Không cần đi chợ mỗi ngày: Mẹ bỉm Hà Nội chỉ cần dùng món đồ nhỏ gọn này để lo bữa ăn cả tuần

Dưới nhịp sống bận rộn, không khó để bắt gặp hình ảnh những bà mẹ trẻ vừa chăm con, vừa quán xuyến nhà cửa, lại cố gắng giữ cho gian bếp luôn đủ đầy. Trong số đó, "team trữ đông thực phẩm" đang dần trở thành một lựa chọn hợp lý giúp các mẹ bỉm tối ưu thời gian mà vẫn đảm bảo chất lượng bữa ăn cho gia đình.

Một trong những gương mặt quen thuộc của cộng đồng "team trữ đông" là Phương - chủ kênh TikTok Phương's House Decor. Kênh của cô thu hút đông đảo chị em nhờ những chia sẻ gần gũi về chăm sóc gia đình, chăm chút nhà cửa và đặc biệt là bí quyết trữ đông thực phẩm khoa học.

Không cầu kỳ hay phức tạp, cách làm của Phương tập trung vào sự tiện lợi, nhanh gọn nhưng vẫn giữ được độ tươi ngon và giá trị dinh dưỡng.

Bí quyết trữ đông rau củ luôn tươi ngon

Với rau củ, Phương không chỉ đơn giản là rửa sạch rồi cho vào tủ lạnh. Cô chia sẻ rằng nếu làm đúng cách, rau củ sau khi cấp đông vẫn giữ được màu xanh đẹp mắt, không bị nhũn hay mất vị.

* Các bước thực hiện:

- Sơ chế rau củ, cắt miếng vừa ăn

- Trần sơ một số loại (như ngô, rau xanh...) qua nước sôi, sau đó ngâm ngay vào nước lạnh.

- Với rau xanh: Trần cùng nước sôi có thêm chút muối và vài giọt dầu ăn để giữ màu.

- Không trần chung các loại rau khác nhau trong cùng một nước.

- Để thật ráo nước, có thể dùng giấy thấm khô.

- Lót một lớp giấy ăn trong hộp để hút ẩm rồi mới cho rau vào Sau khi cấp đông khoảng 2 tiếng, lấy ra xóc nhẹ để rau tơi, không dính vào nhau.

Phương giải thích rằng việc trần sơ một vài loại rau củ giúp loại bỏ enzyme gây hỏng rau củ. Nhờ đó, rau sau khi cấp đông vẫn giữ được độ tươi và dinh dưỡng tốt hơn.

Với những loại không cần trần như: ớt chuông, nấm, cà chua, rau thơm, hành lá hay tỏi... chỉ cần rửa sạch, thấm khô rồi cắt nhỏ vừa ăn. Đặc biệt, cà chua khi cấp đông sẽ giúp món ăn có độ sánh tự nhiên hơn khi nấu.

Cách cấp đông thịt cá, tôm... tiện lợi, không lo nhiễm khuẩn

Không chỉ rau củ, các loại thịt cá cũng được Phương xử lý rất khoa học để đảm bảo an toàn và tiện lợi khi sử dụng.

* Cách thực hiện:

- Rửa sạch thực phẩm và thấm thật khô.

- Sơ chế, tẩm ướp sẵn nếu cần.

- Chia thành từng khẩu phần đủ cho mỗi bữa.

- Bảo quản riêng từng loại để tránh nhiễm khuẩn chéo.

- Riêng tôm nên để tủ đá trước, rồi mới mang ra bóc sẽ dễ hơn.

- Với thịt viên/mọc: Dàn ra khay, cấp đông trước 1 đêm, sau đó rồi mới cho vào hộp nhỏ để tiết kiệm diện tích tủ.

- Chỉ rã đông đúng lượng cần dùng, việc rã đông nhiều lần dễ khiến thực phẩm nhanh hỏng.

Theo Phương, sai lầm phổ biến của nhiều người là rã đông rồi lại cấp đông lại. Điều này tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm giảm chất lượng và độ an toàn của thực phẩm. Vì vậy, việc chia sẵn khẩu phần ngay từ đầu chính là cách để tiết kiệm thời gian và bảo vệ sức khỏe.

Rã đông đúng cách để đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng

Theo Phương chia sẻ, cách rã đông thông thường là cho thực phẩm đông đá ra và xả với nước ấm, nước nguội, nhưng cách này dễ khiến thực phẩm bị nhiễm khuẩn, hoặc mất chất dinh dưỡng. Cũng không nên để nguyên đồ đông đá để nấu, như vậy đồ ăn chín không đều và mất hết hương vị.

"Cách rã đông đơn giản là mọi người xem mai định nấu món gì, thì tách sẵn thực phẩm sang 1 hộp khác, để qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh rồi sáng hôm sau nấu là được. Còn rau củ lấy ra là nấu luôn không cần rã đông. Các bữa ăn mình đều nấu từ thực phẩm rã đông, vẫn thơm ngon, đi làm về vẫn có thể nằm dài nghỉ ngơi một chút rồi mới nấu cơm" - Phương chia sẻ.

* Không nên:

- Rã đông với nước ấm, nước nguội.

- Bỏ thực phẩm ra ngoài chờ rã đông.

* Nên:

- Cho thực phẩm vào hộp khác, cho vào ngăn mát tủ lạnh để qua đêm, sáng hôm sau mang ra nấu.

Nếu để ý sẽ thấy, "team trữ đông" đều không dùng túi ni lông mà chọn hộp nhựa để bảo quản thực phẩm, như Phương dùng hộp Tupperware, hoặc nhiều mẹ khác sẽ chọn những loại hộp bình dân hơn chút, nhưng tựu chung lại đều dùng hộp, túi zip để đảm bảo vệ sinh và giữ thực phẩm tươi ngon hơn.

