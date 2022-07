Không bao giờ chụp ảnh chung, đi ăn toàn một đứa trả tiền: Tình bạn tưởng “toang” nhưng không!

Tình bạn trong mắt đa số mọi người là hai (hoặc nhiều hơn hai) con người lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Và bạn thân theo cùng motif đó cũng phải là người mà nhắc đến một đứa, người ngoài sẽ nhớ ngay đến đứa còn lại. Hai đứa luôn thương yêu nhau như người nhà, luôn ủng hộ nhau vô điều kiện, luôn là hậu thuẫn vững chắc nhất cho nhau về mọi phương diện.

Nhưng, tôi lại một tình bạn không theo quy chuẩn như thế. Tôi và M. - cô bạn thân 10 năm từng hết lần này đến lần khác khiến mọi người “á ố” vì cách 2 đứa chơi với nhau. Đến độ mà những câu hỏi tôi nhận được thường xuyên nhất liên quan đến nó luôn là: “Ủa, hai đứa vẫn còn chơi với nhau à?”/ “Tưởng nghỉ chơi rồi”/ “Vẫn chưa nghỉ chơi à?”...



“Con với M. nghỉ chơi rồi hả? Sao chẳng thấy hai đứa đăng ảnh gì với nhau?”, mẹ tôi đã hỏi vậy sau khi tình cờ phát hiện bức ảnh cuối cùng chụp chung của chúng tôi là từ Tết 2 năm trước, trong lần ghé thăm nhà cô chủ nhiệm cấp 3, đã vậy còn là chụp cùng với 3-4 người khác.



Đương nhiên không có chuyện bọn tôi nghỉ chơi, vì nếu bọn tôi nghỉ chơi thiệt thì đã chẳng có buổi kể lể tâm sự này. Lý do phía sau cái dấu hiệu tưởng như đã nghỉ chơi của bọn tôi thực tế vô cùng đơn giản, chính là vì M. thích chụp ảnh còn tôi thì không. Nếu như M. suốt ngày kêu trời rằng điện thoại lâu lâu lại cảnh báo sắp hết bộ nhớ vì album quá nhiều ảnh thì tôi ngược lại, trong máy toàn ảnh chụp màn hình, ảnh hóa đơn, cùng lắm thì thêm ảnh mấy cây hoa bố tôi trồng. Mỗi lần đi ăn, trong khi tôi đói muốn ngất thì cô bạn thân yêu của tôi vẫn phải làm cho xong công đoạn chụp choẹt “cúng” Facebook.

Đi chơi cũng chẳng khá hơn. Tôi đi chơi chỉ chụp cảnh, còn M. thì nhất định phải có ảnh check-in mặt mình tại nơi đó. Nhiều lần năn nỉ tôi chụp cùng không thành, M. cũng cáu, có bữa còn giận nhau mấy tuần. Nhưng đành chịu thôi, ai bảo hai đứa không hợp nhau ở khoản này đến thế.

Thế nhưng nói vậy không có nghĩa là những chuyến đi chơi, đi ăn của bọn tôi kém vui. Không thích chụp ảnh nhưng tôi biết chụp ảnh, biết chỉnh ảnh và sẵn sàng làm “phó nháy” cho bạn tôi. Đó là chưa kể không đăng ảnh về nhau không có nghĩa là chúng tôi đã cắt đứt liên lạc. Ngược lại, bọn tôi vẫn tám chuyện với nhau hàng ngày, hàng giờ, có hôm là thâu đêm. Bọn tôi sẽ gặp mặt trực tiếp, không thì sẽ chat chit, gọi điện qua Facebook, qua Zalo… đủ để biết hôm nay (thậm chí là cách đây mấy phút) đối phương đang làm gì. Việc giao tiếp thường xuyên qua các kênh riêng tư này khiến chúng tôi cảm thấy việc đăng ảnh nhau hay viết gì đó và tag đối phương vào không còn quá cần thiết nữa.

Kể ra thì mọi người hay nghĩ tôi và M. khó chơi được với nhau lâu cũng đúng thôi vì tính 2 đứa khác nhau thật. Đơn cử như việc tôi vốn học kế toán nên khá tỉ mỉ chuyện tiền nong, M. thì làm về content nên tính tình có phần hơi… mơ mộng, cảm tính và không để ý đến tiểu tiết. Nhưng như mọi người đã biết đấy, nam châm trái chiều mới hút nhau, cũng vì không giống nhau nên tôi và M. như hai mảnh ghép bù trừ, hỗ trợ cho nhau.

M. thường xuyên là người ngăn tôi khỏi những suy nghĩ bốc đồng, là người có thể ngồi “bịa” cho tôi những chiếc status dài 1000 chữ mỗi lần công ty tôi tổ chức cuộc thi nào đó, là người mỗi lần qua nhà tôi sẽ khiến bố mẹ tôi cười cả ngày vì quá ư là khéo nói, là người phụ trách mảng ngoại giao mỗi khi chúng tôi đi ra ngoài.

Còn tôi ư? Tôi trở thành trợ lý tài chính, chuyên lo những gì liên quan đến tiền bạc. Tôi là người trong máy luôn có nhiều ứng dụng thanh toán khác nhau, tiêu biểu như ZaloPay để sẵn sàng trả tiền, chia đều tiền không lệch 1 xu (câu chuyện chia tiền này sẽ nói tiếp ở phần sau)... Tôi cũng là người đứng ra tính toán xem tổng kinh phí cho một lần du lịch hay liên hoan to của chúng tôi là bao nhiêu, cần phân bổ như thế nào…

Việc học hành khác nhau, làm công việc khác nhau, sở thích khác nhau, tính tình khác nhau không phải là không mang lại cho bọn tôi phiền phức. Nhưng trên cả những phiền phức ấy, bọn tôi học được cách bổ sung cho nhau, đứa nào tốt khoản nào thì chuyên lo khoản đấy, không cần nghi ngại, chỉ cần tin tưởng nhau là đủ.

Một lần khác, tôi lại nhận được câu hỏi tương tự về vụ tôi và M. còn chơi với nhau hay không, chỉ khác rằng người hỏi là ông anh họ tôi.

Chuyện là bọn tôi có thói quen ra ngoài ăn thường không bao giờ mang tiền mặt, cứ rủ nhau một câu “Ê mày, đi ăn không?” là đứa kia tự khắc xách xe đi luôn. Ăn uống no nê, đến lúc thanh toán bọn tôi mới bắt đầu ồn ào, bọn tôi đùn đẩy, đứa này một câu đứa kia một câu nghe chừng giống cãi nhau lắm. Lần đó ăn ở quán gà nhà ông anh họ tôi cũng thế, hai đứa cứ dùng dằng ngay trước quầy về vụ ai sẽ trả tiền lần này.

Lúc sau về nhà, ông anh tôi nhắn tin giọng lo ngay ngáy, vì biết tôi và M. chơi thân lâu lắm rồi. Ổng sợ bạn bè thân đến mấy thì thân, tiền bạc không sòng phẳng sớm muộn gì cũng “toang”. Tôi bật cười. Thực tế thì chuyện đâu phải vậy…

Bọn tôi “cãi nhau” cho có thủ tục thế thôi, giống kiểu mấy cặp yêu nhau lâu, bình lặng quá phát chán ấy. Chứ thực tế bọn tôi lười đi rút tiền, nên đẩy nhau trả trước, chia sau, mà hễ đứa nào đứng ra trả trước là về nhà đứa còn lại mở Zalo chuyển lại trong phút mốt, kèm thêm chiếc thiệp xinh xinh bày tỏ tình cảm. Chơi thân với nhau lâu ngại nói bày tỏ, thôi trả tiền gửi kèm “chiếc thiệp nói hộ lòng tôi”. Thực ra càng chơi thân nên hơn ai hết, chúng tôi hiểu càng thân càng cần minh bạch tiền bạc. Khi giúp đỡ thì không tiếc bất cứ thứ gì, nhưng khi bình thường thì “thân ai nấy trả”, bạn bè vậy mà thân càng thân.

Một trong những định nghĩa bạn thân tôi thường hay đọc nhất là bạn thân sẽ luôn đứng về phía đối phương, ủng hộ đối phương 100%. Riêng vấn đề này thì tôi và cô bạn thân khác xa hoàn toàn luôn. Bọn tôi thân thì thân thật nhưng hoàn toàn không có chuyện bạn mình nói A thì mình sẽ mặc định A đúng.

Tôi và M. luôn có nguyên tắc riêng của mình. Và để bảo vệ chính kiến của bản thân, có những lúc chúng tôi đã cãi nhau to đến mức ai cũng nghĩ chắc 2 đứa chuyến này “cạch” mặt nhau thật. Tôi sẵn sàng mắng M. vì xài tiền vô tội vạ, mua những thứ chẳng biết để làm gì. M. cũng chẳng ngại lên mặt “giáo huấn” tôi vì cái tật việc gì cũng vơ về mình xong than khổ, than mệt. Nhìn chung, có nhiều lúc trông chúng tôi giống như mỗi người một “chiến tuyến”, chẳng ai chịu nhường ai.

Nhưng phía sau những khắc khẩu ấy, bọn tôi hiểu đối phương muốn tốt cho mình. Với bọn tôi, góp ý, khuyên ngăn đối phương khi làm sai mới là cách thức đúng đắn nhất để giúp đối phương phát triển chứ không phải nhắm mắt làm ngơ, bạn nói gì tôi nghe nấy.

Tình bạn của chúng tôi thoạt nhìn có vẻ trái ngược với định nghĩa những đôi bạn thân thông thường song nếu xét về độ bền vững, độ hiểu nhau, bọn tôi tự tin mình chẳng thua kém ai. Người ngoài nhìn vào có thể sẽ có lúc lo lắng cho mối quan hệ của cả hai nhưng là người trong cuộc, bọn tôi biết tình bạn của bọn tôi cũng đẹp và cũng đáng mơ ước lắm đấy!

