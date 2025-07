Vì sao trend ngủ với quả bí đao thay vì bật điều hòa lại "hot" ở Trung Quốc?

Mùa hè ở Trung Quốc đang bước vào thời kỳ đỉnh điểm với nền nhiệt cực cao ở nhiều địa phương. Trào lưu "ngủ với bí đao" đang rất nổi trên mạng xã hội là một cách để mọi người đối phó với cái nóng. Phương pháp ôm quả bí đao đi ngủ thay vì bật điều hòa được cư dân mạng đua nhau thực hiện vì cho rằng nó hiệu quả trong việc hạ nhiệt, ngăn ngừa say nóng.

Mặc dù mốt này lan rộng, nhiều người vẫn nghi ngờ liệu việc ôm bí đao có giúp làm mát hay không.

Trả lời phỏng vấn tờ Xiaoxiang Morning News , ông Xiong Shulin, Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Điều trị của Bệnh viện trực thuộc Đại học Y học Cổ truyền Hồ Nam, cho biết quả bí đao có hàm lượng nước hơn 95%, ôm nó đi ngủ cũng giống như ôm một chiếc gối nước. Khi tiếp xúc, quả bí đao sẽ nhanh chóng hấp thụ nhiệt từ bề mặt cơ thể.

Ngoài ra, theo quan điểm của y học cổ truyền Trung Quốc, vỏ bí đao, với tư cách là vị thuốc Đông y, còn có tác dụng thanh nhiệt, giải nhiệt mùa hè.

Ôm quả bí đao đi ngủ đang là mốt ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, Xiong Shulin cũng chỉ ra rằng việc "ôm bí đao để hạ nhiệt" không phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là người tỳ vị hư, dương hư, người già và trẻ em thể trạng yếu. Ông gợi ý, khi dùng bí đao để hạ nhiệt, bốn nhóm người trên có thể bọc quả bí đao bằng vải cotton mỏng để chỉ tiếp xúc gián tiếp.

Ngoài ra, một số loại bí đao có lớp lông cứng như những chiếc gai siêu nhỏ trên bề mặt, có thể gây hại cho người có làn da nhạy cảm. Nếu muốn ôm bí đao để hạ nhiệt, cần loại bỏ hết lớp lông và rửa sạch.

Để kiểm chứng hiệu quả làm mát của việc ôm bí đao, một phóng viên của tờ Xiaoshan Daily (Hạ Sơn nhật báo) từng đích thân trải nghiệm. Trước khi thực hiện, anh đo thân nhiệt ở vùng nách là 36,2 độ C. Anh rửa sạch và cạo lông một quả bí đao nặng 4,6kg rồi ôm nó vào lòng ngủ, sau một giờ, thân nhiệt còn 33,6 độ C, giảm 2,6 độ C.

