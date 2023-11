Bình Dương: Truy tìm người đăng dòng chữ lạ trên bảng điện tử cổng chào

Liên quan đến vụ việc một bảng điện tử trên cổng chào xã nông thôn mới ở tỉnh Bình Dương có dòng chữ lạ thay thế cho nội dung tuyên truyền từ trước tới nay, một nguồn tin hôm 26-11 cho phóng viên Báo Người Lao Động biết bước đầu đã xác định nguyên nhân.

Cụ thể, người quản lý bất cẩn không khoá bộ điều khiển để người khác sử dụng đưa thông tin sai trái.

"Vụ việc hiện đang được công an xác minh, tìm người đã đưa thông tin nói trên" - nguồn tin cho hay.

Cũng liên quan đến sự việc này, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã yêu cầu các địa phương cẩn thận hơn trong quản lý vận hành, đồng thời đưa ra giải pháp để không lặp lại sự việc nói trên.

Bảng điện tử với dòng chữ lạ xuất hiện trên cổng chào tại Bình Dương

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, mạng xã hội xôn xao hình ảnh một bảng điện tử trên cổng chào xã nông thôn mới An Sơn (ấp Phú Hưng, xã An Sơn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) có dòng chữ "Nhà cái đến từ châu Phi", thay thế cho nội dung tuyên truyền từ trước tới nay.



Sau khi phát hiện, người dân đã thông báo cho chính quyền địa phương để tắt bảng điện tử. Dòng chữ nói trên chỉ xuất hiện khoảng 10 phút.