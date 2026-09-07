Không chỉ làm cầu, tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn đang cho xây hầm dìm dưới biển dài 3km: Trong đại dự án 93.000 tỷ đồng, nối 2 điểm của thành phố giàu bậc nhất Việt Nam

Đây được đánh giá là một trong những công trình đặc biệt nhất Việt Nam mà tập đoàn Vingroup đang triển khai.

TP.HCM chuẩn bị sở hữu một cung đường vượt biển đặc biệt, nơi phương tiện không chỉ chạy trên cây cầu dài hơn 8 km mà còn có đoạn “chui” xuống dưới mặt biển bằng hầm dìm dài tới 3 km. Đang được nhắc tới chính là tuyến đường Cần Giờ - Vũng Tàu, được tập đoàn Vingroup và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đang triển khai.

Trong tương lai, hành trình từ Cần Giờ sang Vũng Tàu có thể trở thành một trong những trải nghiệm giao thông đặc biệt bậc nhất tại Việt Nam. Thay vì phải phụ thuộc vào phà như hiện nay, ô tô có thể chạy thẳng qua vịnh Gành Rái trên một tuyến đường gồm cả cầu và hầm dưới biển.

Theo chủ trương đầu tư được HĐND TP.HCM thông qua ngày 19/6/2026, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 93.016,55 tỷ đồng, triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BT. Toàn tuyến dài khoảng 14,06 km, nối khu vực Cần Giờ với Vũng Tàu qua vịnh Gành Rái.

Phương án thiết kế đường vượt biển (Ảnh Vingroup)

Không chỉ có cầu, 3 km tuyến đường nằm dưới biển

Điểm khiến dự án trở nên đặc biệt là hơn 14 km tuyến đường không được thiết kế thành một cây cầu liên tục. Theo HĐND TP.HCM, phần cầu vượt biển dài khoảng 8.010 m. Sau đó, tuyến chuyển xuống hầm vượt biển dài khoảng 3.850 m, trong đó có 3.000 m hầm dìm, 430 m hầm kín và 420 m hầm hở. Toàn tuyến được thiết kế với 6 làn xe cơ giới. Phần cầu rộng khoảng 26,25 m, trong khi phần hầm rộng khoảng 34,6 m.

Có thể hình dung hành trình này khá khác với việc qua một cây cầu vượt biển thông thường. Phương tiện sẽ chạy trên cầu giữa vịnh, sau đó có đoạn hạ xuống dưới mặt nước và tiếp tục di chuyển trong hầm trước khi kết nối sang phía bờ còn lại.

Giải pháp cầu kết hợp hầm không đơn thuần nhằm tạo sự khác biệt về kiến trúc. Vịnh Gành Rái là khu vực có hoạt động hàng hải quan trọng, liên quan đến hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải và luồng tàu biển lớn. Vì vậy, phương án công trình phải vừa bảo đảm kết nối đường bộ, vừa dành không gian cho hoạt động hàng hải trên mặt nước.

Theo Vingroup, toàn tuyến đường có vận tốc thiết kế 80 km/h. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển trực tiếp giữa Cần Giờ và Vũng Tàu được kỳ vọng rút xuống chỉ còn khoảng 10 phút. Chủ đầu tư cũng công bố phương án bố trí trạm dừng nghỉ, trạm sạc, bãi đỗ xe, khu ẩm thực, dịch vụ và không gian cảnh quan dọc tuyến.

Mô phỏng đường hầm được tạo bởi AI

Trung Quốc đã có tuyến cầu - hầm dìm giữa biển dài 24 km

Mô hình kết hợp cầu và hầm dìm để vượt một vùng biển có luồng tàu lớn không phải chưa từng xuất hiện trên thế giới. Một trong những ví dụ nổi bật nằm tại Trung Quốc là Shenzhen-Zhongshan Link, tuyến giao thông vượt cửa sông Châu Giang chính thức đưa vào sử dụng năm 2024.

Công trình dài khoảng 24 km, gồm cầu, đảo nhân tạo và hầm dưới biển. Riêng phần hầm dìm dài khoảng 5.035 m, gồm 32 đốt hầm cùng một mối nối cuối. Đây là một trong những hạng mục kỹ thuật nổi bật nhất của toàn dự án.

Các đốt hầm được chế tạo trước, đưa ra vị trí trên biển rồi hạ xuống rãnh đã chuẩn bị dưới đáy nước và kết nối với nhau. Nhờ đó, tuyến cao tốc có thể đi xuống dưới mặt biển ở khu vực cần giữ không gian cho tàu thuyền hoạt động phía trên.

Ảnh Shenzhen.gov

Sau khi Shenzhen-Zhongshan Link đi vào khai thác, thời gian di chuyển giữa Shenzhen và Zhongshan giảm từ khoảng 2 giờ xuống còn khoảng 30 phút.

Hai công trình ở Việt Nam và Trung Quốc có điểm tương đồng ở cách giải quyết bài toán giao thông: thay vì chỉ dựng một cây cầu xuyên suốt, tuyến đường được kết hợp giữa cầu và hầm dưới biển tại khu vực có hoạt động hàng hải lớn.

Từ chuyến phà 30 phút đến cung đường kết nối hai điểm du lịch

Hiện tại, Cần Giờ và Vũng Tàu dù nằm khá gần nhau qua vịnh Gành Rái nhưng vẫn chưa có đường bộ trực tiếp. Phương án quen thuộc với nhiều người là đi phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu, có thể chở cả hành khách, xe máy và ô tô. Thời gian chạy phà trên biển khoảng 30 phút, chưa tính thời gian chờ và đưa phương tiện lên xuống phà.

Nếu đi hoàn toàn bằng đường bộ, hành trình phải vòng xa hơn đáng kể. Bởi vậy, việc rút thời gian kết nối xuống khoảng 10 phút có thể tạo ra thay đổi lớn không chỉ về giao thông mà cả cách du khách kết hợp hai điểm đến.

Ở một đầu tuyến, Cần Giờ có rừng ngập mặn, Vàm Sát, khu Rừng Sác và các trải nghiệm sinh thái đặc trưng. Bên kia vịnh là Vũng Tàu với Bãi Sau, Bãi Trước, Mũi Nghinh Phong, Hải đăng cùng hệ thống dịch vụ của một đô thị du lịch biển lâu đời.

Trong tương lai, một hành trình hoàn toàn có thể bắt đầu bằng buổi sáng giữa rừng ngập mặn Cần Giờ và chỉ ít phút sau đã chuyển sang không gian biển của Vũng Tàu.

Cần Giờ và Vũng Tàu trở thành 2 điểm đến người dân và du khách có thể trải nghiệm ngay trong 1 buổi sáng nhờ kết nối giao thông thuận tiện (Ảnh PYS Travel)

Về tiến độ, dự án được chia thành nhiều thành phần. Đường dẫn phía Cần Giờ đã khởi công từ ngày 1/7/2026. Với phần phức tạp nhất gồm cầu và hầm vượt biển, TP.HCM đang tiếp tục hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và các phương án liên quan đến luồng hàng hải. Giữa tháng 8/2026, Sở Xây dựng TP.HCM đã gửi Bộ Xây dựng hồ sơ để lấy ý kiến, trong đó yêu cầu tính toán cả quy mô tàu, cao độ đáy luồng, bồi xói và khoảng cách an toàn đối với hầm dìm với tầm nhìn phù hợp tuổi thọ thiết kế công trình trên 100 năm.

Theo kế hoạch hiện nay, dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2029. Khi hoàn thành, đây không chỉ là một tuyến giao thông mới giữa hai khu vực của TP.HCM, mà còn có thể trở thành một trong những cung đường đặc biệt nhất Việt Nam: hơn 8 km chạy trên cầu giữa biển và 3 km tiếp tục hành trình ngay dưới mặt nước.