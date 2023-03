Không chỉ xuất hiện cùng Châu Bùi, Tóc Tiên, siêu phẩm này còn được loạt sao Việt "ưu ái"

Trước đó, thiết kế độc quyền này cũng được xuất hiện cùng ca sĩ Tóc Tiên và hàng loạt sao Việt khác.

Châu Bùi, fashionista Việt duy nhất được góp mặt tại show diễn của Dior, đã khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên với bài post "unbox" chiếc áo phiên bản giới hạn mang tên "The T- Bản lĩnh" ngay tại kinh đô thời trang Paris. Tại đây, cô nàng hot girl kiêm fashionista đình đám đã gây dấu ấn mạnh mẽ với vẻ ngoài cá tính trong thiết kế giới hạn từ NTK Công Trí. Cô chọn lối make up tone cam kèm đôi găng tay đồng màu càng làm nổi bật thần thái tự tin, cuốn hút giữa đường phố Paris.

Phiên bản giới hạn "The T- Bản lĩnh" gây ấn tượng mạnh mẽ với hình ảnh mãnh hổ vươn mình trên nền đen, cùng những vệt màu cam loang rực rỡ và nổi bật. Dù khoác lên mình thiết kế của nhà mốt trong hay ngoài nước thì bản lĩnh "mãnh hổ" bên trong Châu Bùi vẫn không ngừng bứt phá trong sự nghiệp thời trang. Cái tên Châu Bùi đã và đang tích cực mở rộng sự nhận diện thời trang Việt Nam trên làng mốt thế giới.

Trước đó, Tóc Tiên, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp cũng là những bản lĩnh Việt sở hữu chiếc áo vô giá này. Nữ thần 906090 chia sẻ phiên bản giới hạn "The T-Bản Lĩnh" đã gợi nhớ lại chặng đường 19 năm không ngừng bứt phá để vươn đến những thành tựu của hiện tại, và chính thiết kế này cũng sẽ tiếp thêm nguồn cảm hứng để Tóc Tiên tiếp tục chạm đến những đỉnh cao mới trong sự nghiệp của mình.

Sức nóng của phiên bản giới hạn "The T-Bản Lĩnh" tăng cao đỉnh điểm bởi nguồn năng lượng vô hình mà chiếc áo mang lại cho chủ nhân của mình

Cùng với Tóc Tiên, Quốc Cơ Quốc Nghiệp, bộ đôi với 4 lần ghi tên Việt Nam vào danh sách kỷ lục Guiness thế giới cũng chia sẻ những suy nghĩ về phiên bản giới hạn này. Những thương tích từ nhẹ đến nặng mà Cơ - Nghiệp trải qua đều lần lượt hiện lên sau chiếc áo, nhưng chúng không gợi nhớ về nỗi đau, mà về hành trình bản lĩnh mà cặp đôi hoàng tử xiếc đã trải qua, chính chiếc áo cũng mang theo lời động viên mà hai anh em luôn dành cho nhau "không được bỏ cuộc, phải tiếp tục".

Phiên bản giới hạn "The T-Bản Lĩnh" khiến Quốc Cơ - Quốc Nghiệp tự hào hơn về những thành tích tại đấu trường quốc tế

Ngay sau khi Tóc Tiên, Quốc Cơ-Quốc Nghiệp và Châu Bùi đăng bài viết check-in với phiên bản giới hạn "The T-Bản Lĩnh", FaiV - 5 chàng trai gây chao đảo Tiktok với những clip nhảy triệu view cũng đã đăng tải video "chất hơn nước cất" khoe vũ đạo sắc bén khi diện biểu tượng bản lĩnh.

5 chàng trai FaiV khoe vũ điệu mạnh mẽ, dứt khoát trong phiên bản giới hạn "The T- Bản lĩnh"

Phiên bản giới hạn "The T- bản lĩnh" là sản phẩm hợp tác lần giữa hai biểu tượng toàn cầu- Tiger Beer và NTK Công Trí . Đây không chỉ là sự hợp tác đơn thuần mà còn là sự đồng điệu về tinh thần nỗ lực không ngừng để vươn mình ra thế giới của Tiger Beer và Công Trí. Nếu Tiger Beer là một thương hiệu bia toàn cầu đã trải qua hơn 90 năm "ủ mình" để chinh phục hơn 60 quốc gia và 40 giải thưởng quốc tế thì NTK Công Trí cũng đã có 20 năm thăng trầm nhưng cũng nhiều thành quả ngoài mong đợi khi chạm được ước mơ nhìn thấy những thiết kế của mình được các nhân vật tầm cỡ lựa chọn. Với niềm tin rằng ai cũng mang trong mình một "mãnh hổ" không khuất phục trước bất kì giới hạn nào, Tiger Beer và NTK Công Trí mong muốn phiên bản giới hạn "The T- Bản lĩnh" có thể trở thành động lực giúp mỗi người can đảm gạt đi những rào cản để theo đuổi đam mê theo cách riêng, để trở thành những bản lĩnh Á Châu vang danh toàn cầu.