn quen thuộc với những bộ váy dạ hội tại các sự kiện giải trí, Đỗ Vinh Quang lại thường xuất hiện trong trang phục vest hoặc sơ mi lịch lãm. Bởi vậy, màn hóa trang lần này mang đến một hình ảnh mới mẻ, trẻ trung của cặp đôi.

Những khoảnh khắc ít thấy của vị Chủ tịch sinh năm 1995 bên vợ Hoa hậu

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên trong thời gian gần đây Đỗ Vinh Quang gây chú ý với những khoảnh khắc thoải mái, vui vẻ khi ở bên bà xã.

Trước đó, tối 25/10, nam doanh nhân cùng Đỗ Mỹ Linh xuất hiện tại concert BIGBANG tổ chức ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Cả hai có mặt tại khu vực khán giả để thưởng thức những màn trình diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc.

Khác với phong cách nghiêm túc thường thấy, Đỗ Vinh Quang hào hứng hòa mình vào không khí đêm nhạc cùng vợ. Trong khi đó, Đỗ Mỹ Linh cũng thoải mái hát theo và cổ vũ các tiết mục biểu diễn. Nàng hậu từng chia sẻ mình yêu thích BIGBANG từ thời còn đi học. Vì vậy, việc được cùng chồng tham dự concert tại Hà Nội trở thành một kỷ niệm đáng nhớ của cô.

Không chỉ đồng hành trong các hoạt động giải trí, cặp đôi còn thường xuyên có những màn tương tác hài hước trên mạng xã hội. Cuối tháng 10/2026, nhân dịp kỷ niệm 4 năm kết hôn, Đỗ Mỹ Linh bất ngờ tặng ông xã một chiếc điện thoại mới bằng cách rủ anh thực hiện trào lưu quay video. Đỗ Vinh Quang vui vẻ làm theo hướng dẫn của vợ và không giấu được sự bất ngờ khi nhận món quà.

Sau đó, vị Chủ tịch sinh năm 1995 đăng tải hình ảnh hai vợ chồng dùng bữa tối bên nhau, đồng thời hài hước gọi bà xã là "nhà tài trợ". Những màn tương tác này cho thấy một khía cạnh gần gũi, vui vẻ của nam doanh nhân bên cạnh hình ảnh chỉn chu trong công việc.

Cuộc sống hiện tại của Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh sau 4 năm kết hôn

Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh tổ chức đám cưới vào tháng 10/2022. Sau 4 năm chung sống, cặp đôi hiện đã có hai con. Con gái đầu lòng Tuệ An, tên thân mật Titi, chào đời vào tháng 7/2023. Đến cuối tháng 4/2026, gia đình tiếp tục đón thêm em bé thứ hai.

Năm nay đánh dấu nhiều thay đổi trong cuộc sống của Đỗ Mỹ Linh khi cô vừa sinh con thứ hai, vừa chuyển về tổ ấm riêng cùng chồng. Sau gần 4 năm sống chung với đại gia đình, hai vợ chồng chuyển sang căn nhà riêng cao 6 tầng, nằm sát nhà bố mẹ Đỗ Vinh Quang tại Hà Nội. Công trình mang phong cách tân cổ điển, được hoàn thiện sau hơn một năm thiết kế, xây dựng và bố trí nội thất.

Dù bận rộn với công việc, cả hai vẫn dành thời gian chăm sóc các con. Vợ chồng doanh nhân - hoa hậu có thói quen cùng đưa đón con gái đi học, chơi đùa và hướng dẫn bé những hoạt động phù hợp với lứa tuổi. Nàng hậu từng nhận xét ông xã có cách dạy con kết hợp giữa sự nghiêm khắc và mềm mỏng.

Về công việc, Đỗ Mỹ Linh hiện đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái T&T Group, đồng thời lựa chọn tham gia các hoạt động giải trí phù hợp để có thêm thời gian dành cho gia đình.

Trong khi đó, Đỗ Vinh Quang hiện giữ nhiều vị trí quản lý quan trọng. Nam doanh nhân là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc T&T Group, Chủ tịch HĐQT T&T Homes, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines và Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội.

Đáng chú ý, ông đảm nhiệm vị trí Chủ tịch CLB Hà Nội từ năm 2020, khi mới 25 tuổi. Mới đây, tại lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam tổ chức tối 11/10, Đỗ Vinh Quang cũng được vinh danh là một trong 100 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng năm 2026.