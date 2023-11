Khống chế người đàn ông dùng dao đe doạ dân, 3 công an Hải Phòng bị thương

Sáng 27/11, Công an TP Hải Phòng cho biết, trong lúc khống chế người đàn ông dùng dao gây thương tích cho người khác, 3 công an tại xã Hồng Thái (huyện An Dương, Hải Phòng) bị thương.

Cụ thể, lúc 6h30 ngày 21/11, Công an xã Hồng Thái nhận được thông tin tại xóm 4, thôn Đào Yêu, xã Hồng Thái, Nguyễn Văn Mạnh (SN 1969, trú tại xã Hồng Thái) có hành vi dùng dao gây thương tích cho người khác.

Nhận được thông tin, lãnh đạo Công an huyện An Dương chỉ đạo lực lượng công an xã xuống nơi xảy ra vụ việc, cùng gia đình vận động Nguyễn Văn Mạnh bỏ hung khí. Tuy nhiên, người đàn ông này không chấp hành, thậm chí có hành vi chống đối, đe dọa lại lực lượng Công an xã Hồng Thái và người dân đi đường.

Lãnh đạo UBND huyện và Công an huyện An Dương (Hải Phòng) đến thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Bá Dũng - Công an viên

Nhận thấy không vận động được Nguyễn Văn Mạnh, lực lượng Công an xã Hồng Thái sử dụng bình xịt hơi cay trấn áp, khống chế đối tượng. Quá trình khống chế, Mạnh khua khoắng dao trên tay và ném dao công an xã, gây thương tích cho 3 công an xã bán chuyên trách. Trong đó anh Nguyễn Bá Dũng - Công an viên được khâu nối ngón tay.

Sau khi khống chế được Nguyễn Văn Mạnh, gia đình đã đưa người đàn ông này đến bệnh viện tâm thần Hải Phòng để điều trị. Được biết Nguyễn Văn Mạnh đang uống thuốc điều trị tâm thần theo chế độ cấp phát tại Trạm y tế xã Hồng Thái.

Hiện, anh Nguyễn Bá Dũng đã được khâu nối ngon tay, anh Vũ Văn Miện - Công an viên đã được khâu vết thương và đang tiếp tục điều trị, Trần Văn Long - Công an viên bị thương tích phần mềm và được khâu vết thương tại Trạm y tế xã Hồng Thái, chăm sóc sức khỏe tại nhà.