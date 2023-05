Nhân chứng kể lại việc bắt đối tượng dùng dao uy hiếp, khống chế đòi hiếp dâm trong đêm

Nghi phạm Phan Văn Cương bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Công Đạt

Liên quan đến vụ việc nữ chủ tiệm thời trang ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, bị kẻ lạ dùng dao uy hiếp khống chế đòi hiếp dâm trong đêm, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Phan Văn Cương (sinh năm 1992, HKTT: xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Vào thời điểm xảy ra sự việc, 2 người dân đã kịp thời đuổi theo và khống chế đối tượng Cương.

Anh Mạnh - người trực tiếp đuổi theo và khống chế đối tượng - kể lại: "Tối hôm đó, do phải làm ca đêm nên bạn tôi nghỉ ngơi ngay tại xe ô tô đỗ trước cửa xưởng của tôi. Trong lúc nghỉ ngơi thì thấy một người đàn ông lảng vảng tại khu vực, lượn đi lượn lại nhiều vòng rất khả nghi, nên có gọi điện bảo tôi xuống cùng xem phải trộm đồ trong xưởng hay không.

Tôi xuống đến nơi, bật điện xưởng thì không thấy có ai. Sau đó, tôi cùng bạn đi kiểm tra quanh khu vực, khi sang đến gần cửa hàng thời trang thì bỗng nghe tiếng hô hoán thất thanh: "Trộm, trộm,…". Chúng tôi chạy lại, lấy cây đập mạnh vào cửa và hỏi người phía bên trong".

"Từ trong cửa hàng, một người đàn ông nửa thân dưới không mặc gì hốt hoảng lao nhanh ra ngoài, chúng tôi vội đuổi theo. Rượt đuổi khoảng chục mét, khi đến hồ nước gần đó, người này nhảy xuống và liên tục xin tha. Sau đó người này bơi rất nhanh sang phía bờ bên kia để nhằm thoát thân. Tuy nhiên khi người đàn ông lên đến bờ, chúng tôi đã kịp thời bắt được và khống chế, đồng thời hô hoán cho người dân xung quanh biết để cùng hỗ trợ.

Thời điểm này, người đàn ông trong tình trạng nửa thân dưới trần chuồng, người dân xung quanh đã lấy quần cho mặc và gọi công an. Khi bị người dân khống chế, người đàn ông này mặt tái mét, liên tục van xin được bỏ qua. Khoảng 10 phút sau, công an đến, chúng tôi bàn giao và đối tượng được đưa về trụ sở công an xã", anh Mạnh nhớ lại.

Hiện trường vụ việc được camera ghi lại.

Trước đó, khoảng 22h30 tối 5/5, sau khi uống bia ở Trại Cúp (thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên), nghi phạm Phan Văn Cương điều khiển xe mô tô đi từ thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên hướng về nhà ở thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương.

Đến khoảng 23h35 cùng ngày, nghi phạm Phan Văn Cương đi qua một cửa hàng buôn bán quần áo ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên thì thấy chị Đ.T.H (SN 1986, ở huyện Bình Xuyên) là chủ quán thời trang đang thử đồ. Thấy vậy, nghi phạm Cương nảy sinh ý định hiếp dâm đối với nạn nhân.

Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, nghi phạm Cương đỗ xe mô tô phía trước cửa hàng, lấy con dao dài 32cm xông vào trong cửa hàng và đến vị trí chị H. đang đứng, dùng dao đe dọa chị H. phải cho quan hệ tình dục. Lo sợ đến tính mạng của mình nên chị H. đã giả vờ đồng ý nhưng tìm lý do trì hoãn, lợi dụng lúc Cương không để ý, chị H. giật được con dao, đồng thời hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ.

Thấy vậy nghi phạm Cương đã bỏ chạy ra ngoài thì bị người dân bắt giữ.