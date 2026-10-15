Bóc 25 khối u nặng gần 4,5 kg, giữ tử cung cho người phụ nữ 40 tuổi

TPO - Sống chung với u xơ tử cung suốt 10 năm nhưng không thăm khám, người phụ nữ đến bệnh viện khi các khối u đã chiếm gần hết ổ bụng, chèn ép đường tiết niệu. Các bác sĩ phẫu thuật lấy 25 khối u, đồng thời giữ lại tử cung cho người bệnh.

Ngày 15/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM cho biết, nơi đây vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân N.T.M, 40 tuổi, có nhiều khối u xơ làm biến dạng tử cung. Khối lớn nhất nặng gần 2,5 kg, kích thước 30×25×25cm. Các khối u còn chèn ép đường tiết niệu, gây ứ nước thận phải độ II, đe dọa chức năng thận.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi- Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa- Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, do bệnh nhân có số lượng u nhiều, nguy cơ mất máu cao và phần mô tử cung lành còn lại rất ít khiến ê kíp từng cân nhắc phương án cắt tử cung. Tuy nhiên, người bệnh mong muốn giữ lại cơ quan này để có cơ hội sinh con.

Sau khi đánh giá, BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi cùng ê kíp quyết định phẫu thuật bóc u, bảo tồn tử cung.

Ca mổ kéo dài gần 4 giờ, các bác sĩ lấy trọn 25 khối u với tổng trọng lượng gần 4,5 kg. Từng vị trí bóc u được cầm máu và khâu phục hồi để tái tạo cấu trúc thành tử cung.

Theo các bác sĩ u xơ tử cung là bệnh lý lành tính thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Một số trường hợp ít biểu hiện rõ nhưng khi u lớn hoặc xuất hiện nhiều khối cùng lúc, người bệnh có thể bị rong kinh, kinh nguyệt ra nhiều, thiếu máu, tiểu khó hoặc chèn ép các cơ quan lân cận.

Không phải mọi trường hợp u xơ đều ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Tuy nhiên, u lớn, nhiều u hoặc u nằm ở vị trí làm biến dạng lòng tử cung có thể gây khó thụ thai và ảnh hưởng thai kỳ.

Bác sĩ Nhi khuyến cáo, phụ nữ đã phát hiện u xơ cần tái khám theo lịch hẹn để theo dõi kích thước, số lượng và vị trí khối u. Khi có rong kinh, đau bụng dưới, cảm giác nặng vùng chậu, tiểu khó hoặc bụng to bất thường, người bệnh nên đi khám, tránh để tổn thương phát triển khiến việc điều trị phức tạp hơn.

Với người còn mong muốn sinh con, phương án điều trị được lựa chọn dựa trên đặc điểm khối u, triệu chứng và nguyện vọng sinh sản. Thăm khám đúng thời điểm giúp phát hiện biến chứng và có thêm lựa chọn bảo tồn tử cung khi điều kiện cho phép.