Thuộc Quốc ca 135 nước, Quán quân Olympia Anh Đức ngẫu hứng hát Quốc ca Hàn Quốc rồi chuyển sang dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Không chỉ học giỏi, Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2026 còn rất đam mê ca hát.

Sáng 1/11, trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Vượt qua 3 đối thủ trong một trận đấu gay cấn, nam sinh xuất sắc giành vòng nguyệt quế với 240 điểm, trở thành chủ nhân của ngôi vị Quán quân Olympia 2026.

Sau những giây phút tranh tài căng thẳng, trong phần giao lưu sau cuộc thi, Anh Đức còn có màn thể hiện ngẫu hứng khiến nhiều người thích thú. Không cần sân khấu hay chuẩn bị cầu kỳ, nam sinh lần lượt thể hiện Quốc ca Hàn Quốc và Quốc ca Liên bang Nga. Đáng chú ý, Đức còn khoe giọng hát khi thể hiện một câu dân ca Ví, Giặm trong ca khúc Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh.

Clip: Anh Đức ngẫu hứng thể hiện khả năng hát Quốc ca các nước Hàn Quốc, Liên bang Nga (Clip: Hải My)

Clip: Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2026 hát dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh ngọt cỡ này! (Clip: Hải My)

Nếu theo dõi hành trình của Anh Đức tại Olympia năm nay, đây có lẽ không phải điều quá bất ngờ. Bởi từ trước khi bước vào trận Chung kết, nam sinh trường Ams đã được biết đến với một sở thích đặc biệt: tìm hiểu, ghi nhớ và có thể hát quốc ca của 135 quốc gia trên thế giới.

Đoàn Lê Anh Đức (SN 2009) từng gây chú ý ngay từ những vòng thi trước khi tiết lộ bản thân có thể hát quốc ca của 135 quốc gia. Không dừng lại ở những giai điệu quen thuộc, Đức còn có thể hát nhạc đỏ, dân ca, đặc biệt là ví, giặm Nghệ Tĩnh bằng nhiều thứ tiếng.

Chia sẻ về sở thích này, Anh Đức cho biết bắt đầu tìm hiểu quốc ca các nước từ năm lớp 7, trong khoảng thời gian dịch Covid-19. Ban đầu, nam sinh chỉ đơn giản là tò mò về những giai điệu gắn liền với các quốc gia. Sau đó, sự tò mò dần trở thành một sở thích được duy trì trong nhiều năm.

Đoàn Lê Anh Đức đã có màn thể hiện xuất sắc tại Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 (Ảnh: BTC)

Đức không chỉ học thuộc lời bài hát mà còn tìm hiểu về ngôn ngữ, ý nghĩa ca từ và câu chuyện lịch sử, văn hóa phía sau mỗi bản quốc ca. Để ghi nhớ, nam sinh thường tìm những video có lời trên YouTube, chép ca từ ra sổ và tìm bản dịch tiếng Việt để hiểu nội dung.

Với Anh Đức, âm nhạc cũng là một cách để khám phá thế giới. Mỗi quốc ca lại mang một màu sắc riêng, có bài hào hùng, có bài nhẹ nhàng, giàu chất trữ tình. Chính sự khác biệt ấy khiến nam sinh càng có thêm hứng thú tìm hiểu về những vùng đất và nền văn hóa mới.

Bên cạnh tài lẻ đặc biệt, profile học tập của Anh Đức cũng khiến nhiều người chú ý. Hiện là học sinh chuyên Sử của trường Ams, nam sinh từng giành giải Nhất học sinh giỏi môn Lịch sử cấp thành phố và giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi môn Lịch sử của Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tình yêu với Olympia của Anh Đức cũng được nuôi dưỡng trong thời gian dài. Từ năm lớp 6, sau khi xem trận Chung kết Olympia năm thứ 20, cậu bạn đã bắt đầu mơ ước một ngày được đứng trên sân khấu của chương trình. Đức dành khoảng 6 năm chuẩn bị, tìm hiểu các dạng câu hỏi, theo dõi những trận thi đấu cũ và tham gia các sân chơi mô phỏng Olympia.

Anh Đức đã khép lại hành trình chinh phục sân chơi kiến thức bản thân ấp ú từ khi còn học lớp 6 với kết quả đáng ngưỡng mộ (Ảnh chụp màn hình)

Trước khi chạm tay vào vòng nguyệt quế năm 2026, Anh Đức từng về nhì ở cuộc thi tuần với 230 điểm, sau đó giành chiến thắng cuộc thi tháng với 330 điểm và nhất Quý IV với 220 điểm để trở thành thí sinh cuối cùng góp mặt tại Chung kết năm.

Và sau hành trình dài ấy, nam sinh trường Ams đã chính thức trở thành Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2026 với 240 điểm. Chiến thắng không chỉ ghi dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình chinh phục Olympia mà còn giúp cái tên Đoàn Lê Anh Đức được nhiều người biết đến hơn, đặc biệt là với profile vừa học giỏi, mê khám phá, vừa sở hữu tài lẻ ca hát.