Không chỉ rượu bia, ung thư dạ dày thường "để mắt” tới những người thường xuyên sử dụng loại đồ uống này

Nghiên cứu phát hiện người sử dụng thường xuyên loại đồ uống này có nguy cơ ung thư dạ dày cao đáng kể.

Nhắc đến những loại đồ uống có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày, nhiều người thường nghĩ ngay đến rượu bia. Tuy nhiên, một nghiên cứu cho thấy có một loại đồ uống phổ biến cũng đang được các nhà khoa học đặc biệt lưu ý: đồ uống có đường.

Đó có thể là lon nước ngọt dùng trong bữa trưa, ly nước chanh pha đường vào buổi chiều hay chai đồ uống thể thao sau khi vận động. Những lựa chọn tưởng khá bình thường này, nếu trở thành thói quen hằng ngày, có thể liên quan đến nguy cơ ung thư dạ dày cao hơn đáng kể.

Uống đồ uống có đường mỗi ngày, nguy cơ ung thư dạ dày cao hơn 2,45 lần

Thường xuyên sử dụng đồ uống có đường làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày (Ảnh: PA Archive)

Theo Fox News, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của hơn 100.000 người tham gia hai nghiên cứu dài hạn là Nurses' Health Study và Health Professionals Follow-Up Study. Đây là các nghiên cứu theo dõi hàng chục nghìn nhân viên y tế trong nhiều thập kỷ nhằm đánh giá mối liên hệ giữa chế độ ăn, lối sống và nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, trong đó có ung thư.

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Mass General Brigham, một trong những hệ thống y tế học thuật lớn tại Mỹ, thực hiện

Sau khi tính đến các yếu tố nguy cơ khác, nhóm nghiên cứu nhận thấy những người uống ít nhất một khẩu phần đồ uống có đường mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao gấp 2,45 lần so với những người uống chưa đến một khẩu phần mỗi tháng.

Ở phụ nữ uống hơn một đồ uống có đường mỗi ngày, tỷ lệ ung thư dạ dày được ghi nhận cao hơn hơn 3 lần.

Bác sĩ Andrew T. Chan, chuyên gia tiêu hóa và dịch tễ học tại Mass General Brigham, cho rằng kết quả này đáng chú ý trong bối cảnh ung thư đường tiêu hóa đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở những người dưới 50 tuổi.

“Việc tiêu thụ ngày càng nhiều đồ uống có đường và thực phẩm siêu chế biến có khả năng đang góp phần vào một số xu hướng ung thư này”, bác sĩ Chan chia sẻ trên Fox News.

Đồ uống có đường không chỉ là nước ngọt có gas

Đồ uống có đường không chỉ là nước ngọt có gas (Ảnh: iStock)

Khái niệm “đồ uống có đường” trong nghiên cứu rộng hơn nhiều người nghĩ. Các nhà nghiên cứu xếp vào nhóm này nước ngọt thông thường, nước trái cây pha đường và đồ uống thể thao. Điểm chung là fructose đóng vai trò chất tạo ngọt chủ yếu.

Đáng chú ý, lượng fructose tiêu thụ càng cao càng đi kèm nguy cơ ung thư dạ dày cao hơn.

Trong khi đó, những đồ uống sử dụng chất tạo ngọt nhân tạo như nước ngọt ăn kiêng và một số đồ uống có gas ít calo không cho thấy mối liên quan tương tự với ung thư dạ dày trong nghiên cứu này. Điều đó không đồng nghĩa chúng mặc nhiên trở thành lựa chọn tốt cho sức khỏe, mà chỉ phản ánh kết quả của nghiên cứu đối với nguy cơ đang được khảo sát.

Không phải cứ uống nước ngọt là sẽ mắc ung thư

Đây là điểm cần đặc biệt lưu ý. Nghiên cứu trên thuộc loại quan sát, do đó chỉ cho thấy mối liên quan giữa việc thường xuyên uống đồ uống có đường và nguy cơ ung thư dạ dày, chưa thể chứng minh quan hệ nhân quả.

“Chúng tôi chưa thể thực sự chứng minh nguyên nhân và kết quả. Điều chúng tôi quan sát được là một mối liên quan”, bác sĩ Chan nhấn mạnh.

Ông cho rằng cần thêm nghiên cứu để xác định liệu mối liên hệ giữa đồ uống có đường và ung thư dạ dày có thực sự mang tính nhân quả hay không. Ngoài ra, phần lớn người tham gia nghiên cứu là các nhân viên y tế da trắng, vì vậy kết quả cần được kiểm chứng ở những nhóm dân số đa dạng hơn.

Dù chưa thể nói một lon nước ngọt trực tiếp gây ung thư dạ dày, kết quả nghiên cứu vẫn bổ sung thêm lý do để không biến đồ uống có đường thành thức uống hằng ngày. Hiệp hội Ung thư Mỹ hiện cũng khuyến nghị hạn chế đồ uống có đường như một phần của chế độ ăn lành mạnh giúp giảm các yếu tố nguy cơ ung thư.

Nguồn: Fox News