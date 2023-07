Khống chế kẻ trộm, người đàn ông bị đâm chết

Ngày 11-7, đoàn công tác của Công an tỉnh Tiền Giang do đại tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang - cùng đại diện chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh và Công an huyện Cái Bè đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình ông Trần Hồng Duy ở xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè.

Clip Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang thăm, chia buồn, động viên gia đình ông Trần Hồng Duy dũng cảm truy bắt tội phạm

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, đại tá Nguyễn Văn Lộc gửi lời chia buồn, chia sẻ mất mát với gia đình về sự ra đi của ông Duy; đồng thời bày tỏ sự trân trọng và ghi nhận tinh thần dũng cảm trong tấn công tội phạm của ông Duy. Ông Lộc còn động viên người thân và trao 15 triệu đồng hỗ trợ gia đình và con trai ông Duy.

Trước đó, vào rạng sáng 10-7, ông Duy cùng con trai khống chế kẻ trộm đột nhập vào quán giải khát của ông. Dù bị thương do kẻ trộm dùng dao tấn công nhưng ông Duy và con trai vẫn giữ chặt đối tượng để người dân xung quanh kịp đến hỗ trợ, bắt giữ.

Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông Duy đã không qua khỏi.

Lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình ông Duy

Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Cái Bè khẩn trương điều tra làm rõ; đồng thời truy bắt đối tượng có liên quan.