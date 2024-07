Không còn nhà thấp tầng giá dưới 5 tỉ đồng ở TP HCM từ năm 2026?

Báo cáo mới nhất của Savills Việt Nam về thị trường bất động sản TP HCM cho thấy trong quý II/2024, nguồn cung nhà phố, biệt thự mới bị hạn chế do quỹ đất khan hiếm, các thủ tục pháp lý phức tạp và tâm lý thận trọng từ các chủ đầu tư.

Nguồn cung mới duy nhất đến từ đợt mở bán mới của dự án The Sholi Bình Tân với 10 căn nhà phố thương mại, giảm 75% so với quý trước và 97% so với cùng kỳ năm trước.

Biệt thự tại TP Thủ Đức (ảnh minh hoạ)

Đặc biệt, các sản phẩm nhà phố, biệt thự đắt tiền, giá trên 30 tỉ đồng chiếm đa số với hơn 77% nguồn cung sơ cấp. Hầu hết các sản phẩm cao cấp này nằm trong các khu đô thị và tập trung chủ yếu ở thành phố Thủ Đức.



Do nguồn cung giảm, giá bán cao khiến giao dịch cũng đảo chiều giảm so quý trước. Cụ thể, trong quý II/2024 chỉ có 72 giao dịch nhà phố ở TP HCM, giảm đến 36%. Hàng sơ cấp giá cao, sự cạnh tranh từ thị trường thứ cấp và các sản phẩm giá cả phải chăng ở các tỉnh lân cận đã gây khó khăn cho thị trường TP HCM. Những sản phẩm trên 30 tỉ đồng chật vật với chỉ 6% được hấp thụ. Nhà liền kề có tỷ lệ hấp thụ cao nhất ở mức 31%, nhờ nhu cầu ở thực và giá cả cạnh tranh.

Trong quý II/2024, các sản phẩm nhà phố thương mại đắt tiền ở The Global City (TP Thủ Đức) đã được bán, khiến giá sơ cấp giảm 2% so với quý trước và 4% so với cùng kỳ, đạt 320 triệu đồng/m2 đất.

"Với quỹ đất khan hiếm và sự hỗ trợ từ cơ sở hạ tầng, giá nhà tại TP HCM đã tăng gấp ba lần trên thị trường sơ cấp và gấp đôi trên thị trường thứ cấp trong vòng 5 năm qua. Giá bán tăng đã đẩy những người mua nhà với mục đích ở thực sang các tỉnh lân cận để có nhiều sự lựa chọn phù hợp hơn "- ông Troy Griffiths, Phó Tổng Giám Đốc, Savills Việt Nam, nhận định.

Theo Savills Việt Nam trong nửa cuối năm 2024, dự kiến sẽ có 883 căn nhà thấp tầng được tung ra thị trường, chủ yếu từ các giai đoạn tiếp theo của các dự án hiện hữu. Những sản phẩm có giá trên 20 tỉ đồng sẽ chiếm đến 80% nguồn cung tương lai. Hai dự mới là Foresta và The Meadow sẽ cung cấp 30% nguồn cung tương lai với các sản phẩm biệt thự và nhà liền kề. Cả hai dự án đều đã có giấy phép xây dựng.

Đặc biệt, Savills Việt Nam dự báo đến năm 2026, TP HCM sẽ không còn các sản phẩm thấp tầng có giá dưới 5 tỉ đồng và chỉ có 10% nguồn cung sơ cấp có giá dưới 10 tỉ đồng. Trong khi đó, các sản phẩm với mức giá này lại chiếm đến 85% nguồn cung ở Bình Dương và 55% ở Đồng Nai.

Theo đó, năm 2026, nguồn cung tương lai dự kiến sẽ đạt 4.663 căn, chủ yếu tập trung ở các khu vực TP Thủ Đức (khu quận 2 cũ), Bình Chánh và Nhà Bè.