Toàn cảnh lễ hội Sprite Phố Hàng Cay: Trống Đồng Palace đông kín, giới trẻ "càng cay càng đã"!

Cùng cập nhật không khí tại Sprite Phố Hàng Cay - sự kiện hấp dẫn nhất cuối tuần này ở Hà Nội.

Cuối tuần mà hội bạn thân còn đang phân vân chưa biết đi đâu, một lời rủ rê "Đi ăn cay không?" có khi lại đủ để cả nhóm lập tức lên đồ. Những ngày này, Trống Đồng Palace (489 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Hà Nội) đang trở thành điểm hẹn của hội mê ăn cay và thích trải nghiệm với sự kiện Phố Hàng Cay - Lễ Hội Cay Phết nơi hàng loạt món ngon cay nồng, những trò chơi tương tác độc lạ và không khí lễ hội sôi động cùng nhau tạo nên một cuộc vui đúng nghĩa.

Tại đây, thực khách có thể thử sức với những món ăn được phân chia theo 3 cấp độ Cay Tê Tái - Cay Cực Đã - Cay Tới Nóc, từ sườn tháp cay hiểm, gà sốt cay đến tôm Cajun sa tế hay lẩu Trùng Khánh. Cứ mỗi lần vị cay bùng lên, một ngụm Sprite lạnh buốt với những bọt ga sủi tăm lại mang đến cảm giác sảng khoái đầy phấn khích. Chưa hết, các trạm tương tác và chơi minigame như Cưỡi Ớt Điên, Giã Ớt, Cầm Ớt Đổi Quà hay Tháp Cay Đã 3 Tầng cũng đang khiến nhiều nhóm bạn hào hứng nhập cuộc, tạo nên hàng loạt khoảnh khắc đáng nhớ.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất tại Phố Hàng Cay trong khuôn khổ lễ hội ẩm thực cùng Sprite, bắt trọn không khí dòng người đổ bộ Trống Đồng Palace, những màn thử thách vị giác với loạt món cay bùng nổ, các trò chơi tương tác độc lạ và sự háo hức của khán giả trước giờ G sân khấu âm nhạc.

18h30: Phố Hàng Cay chính thức bước vào đêm nhạc bùng nổ!

Sprite Phố Hàng Cay chuyển dần sang không khí đại tiệc âm nhạc. Khán giả háo hức chờ đón sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ aka “cán bộ cấp cay” SơnK, JSOL, LOWG, Trang Pháp, RHYDER,... Những chai Sprite mát lạnh tiếp tục đồng hành cùng các “đồng cay” trong cuộc vui, sẵn sàng cho những giờ phút quẩy hết mình phía trước.

Cùng gia đình, bạn bè và người thân cùng tận hưởng ngày Chủ nhật đúng tinh thần "càng cay, càng đã" nhé!

Các "đồng cay" đã sẵn sàng chờ đại tiệc âm nhạc tại Sprite Phố Hàng Cay

18h14: Phố Hàng Cay đông kín người: Hội bạn, các cặp đôi và nhiều gia đình cùng đổ bộ vui chơi cuối tuần!

Các khu vực minigame vẫn thu hút đông người tham gia, nhiều trò chơi liên tục có khách xếp hàng chờ đến lượt. Trong khi đó, khu ẩm thực cũng nhộn nhịp không kém khi các gian hàng liên tục phục vụ thực khách, những dãy bàn ghế gần như kín chỗ. Không chỉ có các nhóm bạn hay những cặp đôi, nhiều gia đình cũng lựa chọn Phố Hàng Cay làm điểm vui chơi, giải trí vào dịp cuối tuần, cùng nhau thưởng thức món ngon và tham gia các hoạt động tại lễ hội.

18h00: Khu vực sân khấu bắt đầu đông kín trước giờ diễn, khán giả được phát lightstick và túi Sprite miễn phí

Càng gần giờ biểu diễn, khu vực xếp hàng vào sân khấu càng trở nên đông đúc. Khán giả được phát lightstick và túi Sprite để hòa mình vào không khí concert, sẵn sàng cổ vũ cho dàn nghệ sĩ trong đêm cuối Phố Hàng Cay.

17h45: Không chỉ hội bạn thân, các cặp đôi cũng rủ nhau đến Phố Hàng Cay hẹn hò, ăn cay và tận hưởng không khí lễ hội!

Phố Hàng Cay cũng trở thành điểm hẹn cuối tuần của nhiều cặp đôi. Cùng nhau chọn món, thử sức với các cấp độ cay, tham gia minigame rồi tranh thủ check-in tại photobooth, các cặp đôi có thêm một buổi hẹn hò đầy hoạt động. Không khí náo nhiệt, những món ăn nóng hổi và lon Sprite mát lạnh cũng khiến trải nghiệm ăn cay thêm phần thú vị.

Các cặp đôi có buổi hẹn hò cuối tuần đáng nhớ tại Phố Hàng Cay

Các "đồng cay" xinh xắn hết nấc khi check-in tại Phố Hàng Cay

17h25: Phố Hàng Cay càng về tối càng đông, loạt món ngon từ 30.000 đồng hút "đồng cay"

Càng về tối, Phố Hàng Cay càng đón thêm đông đảo khách hàng. Tâm điểm thu hút sự chú ý vẫn là khu ẩm thực với hành trình khám phá 3 cấp độ cay, lần lượt từ Cay Tê Tái, Cay Cực Đã đến thử thách cao nhất Cay Tới Nóc dành cho những tín đồ mê vị cay nồng. Những khay đồ ăn nóng hổi liên tục được chuẩn bị và phục vụ, khiến không khí ngày hội càng thêm náo nhiệt.

Thực đơn tại đây cũng khá phong phú, quy tụ nhiều món ăn mang hương vị châu Á được biến tấu với gia vị cay đậm đà như gà rán, miến trộn, tháp cay, tôm hùm đất Cajun,... Bên cạnh đó là những món quen thuộc của ẩm thực vùng miền như ốc luộc, tré trộn, ba khía xé lưỡi. Với mức giá dao động từ 30.000 đồng đến hơn 100.000 đồng, thực khách có thể thoải mái lựa chọn món ăn và thử sức ở những cấp độ cay khác nhau.

Khách hàng thưởng thức ẩm thực Phố Hàng Cay

Các gian hàng đầy ắp đồ ăn ngon lành và bắt mắt

Cận cảnh những món ăn ngon tại Phố Hàng Cay

Xem ảnh xong là có thể lên đồ đi Phố Hàng Cay ngay lập tức!

17h10: Các "đồng cay" tiếp tục đổ bộ về Phố Hàng Cay, có người tham gia 2 ngày liên tục

Không khí tại Sprite Phố Hàng Cay vẫn tiếp tục sôi động khi ngày càng nhiều bạn trẻ ghé đến trải nghiệm. Đáng chú ý, có những người đã tham gia lễ hội từ ngày đầu tiên và tiếp tục quay lại trong ngày hôm nay để gặp gỡ bạn bè, thưởng thức các món cay và thử sức với những hoạt động mình chưa kịp khám phá.

Nguyễn Diệu Linh (sinh năm 2007, đến từ Hải Phòng) là một trong những người tham gia Phố Hàng Cay cả 2 ngày liên tiếp. Linh cho biết hôm qua cô bạn đi cùng hội bạn, còn hôm nay quyết định quay lại một mình để tiếp tục trải nghiệm các hoạt động tại lễ hội. Trong cả 2 ngày ở Phố Hàng Cay, Linh cảm thấy vui vẻ, hào hứng với không khí đông vui, các trò chơi tương tác và cơ hội thưởng thức thêm nhiều món ăn.

Một khách hàng khác là Lê Thùy Chi, sinh viên năm nhất Đại học Tài chính - Ngân hàng, có mặt tại Phố Hàng Cay từ 17h. Chi cho biết cô cảm thấy vui vẻ và hào hứng khi được trực tiếp tham gia các hoạt động tại lễ hội. Cô bạn cũng đã thử sức với cấp độ Cay Tê Tái. Dù cảm nhận rõ vị cay của món ăn, Chi vẫn thích thú với trải nghiệm này vì "càng cay càng đã". Đặc biệt, khi kết hợp món cay với Sprite mát lạnh, vị ga sủi bọt cùng hương chanh giúp cô cảm thấy sảng khoái hơn, sẵn sàng tiếp tục khám phá những món ăn khác.

16h55: Không khí sôi động tại khu vực minigame Phố Hàng Cay

Khu vực minigame tại Sprite Phố Hàng Cay luôn thu hút đông đảo người tham gia nên trong nhiều thời điểm dòng người xếp hàng dài chờ đến lượt. Loạt trò chơi như Đập Ớt, Đổi Ớt Lấy Quà, Cưỡi Ớt Điên mang đến những thử thách vui nhộn, trong khi khu photobooth là điểm dừng chân để các nhóm bạn lưu lại hình ảnh tại lễ hội.

Các trò chơi hấp dẫn người xem

Dòng người xếp hàng dài để chụp ảnh photobooth

16h44: Khách hàng đừng quên tích dấu để có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn

Sprite Phố Hàng Cay thiết kế hành trình trải nghiệm với những nhiệm vụ riêng, đưa người tham gia lần lượt khám phá các hoạt động. Sau khi thu thập đủ 3 con dấu, mỗi người sẽ nhận được vòng tay ưu tiên vào khu Fanzone, đồng thời có cơ hội tham gia vòng quay may mắn với tỷ lệ trúng thưởng 100%. Những phần quà gồm áo, túi, mũ và khăn Sprite phiên bản độc bản, đủ để các "đồng cay" diện ngay trong không khí lễ hội.

Thẻ tích dấu để nhận Vòng tay Fanzone

Rất nhiều món quà xịn xò và bắt mắt đang chờ các "đồng cay" rinh về

16h30: Không khí ngay lúc này tại Sprite Phố Hàng Cay

Ngay từ đầu giờ chiều, đông đảo bạn trẻ đã có mặt tại Phố Hàng Cay, đi cùng hội bạn thân và gia đình để khám phá không khí lễ hội. Các khu vực mini game, photobooth và thử thách Cưỡi Ớt Điên liên tục thu hút người tham gia. Nhiều bạn còn lựa chọn trang phục theo tone xanh - trắng - vàng, hòa vào màu sắc đặc trưng của sự kiện.

Thời tiết chiều nay cũng chiều lòng người với nắng đẹp, gió mát, tạo điều kiện để mọi người thoải mái thưởng thức món ngon, tham gia hoạt động và tận hưởng buổi hẹn cuối tuần.

Nhìn lại các hoạt động tại Phố Hàng Cay trong 2 ngày cuối tuần

Trong 2 ngày 31/10 - 1/11, Phố Hàng Cay có hàng loạt hoạt động sôi nổi. Tâm điểm là hành trình khám phá 3 cấp độ cay với loạt món ăn hấp dẫn như sườn tháp cay hiểm, gà sốt cay, tôm Cajun sa tế, lẩu Trùng Khánh, Mokchang Seoul cay điên... Bên cạnh những màn thử sức với các món cay, không thể bỏ qua khoảnh khắc thực khách kết hợp đồ ăn cùng Sprite mát lạnh, cảm nhận vị cay bùng nổ cùng bọt ga sủi tăm sảng khoái - đúng tinh thần "càng cay càng đã".