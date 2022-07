Không chỉ có Bill Gates, 6 tỷ phú nổi tiếng sau cũng quyết định không để lại tài sản cho con cái thừa kế

Được sinh ra trong gia đình cực giàu hiển nhiên đem lại rất nhiều đặc quyền. Chúng ta luôn mặc định rằng con cái của các tỷ phú thường nhận được một khoản thừa kế kếch xù từ cha mẹ giàu có của họ. Nhưng nhiều ông trùm kinh doanh, ví dụ như Bill Gates nổi tiếng với tuyên bố không định để con thừa kế tài sản. Hiện nay, có không ít những tỷ phú khác cũng chung tư tưởng đó. Thay vì để thế hệ sau "ngồi trên đống vàng", họ dự định quyên góp tài sản của mình cho tổ chức từ thiện, đồng thời cũng coi đây là các dạy con cái họ giá trị của lao động.

Mark Zuckerberg: 137,3 tỷ USD

Người sáng lập và Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg năm 2020

Thật khó tưởng tượng một thế giới công nghệ hiện tại mà không có Facebook? Mark Zuckerberg không chỉ là người sáng lập mạng xã hội nhiều người dùng nhất hành tinh mà còn là cái tên có ảnh hưởng rất lớn trong làng công nghệ.



Vào năm 2015, khi Zuckerberg và vợ Priscilla Chan chào đón cô con gái đầu lòng Max, họ đã thông báo trong một bức thư ngỏ rằng gia đình sẽ tặng 99% cổ phần công ty trong suốt cuộc đời cho một quỹ tự thành lập nhằm "thúc đẩy bình đẳng cho tất cả trẻ em ở thế hệ sau". Cặp đôi cũng có một cô con gái thứ hai tên August sinh năm 2017.

Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan cùng các con

Warren Buffett: 100,8 tỷ USD

Ông trùm kinh doanh, nhà đầu tư và nhà từ thiện người Mỹ Warren Buffett

Warren Buffett nổi tiếng với tuyên bố rằng muốn cho các con của mình "có vừa đủ để chúng cảm thấy rằng chúng có thể làm bất cứ điều gì, nhưng không quá nhiều để chúng cảm thấy mình không phải làm gì cả".



Nhà đầu tư huyền thoại đã cam kết dành hơn 99% tài sản của mình cho tổ chức từ thiện và chỉ để lại số tài sản tương đối ít cho các con của mình. Tuy nhiên, mỗi người trong số họ vẫn có một quỹ trị giá 2 tỷ USD do Warren Buffett tài trợ, theo The Washington Post. CEO của Berkshire Hathaway cũng thành lập chiến dịch The Giving Pledge cùng với Bill Gates.

Tỷ phú bên cạnh con trai Peter và vợ Susie Buffett

Laurene Powell Jobs: 22 tỷ USD

Vợ của nhà sáng lập Apple Steve Jobs, Laurene Powell Job

Laurene Powell Jobs được thừa hưởng một khối tài sản khổng lồ sau cái chết của chồng bà là Steve Jobs, người sáng lập Apple. Tài sản ròng của Steve Jobs trị giá 10,2 tỷ USD vào thời điểm ông qua đời vào tháng 10/2011.



Tỷ phú người Mỹ cho biết bà không tin vào sự tích lũy của cải. Trong một phỏng vấn với Forbes, nữ tỷ phú chia sẻ: "Với tôi tiền bạc chỉ là một công cụ, không phải là một điều quan trọng".

Theo Business Insider, bà đã dành thời gian nhiều năm qua để phân phối tài sản của người chồng quá cố cho cộng đồng. Laurene đã thành lập Emerson Collective vào năm 2004 - một tổ chức từ thiện tập trung vào giúp đỡ người nhập cư và đấu tranh cho công bằng xã hội.

Laurene và Steve có với nhau 3 người con. CEO Apple quá cố còn người con gái tên Lisa Brennan-Jobs từ mối quan hệ trước đó. Theo International Business Times, Lisa tiết lộ rằng cô và các anh chị em đã nhận được một khoản thừa kế chỉ vài triệu USD.



Ted Turner: 2,3 tỷ USD

Người sáng lập CNN và chủ tịch Ted Turner Enterprises, Ted Turner

Ted Turner là ông trùm truyền thông Mỹ và là người sáng lập kênh CNN. Ông đã ký tên vào The Giving Pledge - một chiến dịch khuyến khích những người cực kỳ giàu có đóng góp phần lớn tài sản của họ cho các hoạt động từ thiện được thành lập bởi Bill Gates.

Ted Turner nổi tiếng là thường xuyên quyên góp từ thiện với số tiền khổng lồ, ví dụ như từng tài trợ 1 tỷ USD cho Liên hợp quốc.

Reed Hastings: 5,7 tỷ USD

Reed Hastings, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Netflix

Reed Hastings chính là tỷ phú đồng sáng lập và hiện là Giám đốc điều hành Netflix - nền tảng truyền hình lớn mạnh nhất thế giới lúc này. Mặc dù hiện tại sở hữu khối tài sản giá trị hàng tỷ USD nhưng Reed Hastings đã có quá trình lập nghiệp khó khăn, đi lên từ bàn tay trắng. Ông chủ Netflix thậm chí từng có thời gian làm nghề shipper. Chính vì vậy mà hơn ai hết, vị tỷ phú này hiểu giá trị của lao động và muốn con cái của mình cũng phải chăm chỉ làm việc thay vì sống trong nhung lụa cả đời.

Gần đây, ông đã tặng 120 triệu đô la Mỹ cho các trường đại học ở Mỹ để thúc đẩy nền giáo dục. Hastings cũng đã tạo ra một quỹ 100 triệu USD tại Silicon Valley Community Foundation tập trung vào giáo dục. Ông cũng là tỷ phú đã ký tên vào chiến dịch The Giving Pledge, khẳng định sẽ không để lại nhiều tài sản cho con cái.

George Lucas: 7,3 tỷ USD

George Lucas là người đứng sau series Chiến tranh giữa các vì sao

Ngay sau khi tác giả của Chiến tranh giữa các vì sao bán công ty Lucasfilm của mình cho Disney, ông đã thu về khoảng 4 tỷ USD. Thế nhưng George Lucas đã tuyên bố rằng một phần lớn tài sản của mình sẽ được dành cho hoạt động từ thiện giáo dục chứ không phải cho 4 người con, bao gồm 3 con nuôi và 1 đứa trẻ được sinh ra nhờ mang thai hộ. Lucas cũng đã cam kết dành một nửa tài sản của mình cho tổ chức từ thiện The Giving Pledge.

