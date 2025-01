Như thông lệ hằng năm, ngày 1/1, Dispatch sẽ khui một cặp đôi hẹn hò trong làng giải trí. Tuy nhiên thông lệ năm nay bị gián đoạn và Dispatch đã đưa thông báo về việc không khui tin tức hẹn hò trong ngày đầu năm 2025.

Dù Dispatch không khui nhưng cư dân mạng mới đây đã khiến mạng xã hội sục sôi khi bất ngờ soi ra hint hẹn hò của một cặp đôi nổi đỉnh đám. Hai người được nhắc đến ở đây là Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin - những cái tên đang rất hot tại Hàn và khắp các quốc gia châu Á bởi sự ảnh hưởng từ bộ phim When the Phone Rings. Vì màn hợp tác quá ngọt ngào trong phim, hai người liên tục dính tin đồn hẹn hò. Khán giả soi ra không ít hint cho thấy mối quan hệ của hai người.

Hint mới nhất mà khán giả soi ra ngay ngày đầu năm là từ những clip hiếm hoi ghi lại ở lễ trao giải MBC Drama Awadrs. Cụ thể trong lúc Chae Soo Bin đứng trên sân khấu với vai trò MC, Yoo Yeon Seok ngồi dưới hàng ghế khán giả và liên tục dõi theo, vỗ tay cổ vũ cho cô. Đặc biệt, trong một khoảnh khắc ngắn, khán giả còn thấy Yoo Yeon Seok bắt chéo hai ngón tay cái vào nhau và Chae Soo Bin cũng đáp lại bằng cách mỉm cười và bắt chéo ngón tay út. Nhiều bình luận từ khán giả quốc tế cho biết bắt chéo hai ngón tay cái trong ngôn ngữ ký hiệu là để khen ngợi, cổ vũ, có thể hiểu là "Em làm tốt lắm". Có bình luận thậm chí còn cho rằng việc bắt chéo ngón út với ngón trỏ (gần giống hành động của Chae Soo Bin) là cách biểu thị lời tỏ tình trong ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ.

Khán giả tại trường quay "soi" ra cử chỉ đặc biệt của Chae Soo Bin và Yoo Yeon Seok

Hiện tại, chưa biết những hành động của hai người và cả thái độ của Chae Soo Bin có thật sự mang ý nghĩa đặc biệt nào không hay chỉ là sự vô tình nhưng khán giả đã rất phấn khích. Nhiều người cho rằng họ đang "lén lút" dùng một ngôn ngữ đặc biệt mà họ học được từ phim để biểu lộ tình cảm dành cho đối phương. Tuy nhiên cũng có những bình luận cho rằng những hành động này chỉ là vô tình giống với ngôn ngữ ký hiểu chứ thực chất chẳng có màn giao tiếp "lén lút" nào ở đây.

Bình luận của khán giả: - Kể ra biết ngôn ngữ kí hiệu cũng có lợi, cũng có tí gọi là bí mật nhỉ. - Dùng cả ngôn ngữ ký hiệu rồi mà còn bị fan soi ra, fan nhà này quái thật chứ nhưng mà tui thích lắm, khui nữa đi. - Không cần Dispatch luôn!!! - Tui thì không chắc vụ dùng ngôn ngữ kí hiệu nhưng đảm bảo anh Yoo ở dưới đang cổ vũ em Bin hết mình, và em Bin cũng hướng mắt về phía anh để tìm chỗ dựa tinh thần. Mối quan hệ này vô cùng đáng trân trọng luôn ấy. - Thôi bớt tưởng tượng đi ạ. - Ổng đang vỗ tay, vô tình hai ngón cái bắt chéo vào nhau thôi, fan couple suy nghĩ hơi xa rồi.

Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin hiện đang là những cái tên hot nhất tại màn ảnh Hàn bởi màn hợp tác thành công trong bộ phim When the Phone Rings. Mới đây tại MBC Drama Awards, hai người cũng nhận được giải Cặp đôi đẹp nhất, điều này càng khiến các fan couple phấn khích. Hiện When the Phone Rings chỉ còn 2 tập phim nữa là kết thúc hành trình gây sốt tại nhiều quốc gia châu Á, khán giả đang rất mong chờ cặp chính có cái kết hạnh phúc cả trong phim lẫn ngoài đời.

