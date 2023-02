Không chỉ nấu ăn, Hải Tú còn có cập nhật mới trên Instagram: "Nàng thơ" ngày càng giống vợ đảm?

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, dường như Hải Tú hoạt động hăng hái hơn trên MXH. “Nàng thơ” nhà Sơn Tùng M-TP đăng ảnh khá đều đặn trong những ngày đầu năm. Ngoài hình ảnh của mình như thường lệ, cô còn chia sẻ cả chuyện nấu nướng khi tiết lộ tự mình vào bếp làm bữa sáng.

Hải Tú và bữa sáng tự tay thực hiện

Nhưng không dừng lại ở đó, cư dân mạng còn tinh ý phát hiện ra Hải Tú còn cập nhật mới trên trang cá nhân.

Cụ thể, cô nàng tạo stories highlight - tin nổi bật với bữa sáng được làm cách đây không lâu. Hải Tú cũng đặt tên cho tin nổi bật này là DIY Meals (viết tắt của Do It Yourself Meals, tạm dịch: Những bữa ăn tự làm).

Hải Tú cập nhật stories highlight trên Instagram

Trước đó cô nàng không để bất kỳ stories highlight nào

Có thể nói kể từ khi về dưới trướng Chủ tịch Sơn Tùng đến nay, đây là story đầu tiên được Hải Tú lưu lại dưới dạng tin nổi bật. Vì vậy nhiều người không khỏi hi vọng rằng trong thời gian tới, “gà cưng” nhà M-TP sẽ thường xuyên trổ tài nữ công gia chánh, cập nhật thêm những bữa ăn tự làm, chuẩn phụ nữ đảm đang.

Thực tế, Hải Tú từng có quãng thời gian dài đi du học ở Pháp, phải sống tự lập nên việc cô nàng giỏi giang bếp núc cũng là chuyện dễ hiểu.

Hải Tú từng có thời gian du học ở Pháp

Trước đó Hải Tú cũng nhiều lần thể hiện mình là mẫu phụ nữ của gia đình khi được bắt gặp cùng Sơn Tùng đi cùng ông Công ông Táo trong 2 năm liên tiếp. Hay cách đây không lâu, cô nàng còn được cho là đã về thăm quê nhà Sơn Tùng trong dịp Tết Nguyên đán khi chụp ảnh ở cánh đồng lúa.

"Nàng thơ" được cho là đã về quê Sơn Tùng trong dịp năm mới

(Tổng hợp)