Không cần gò ép, sống xanh là chính mình cùng Sacombank Pay

Không gian sống xanh của Sacombank Pay như một bức tranh đa sắc màu, nơi mỗi cá nhân đều tìm thấy mảnh ghép phong cách của riêng mình và luôn được "chiều lòng" với những tính năng vừa vặn từng sở thích chuyên biệt, tiếp sức cho lối sống xanh nhẹ nhàng, thiết thực.

Sát cánh muôn phương cùng tín đồ "xê dịch"

Team hướng ngoại ưa vi vu khám phá không thể thiếu "người đồng hành" Sacombank Pay, giúp bạn không còn loay hoay với những khoản chi tiêu phát sinh, những phương thức thanh toán rườm rà trong mỗi chuyến đi. Chỉ cần chạm Sacombank Pay, mọi thanh toán từ vé máy bay, tàu, xe, đến đặt phòng khách sạn đều được thực hiện nhanh gọn. Với danh mục khách sạn đa dạng, bạn sẽ linh hoạt lựa chọn điểm lưu trú chất lượng đồng thời có cam kết với du lịch bền vững. Đặc biệt, từ nay đến 28/02/2025, bạn còn được giảm đến 650K khi đặt vé máy bay, tàu, xe, khách sạn và nhập mã DUXUAN50K, DUXUAN100K, DUXUAN500K.

Bên cạnh đó, bạn có thể mở thẻ thanh toán Sacombank Mastercard Metro Pass trên Sacombank Pay, được tặng ngay 50.000 VND và chạm thẻ để mua vé đi Metro TP.HCM, không phải xếp hàng, vừa tiện lợi di chuyển vừa góp phần giảm khí thải và bảo vệ môi trường. Việc Sacombank tiên phong hợp tác cùng HURC1 và Mastercard triển khai hệ thống thanh toán vé tự động Open-loop giúp khách hàng dễ dàng sử dụng thẻ Mastercard, Visa, JCB, UnionPay, American Express, Napas… từ bất kỳ ngân hàng nào. Bước tiến mới này không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm di chuyển cho người dân TP.HCM, đẩy mạnh giao thông xanh mà còn tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong việc phát triển các giải pháp công nghệ cao, nâng tầm khu vực và quốc tế, cho hạ tầng giao thông công cộng tại Việt Nam.

Đối với những chuyến đi nước ngoài, việc đổi ngoại tệ trực tuyến trên app cũng rất đơn giản với hạn mức cao lên tới 5.000 USD/lần xuất cảnh, tỷ giá cạnh tranh. Ngoài ra, Sacombank Pay còn giúp cho mỗi hành trình trở nên trọn vẹn, an tâm hơn với bảo hiểm du lịch toàn cầu, thanh toán phí giao thông VETC/EPASS, mua vé vui chơi giải trí đến những nơi có nhiều hoạt động trải nghiệm kèm "chữa lành" hệ sinh thái như: trồng thêm cây xanh, không dùng sản phẩm nhựa…

Nhẹ gánh chi tiêu cho hệ "kinh tế"

Dành cho những bạn trẻ có thói quen tính toán và quản lý chi tiêu một cách khoa học, Sacombank Pay sẽ là trợ thủ đắc lực, hỗ trợ tháo gỡ những rào cản tài chính khi theo đuổi lối sống lành mạnh bởi các sản phẩm xanh hiện còn khá đắt đỏ, khó tiếp cận.

Với Sacombank Pay, bạn có thể vay nhanh 100% online để giải quyết cấp tốc các nhu cầu tiêu dùng; gửi tiết kiệm hiệu quả chỉ từ 100.000 VND cùng khả năng sinh lời 24/7 cả ngày nghỉ, lễ và được tặng thêm lãi suất đến 0,7%/năm. Không còn phải do dự, đắn đo, bạn hoàn toàn có thể rước về ngay những thứ nằm trong "wishlist" và đăng ký trả góp lãi suất 0%, dễ dàng thực hiện mục tiêu với kế hoạch chi trả thông minh chia ra nhiều kỳ thanh toán. Cùng với đó, Sacombank Pay miễn phí các giao dịch và tự động thông báo những thay đổi liên quan đến tài khoản/thẻ liên kết trên app ngay cả khi bạn đi nước ngoài mà không cần chuyển đổi dữ liệu mạng di động cũng như không tốn phí, mang đến trải nghiệm ngân hàng số hiện đại một cách tiện lợi và tiết kiệm.

Yêu thương kề cạnh hệ "tinh tế"

Với những tâm hồn "tinh tế", Sacombank Pay thực sự là lựa chọn chân ái, trở thành phương thức biểu đạt tình cảm hiện đại, tiện ích, nhanh chóng và có sức lan tỏa sâu rộng. Hơn cả một ứng dụng tài chính, đây được xem là cầu nối tình cảm vô giá, khi bạn dễ dàng nạp tiền điện thoại cho người thân, đặt hoa và mua quà tặng 24/7 ngay cả khi ở xa, hay thiết thực và phong cách hơn là chuyển tiền mừng kèm ecard có thiết kế độc đáo và câu chúc ý nghĩa trong mọi dịp, và tự do đổi hình nền app để luôn lưu giữ bên mình những khoảnh khắc yêu thương.

Sự quan tâm, chia sẻ còn dễ dàng lan tỏa thông qua việc "rủ rê" bạn bè tải và mở tài khoản online ngay trên Sacombank Pay, cùng trải nghiệm đa tiện ích, chung tay sống xanh và tận hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn như tặng 50.000 VND cho người được giới thiệu, tiền thưởng không giới hạn cho người giới thiệu.

Bảo mật mạnh mẽ bên hội "ô dề thinh kinh"

Dành cho những ai "mong manh dễ vỡ", hay lo lắng và luôn muốn có được cảm giác an tâm, đã có "hiệp sĩ" Sacombank Pay bật mode sống xanh với "full giáp" bảo mật mạnh mẽ. Thực tế, mọi giao dịch trên Sacombank Pay như chuyển tiền, rút tiền, thanh toán… được đảm bảo an toàn tối đa, hạn chế giả mạo nhờ những công nghệ bảo mật hàng đầu như xác thực giao dịch bằng sinh trắc học/ Face ID/ Smart OTP/ PCI DSS, thanh toán NFC không tiếp xúc, quét mã QR… Khách hàng Sacombank Pay cũng có thể chủ động chọn ẩn bảo vệ thông tin tài khoản/thẻ, tạo lớp che chắn an toàn để giảm thiểu rủi ro gian lận và lừa đảo.

Thảnh thơi trải nghiệm với team "thư giãn"

Nếu bạn thuộc team "thư giãn", luôn muốn giữ thái độ bình tĩnh và lạc quan "bất biến" trước nhịp sống bận rộn đầy xáo trộn, Sacombank Pay chính là "chill app" lý tưởng để sát cánh cùng bạn. Không cần bận tâm đến những khoản chi trả định kỳ như hóa đơn tiền điện, nước, internet, nộp tiền chứng khoán, bảo hiểm, đóng học phí… nhờ có tính năng thanh toán tự động đảm bảo đúng hạn, bạn sẽ có nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống, "thư giãn" quanh năm. Không phiền lòng bất an trước biến cố bệnh tật, Sacombank Pay cung cấp tận tay bảo hiểm K-Care, giúp bạn tạo "lá chắn" tài chính vững vàng phòng ngừa ung thư với mức phí thấp chỉ từ 6.000 VND/ngày. Không ngần ngại trăn trở, luôn chủ động xoay sở như tra cứu và quản lý thẻ/tài khoản mọi lúc mọi nơi, gửi thông báo cho mọi người để nhắc chuyển tiền, mua sắm trực tuyến và mang về "cả thế giới"... tất thảy đều được thực hiện ngay trên Sacombank Pay, cũng chính là lúc bạn hoàn toàn "say bye" thủ tục giấy tờ, "say no" di chuyển đó đây, "say yes" giảm thải xe cộ, vừa "chữa lành" môi trường, vừa thỏa sức giao dịch, sống xanh phong cách và hết sức tự nhiên.

Có thể nói, Sacombank Pay chính là chìa khóa mở ra không gian sống xanh - nơi mỗi người đều có thể góp phần chung tay bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ hàng ngày, đồng thời thể hiện cá tính và thỏa mãn cái tôi khác biệt. Cùng Sacombank Pay, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy hướng đi riêng cho mình trên con đường tiêu dùng xanh bền vững.