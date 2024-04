Không chỉ 1 mà có đến 2 sao Việt chê thẳng Trấn Thành về năng khiếu ca hát

Những ngày vừa qua, đoạn clip Trấn Thành thể hiện ca khúc nhạc phim Mai là Sau lời từ khước trong chuyến lưu diễn tại Mỹ bất ngờ viral trên MXH. Từ trước đến nay, Trấn Thành vốn được biết đến như một người yêu thích ca hát, cứ có cơ hội là anh lại cầm mic để thể hiện và chuyến lưu diễn này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, bản cover của Trấn Thành lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, đa số cho rằng anh hát bị... "gồng quá" và làm mất đi chất tự sự ban đầu của bài hát.

Đoạn clip Trấn Thành cover Sau lời từ khước vẫn gây tranh cãi

Ngoài Diva Hà Trần từng bóng gió về khả năng ca hát của Trấn Thành thì có đến 2 đồng nghiệp thân thiện không ngại chê Trấn Thành... hát dở, đó là Lê Giang và Lê Dương Bảo Lâm. Cụ thể, cả 2 đã hóa thân thành người giúp việc phục vụ cho "ông chủ" Trấn Thành trong chuyến lưu diễn.

Lê Giang và Lê Dương Bảo Lâm chê Trấn Thành hát dở

Khi nghe ông chủ luyện thanh, bộ đôi không ngần ngại nói xấu: "Hát dở chứ có hay đâu, giọng rè rè mà ai chê dở thì giận. Lên xe ca hoài, ông tài xế nước ngoài chịu không nổi cứ 'Oh my god, oh my god (Lạy chúa tôi)'. Lên không nổi mà đi karaoke cứ giành hát, chủ cả gì mà không cho đầy tớ hát, giành hát một mình mà hát tiếng Anh không...". Bên cạnh đó, Lê Giang và Lê Dương Bảo Lâm còn diễn tả lại các hành động luyện thanh của Trấn Thành.

Tuy nhiên, đây chỉ là tiểu phẩm mà đôi bạn thân của Trấn Thành đang hóa thân, cả 2 đã làm người giúp việc và tranh thủ nói xấu "ông chủ" Trấn Thành. Nhưng không biết Trấn Thành sẽ phản ứng thế nào khi biết 2 "người giúp việc" chê mình hát dở.

Lê Giang và Lê Dương Bảo Lâm có chuyến lưu diễn nước ngoài cùng vợ chồng Trấn Thành

Trước đó, Trấn Thành từng có chia sẻ về việc mình bị chê hát dở. Anh nói: "Tôi không làm những gì gọi là dở dở ương ương. Ví dụ về chuyện lâu lâu tôi cũng buồn vì nhiều khi mình lên, có rất nhiều comment nói: 'Anh Thành hát ghê quá, dạo này anh thế này thế nọ'. Quý vị ơi, mình buồn chứ, mình cũng biết chứ. Mình đâu phải nói mình hát hay. Chưa bao giờ, tôi khẳng định lại là chưa bao giờ tôi nói tôi là ca sĩ, chưa bao giờ tôi nói câu đó nha. Tôi chỉ là một người yêu âm nhạc và tôi muốn hát, vậy thôi.

Và cái giọng của tôi, nói thiệt với quý vị phải làm việc với tôi một ngày 24 tiếng đồng hồ mà nói hết 18 tiếng. Rồi 30 ngày trong 1 tháng mà nói suốt 30 ngày thì quý vị mới biết cái dây thanh quản nó tổn thương như thế nào. Tôi chưa bao giờ tôi nói tôi hát hay. Tôi chỉ là lâu lâu tham gia một chương trình. Nhưng có những lời comment rất ác ý. Không sao, tôi nghĩ là người ta được quyền. Mình làm dở, tôi vẫn cảm thấy có một vài cái tôi làm dở và tôi hát chưa hay nên người ta được quyền chê. Và tôi sẽ tiếp tục làm cho hay thì thôi". Nam MC đồng thời khẳng định nếu cảm thấy một thời gian nữa vẫn không hay, thì sẽ tự động im lặng.