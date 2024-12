Thời điểm hiện tại, When The Phone Rings vẫn đang thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả. Trong những diễn biến mới nhất của phim, có một khoảnh khắc đang cực kỳ viral trên mạng xã hội, đó là khi cặp đôi chính Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) và Hong Hee Joo (Chae Soo Bin) có màn đấu khẩu vô cùng đáng yêu.

Cảnh đấu khẩu ngọt ngào của cặp đôi When the phone rings

Theo đó, Hong Hee Joo cằn nhằn chồng khi lấy kem đánh răng phải lấy từ đuôi, sau đó anh lại nói cô cởi áo mà để trái. Đáp lại, cô nói Baek Sa Eon cũng luôn cởi tất như vậy. Màn tranh cãi này kết thúc bằng việc Baek Sa Eon lấy áo trùm lên đầu vợ.

Trên mạng xã hội, netizen đang vô cùng thích thú với phân đoạn đấu khẩu ngọt ngào này của cặp đôi chính. Họ nói cả hai tái hiện đúng thực trạng của nhiều cặp vợ chồng trẻ hiện nay, đồng thời đùa rằng có lẽ ekip sản xuất đã mang chuyện nhà mình để cho hai diễn viên thể hiện. Một số thì bảo cả hai trông y như một cặp vợ chồng ngoài đời, khiến mình không thể phân biệt nổi đâu là thật, đâu là diễn.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Nghe đồn anh thích được nghe vợ nói lắm, lúc vợ nói được thì mắng chồng từ trên đầu xuống không trượt phát nào.

- Không những ồn mà còn ngọt. Chẳng biết sau này có con thì anh chị sẽ như thế nào.

- Một chuông con nào đó trên X: Tôi đã biết sao mẹ không mở miệng trong 3 năm kết hôn. Mẹ mà mở miệng là nhà như cái chợ luôn.

- Bịt mỏ mẹ bằng một nụ hôn dài 5 phút cho bớt nói lại giùm con. Cảm ơn ạ.

- Lúc tối xem đoạn này, tui thấy hình ảnh chồng mình bóp kem ở giữa.

- Ước gì lấy chồng chỉ cãi nhau mấy chuyện này thôi, haha.

- Ê, đúng chuyện thường ngày. Ông đạo diễn mang câu chuyện nhà ông ấy ghép vào chứ anh chị tôi đã lấy ai đâu mà biết.

- Đúng là em bé của anh mà, haha. Nhưng mà khúc này là Yoo Yeon Seok với Chae Soo Bin rồi chứ Baek Sa Eon nào để áo lên đầu vợ vậy, hehe.

- Tình hình chung của các cặp vợ chồng trẻ.

- Rồi có ngày đồng chí Baek sẽ hối hận vì ép vợ nói bằng được, haha. Ai chứ chồng chúng tôi là mong chúng tôi giống cô Hee Joo tập 1-6 đấy.

- Không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là diễn nữa.

Cho những ai chưa biết, phân cảnh ngọt ngào này thực ra chỉ là giấc mơ của nữ chính Hong Hee Joo mà thôi. Một cuộc sống bình thường như bao người khác, dù tranh cãi những chuyện nhỏ nhặt nhưng luôn yêu thương nhau, đó là điều mà cả cô lẫn Baek Sa Eon đều mong muốn.

Ở thời điểm hiện tại, hai vợ chồng vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều những sóng gió mà các nhân vật phản diện mang tới. Thế nhưng hy vọng rằng đến cuối cùng, họ có thể sống hạnh phúc bên nhau.

Bộ phim When The Phone Rings do Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin đóng chính phát sóng vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên MBC TV.

Đào Anh Tú