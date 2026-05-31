Không cắt điều hòa vẫn chỉ trả 250.000 tiền điện vào tháng mùa hè: Học ngay 7 bí quyết từ cô gái nổi tiếng này!

Nếu bật điều hòa thì luôn để 27 độ và còn gì nữa?

Những ngày gần đây, chuyện thời tiết nắng nóng, nắng đỉnh điểm trở thành chủ đề được quan tâm. Ở nhiều quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng, nhiều khu vực vượt ngưỡng 40 độ C; khiến nhu cầu làm mát tăng mạnh, đặc biệt với những người làm việc hoặc ở nhà cả ngày.

Cũng từ đó, các mẹo sử dụng điện sao cho vừa đủ mát, vừa tiết kiệm mà không quá cực bản thân bắt đầu được nhiều người quan tâm hơn trên MXH. Những chia sẻ về thói quen sinh hoạt mùa hè, cách dùng điều hòa hay các mẹo giảm điện năng tiêu thụ cũng thường xuyên nhận về lượng tương tác lớn vì khá gần gũi với đời sống hàng ngày.

Giữa lúc nhiều người tìm kiếm các mẹo giảm chi phí sinh hoạt, câu chuyện của Yaoyao (Hoàng Kiều Hâm) - người đẹp Đài Loan sở hữu hơn 330 nghìn người theo dõi trên Instagram từng được chia sẻ công khai trên mạng xã hội, gây chú ý.

Cô đăng tải hóa đơn thanh toán tiền điện 2 tháng.

Cô tự nhận bản thân là người tiết kiệm. Trong mùa hè oi bức, và dành phần lớn thời gian ở nhà mà hóa đơn tiền điện chưa tới 250 nghìn. Tất cả nhờ 7 bí quyết.

Theo đó, cô đăng tải hình ảnh hóa đơn điện trong 2 tháng hè của cô là 1.135 Đài tệ (khoảng 850 nghìn đồng). Tuy nhiên, con số này bao gồm cả “tiền điện khu công cộng” của chung cư, khoảng hơn 553 Đài tệ (khoảng 465 nghìn đồng). Cho những ai chưa biết thì “tiền điện khu công cộng” là chi phí điện dùng cho các khu vực chung của tòa nhà như hành lang, thang máy, đèn sảnh, hệ thống máy bơm nước, bãi xe hay các thiết bị vận hành chung khác. Ban quản lý sẽ chia đều khoản này cho cư dân nên nó được cộng trực tiếp vào hóa đơn điện mỗi hộ.

Bởi thế, trên thực tế tiền điện mà Yaoyao dùng để sinh hoạt trong căn hộ của mình chỉ khoảng 582 Đài tệ cho 2 tháng. Chia trung bình, mỗi tháng cô chỉ dùng khoảng 291 Đài tệ/ tháng (khoảng 246 nghìn đồng).

Yaoyao cho biết trong đó có một tháng cô ở Busan (Hàn Quốc) còn lại phần lớn thời gian đều ở nhà, rất hiếm khi ra ngoài. Một phần vì lý do thời tiết mùa hè nóng bức, phần nữa vì bản thân không thích đi ra ngoài quá nhiều.

Cùng với hóa đơn tiền điện, Yaoyao cũng tiết lộ luôn 7 phương pháp mà bản thân đã áp dụng để giảm chi phí tiền điện xuống thấp nhất có thể. Người đẹp này cho biết thêm những cách này đều rất dễ áp dụng, hầu như ai cũng có thể đưa vào ứng dụng trực tiếp trong đời sống thường ngày.

1. Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên

Theo cô, căn hộ có ánh sáng khá tốt nên trước 5 giờ chiều gần như không cần bật đèn. Đây là thói quen nhỏ nhưng có thể giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ mỗi ngày, đặc biệt với những người thường xuyên ở nhà.

2. Ưu tiên quạt điện thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào điều hòa

Cô cho biết cách giải nhiệt quen thuộc là bật quạt ở mức mạnh nhất, mặc đồ thoải mái, thoáng mát và đôi khi còn nằm trực tiếp xuống nền gạch để giảm cảm giác oi bức. Nhiều người xem đây là kiểu “giải nhiệt dân dã” khá quen thuộc ở các nước châu Á mỗi khi nắng nóng kéo dài.

3. Nếu bật điều hòa thì luôn để 27 độ

Yaoyao nói rằng bản thân chỉ bật điều hòa khi quá nóng và luôn để ở mức 27 độ kèm chế độ tiết kiệm điện. Cô cũng cho biết mình quen với gió tự nhiên hơn nên thường chưa tới 1 tiếng đã tắt điều hòa vì thấy lạnh.

4. Rút phích cắm những thiết bị không sử dụng

Một trong những thói quen cô duy trì là rút toàn bộ ổ cắm của các thiết bị không dùng tới để hạn chế điện năng tiêu thụ ngầm. Đây cũng là mẹo được nhiều chuyên gia tiết kiệm điện nhắc tới vì các thiết bị điện tử vẫn có thể âm thầm tiêu hao điện ngay cả khi không hoạt động.

5. Hạn chế sạc điện thoại quá lâu

Theo chia sẻ, điện thoại của cô chỉ sạc một lần mỗi ngày và thường được rút trước khi đầy 100%.

6. Ban đêm kết hợp quạt và điều hòa

Thay vì bật điều hòa xuyên đêm, cô chỉ bật điều hòa 27 độ trong khoảng 1 tiếng đầu khi ngủ rồi dùng quạt điện để duy trì độ mát.

7. Hình thành thói quen “tiện tay tắt điện”

Yaoyao cho biết bản thân rất chú ý chuyện tắt đèn, tắt thiết bị điện ngay sau khi sử dụng. Mỗi lần ra ngoài, cô luôn kiểm tra kỹ để đảm bảo tất cả thiết bị đều đã được tắt hoàn toàn.

Giữa những ngày nắng nóng kéo dài, câu chuyện của cô cũng khiến nhiều người nhận ra rằng tiết kiệm điện đôi khi không đến từ việc “thắt lưng buộc bụng” quá mức, mà là học cách sống gọn gàng, hợp lý và hiểu hơn về nhịp sinh hoạt của chính mình. Chỉ vài thay đổi nhỏ trong thói quen hằng ngày cũng đủ để căn nhà vẫn mát mẻ, dễ chịu mà hóa đơn điện cuối tháng không còn là nỗi ám ảnh mỗi mùa hè.