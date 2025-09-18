Không chỉ smartphone đơn thuần, Galaxy A56 5G là chất xúc tác sáng tạo cho thế hệ trẻ

Thế hệ luôn tìm kiếm sự đổi mới và bứt phá

Trong thế giới không ngừng thay đổi từng ngày, Gen Z đang trở thành thế hệ "đa nhiệm" đúng nghĩa. Bạn trẻ vừa học tập, vừa làm việc, sáng tạo nội dung để ghi dấu ấn cá nhân nhưng cũng muốn tận hưởng những trải nghiệm muôn màu của cuộc sống. Với muôn vàn câu hỏi luôn bật ra mỗi ngày, không phải lúc nào Gen Z cũng bật ra ngay được ý tưởng và câu trả lời thú vị. Thấu hiểu nhu cầu đó, Samsung mang đến cho giới trẻ một lời giải đầy hài lòng - Galaxy A56 5G với trợ thủ Gemini Live toàn năng.

Gemini Live trên Galaxy A56 5G xứng danh "bạn thân" đích thực của GenZ

Với khả năng xử lý thông tin mạnh mẽ được hỗ trợ bởi Google, Gemini đang là chatbot AI mạnh mẽ bậc nhất thế giới. Nhưng điều tuyệt vời hơn là Samsung đã tích hợp sâu AI này vào smartphone Galaxy A56 5G để người dùng có thể thoải mái trò chuyện, hỏi đáp với Gemini mọi lúc, mọi nơi bằng chính ngôn ngữ tiếng Việt. Chính điều này đã khiến Gemini Live trở thành trợ thủ mới đắc lực, được nam nghệ sĩ HIEUTHUHAI đặc biệt yêu thích.

Trợ thủ đắc lực trong việc lên ý tưởng trình diễn của HIEUTHUHAI

"Sắp gặp SUNDAYs rồi, bạn có ý tưởng nào cho các tiết mục độc đáo hơn không?", HIEUTHUHAI trò chuyện với Gemini Live khi đang tìm kiếm ý tưởng cho những phần trình diễn của nam nghệ sĩ. Đáp lại, trợ lý AI trên Samsung Galaxy A56 5G nhanh chóng phản hồi: "Bạn có thể thử kết hợp ảo thuật xem".

Sau đó nam ca sĩ và Gemini cùng nhau thảo luận về màn ảo thuật với vẹt. Trợ lý AI của Samsung không chỉ đưa ra những gợi ý tức thì, sáng tạo mà còn hướng dẫn HIEUTHUHAI các bước thực hiện, cùng nhau thảo luận để có một màn trình diễn ấn tượng nhất.

Với tính năng Share Camera, Gemini Live mang đến khả năng hỗ trợ tối ưu cho người dùng trong thời gian thực

Chỉ trong chưa đầy một phút, với sự hỗ trợ của Gemini Live, HIEUTHUHAI đã có một ý tưởng mới thú vị và tự tin biểu diễn màn ảo thuật độc đáo của riêng mình. Điều đặc biệt của Gemini Live là người dùng có thể trò chuyện một cách tự nhiên với trợ lý AI bằng ngôn ngữ mẹ đẻ.

Tiếng Việt là một trong 13 ngôn ngữ đầu tiên được Samsung ưu tiên phát triển trên hệ sinh thái Galaxy AI, do đó trợ lý này có thể hiểu tiếng Việt "như người bản địa" và đưa ra những gợi ý vô cùng sáng tạo. Theo thời gian, người dùng càng trò chuyện với Gemini Live càng nhiều, AI sẽ càng hiểu tính cách, thói quen và đưa ra những gợi ý mang màu sắc rất riêng, được cá nhân hóa từ chính trải nghiệm của chủ nhân.

Gemini Live còn làm được nhiều hơn nữa

Trước đây, AI thường được xem là những công cụ phức tạp, cần chuẩn bị nhiều kỹ năng để có thể tương tác và khai thác hiệu quả. Nhưng với Gemini Live, mọi thứ trở nên đơn giản hơn. Việc của người dùng chỉ là mở trợ lý trên điện thoại Galaxy A56 5G, đặt câu hỏi bằng giọng nói. Chatbot sẽ đóng vai một người bạn đồng hành, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc, đưa ra gợi ý tức thì. Thiết kế này của Samsung đã chạm đúng nhu cầu của Gen Z - những người vốn quen với các tính năng tiện lợi, đơn giản, hiệu quả cao và tối ưu thời gian.

Từ những câu hỏi đơn giản như "hôm nay mặc gì cho đúng mood", hay thời tiết "sáng nắng chiều mưa thế này mặc gì cho hợp?" Gemini Live lập tức đưa ra loạt gợi ý phối đồ đang thịnh hành, phù hợp với phong cách cá nhân và điều kiện thời tiết trong ngày.

Galaxy A56 5G ra mắt nhanh chóng dành lấy cảm tình của giới trẻ với thiết kế và nâng cấp vượt trội

Hoặc nếu cần kế hoạch cho một chuyến du lịch đột xuất, hãy trò chuyện với Gemini Live, trợ thủ này sẽ cho bạn loạt gợi ý từ các quán cà phê độc đáo đến những địa điểm du lịch ở gần. Không những thế, trợ lý AI còn giúp bạn lên kế hoạch chi tiết, gợi ý phương tiện phù hợp, lộ trình tối ưu và những lưu ý quan trọng như đồ dùng cần mang theo, tuyến đường sẽ đi qua, những địa điểm đẹp hay quán ăn ngon nên ghé chân trong hành trình.

Du lịch trải nghiệm sẽ trở nên đơn giản hơn với Gemini Live trên Galaxy A56 5G

Ngay cả trong học tập, Gemini Live cũng là trợ thủ đắc lực nếu bạn bị "bí ý tưởng". Nếu chưa nghĩ ra cách mở đầu buổi thuyết trình thật ấn tượng vào ngày mai, hãy đặt câu hỏi với Gemini Live. Bạn sẽ nhận về loạt gợi ý thú vị như bắt đầu từ một câu chuyện cá nhân hay đưa ra những số liệu, thông tin bất ngờ. Thậm chí, nếu cần một trò chơi nhỏ để khởi động trước khi vào chủ đề thuyết trình, Gemini Live cũng sẽ cùng bạn thảo luận và sẵn sàng cho một màn trình diễn ấn tượng.

Thay vì mất nhiều thời gian để suy nghĩ, Gen Z đang dùng Gemini Live để khai mở loạt ý tưởng mới, sau đó tiếp tục phát triển theo phong cách, nhu cầu của riêng mình, để việc học trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

Khi bí ý tưởng, Gemini Live sẵn sàng gỡ rối cho GenZ với những gợi ý đầy ấn tượng

Không chỉ trong học tập, Gen Z cũng sớm chứng minh vai trò của mình trong công việc. Thay vì những báo cáo khô khan, truyền thống, Gemini Live có thể gợi ý cách tạo ra những báo cáo ấn tượng hơn. Trợ lý AI cũng có thể giúp "chủ nhân" sắp xếp thời gian một cách khoa học để cân bằng được cả việc học, việc chơi lẫn các dự án cá nhân.

Thay vì phải loay hoay giữa hàng tá công cụ khác nhau cho từng công việc, giờ đây GenZ chỉ cần một chiếc Samsung Galaxy A56 5G với trợ thủ Gemini Live đắc lực là đã có thể giải quyết mọi thứ một cách gọn gàng, hiệu quả.

Khi công nghệ trở thành "chất xúc tác" sáng tạo

Điều khiến Galaxy A56 5G và Gemini Live khác biệt không nằm ở những con số khô khan về cấu hình mà ở cách đưa công nghệ hòa vào nhịp sống Gen Z. Samsung không chỉ mang đến một chiếc điện thoại 5G mạnh mẽ, mà còn định vị đây là công cụ giúp giới trẻ khai phá bản thân.

Ở đó, mỗi câu hỏi, mỗi lần trò chuyện với Gemini Live đều có thể mở ra một gợi ý mới, một ý tưởng mới. Với Gen Z - thế hệ luôn tò mò, luôn tìm kiếm sự khác biệt - Gemini Live trên Galaxy A56 5G như một "chất xúc tác" để sáng tạo thăng hoa và không ngừng đổi mới mỗi ngày.