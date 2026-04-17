Không ai mệt vì đi làm, người ta chỉ mệt vì lương thấp?

2026 là kỷ niệm 10 năm tôi đi làm, 10 năm gắn bó với đời sống công sở. Suốt ngần ấy thời gian, tôi đã trải qua nhiều kiểu công việc, nhiều trạng thái: Có lúc bận “tối mày tối mặt”, có lúc lại nhàn đến mức ngồi đếm từng phút cho đến giờ tan ca.

Và đến giờ này, tôi nhận ra rằng có lẽ chúng ta không mệt vì phải đi làm, chúng ta mệt vì lương thấp! Tôi không chắc điều này có đúng với tất cả, nhưng ít nhất nó đúng với tôi.

Những giai đoạn thu nhập tốt, dù deadline dồn dập, tôi vẫn thấy tràn trề năng lượng lẫn nhiệt huyết. Còn những tháng mà thu nhập chỉ vừa đủ tiêu, chẳng dư để tiết kiệm hay đầu tư, thì chán nản vô cùng. Cảm giác “mệt” lúc đó không đến từ công việc, mà đến từ việc mình thấy công sức bỏ ra không được trả lại xứng đáng.

Sau khi nhận ra điều này, tôi bắt đầu nhìn lại: Nếu không muốn mãi ở trong trạng thái “mệt vì lương thấp”, mình cần làm gì để nâng giá trị bản thân, để có thể đàm phán mức thu nhập tốt hơn?

1. Hiểu rõ giá trị mình tạo ra

Trước khi nghĩ đến chuyện tăng lương, tôi phải hiểu mình thực sự đang “bán” điều gì cho công ty. Không phải là thời gian, mà là giá trị tạo ra trong khoảng thời gian đó. Có người làm 8 tiếng nhưng giá trị mang lại rất lớn, có người làm 10 tiếng nhưng kết quả vẫn mờ nhạt.

Khi tôi bắt đầu đo lường công việc của mình bằng kết quả cụ thể: Doanh thu, hiệu quả, tốc độ xử lý, mức độ tin cậy,... tôi mới thấy rõ mình đang đứng ở đâu. Và khi đã hiểu rõ giá trị của mình, việc đàm phán lương không còn là cảm tính nữa, mà có cơ sở.

2. Tích lũy kỹ năng “khó thay thế”

Có một sự thật là những công việc càng dễ thay thế thì mức lương càng khó cao. Trước đây tôi từng làm những việc ai vào cũng có thể làm được sau vài tuần, nên dù cố gắng thế nào, mức lương cũng chỉ dừng ở một ngưỡng nhất định.

Sau đó tôi bắt đầu học thêm những kỹ năng đòi hỏi thời gian và tư duy, như phân tích dữ liệu, điều phối dự án,... Những thứ này không thể học cấp tốc, nhưng khi đã có, nó tạo ra khoảng cách rõ rệt. Và khi mình khó bị thay thế hơn, vị thế trong việc deal lương cũng khác.

3. Mở rộng góc nhìn thay vì chỉ làm phần việc của mình

Một bước ngoặt lớn với tôi là khi không còn chỉ làm đúng phần việc được giao. Tôi bắt đầu quan sát cách công ty vận hành, hiểu công việc của các bộ phận khác, và tìm cách kết nối chúng lại. Khi hiểu bức tranh lớn hơn, tôi làm việc hiệu quả hơn và đưa ra được những đề xuất có ích. Điều này khiến tôi trở nên “có giá” hơn trong mắt quản lý.

Lương không chỉ trả cho việc bạn làm tốt nhiệm vụ, mà còn cho việc bạn giúp cả hệ thống vận hành tốt hơn.

4. Dám nói về tiền một cách thẳng thắn

Trước đây tôi ngại nhắc đến chuyện tăng lương. Tôi nghĩ cứ làm tốt thì công ty sẽ tự tăng. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng vậy. Có những lúc mình cần chủ động đề xuất, và quan trọng là biết cách nói. Không phải kiểu đòi hỏi, mà là trình bày: Tôi đã làm được gì, giá trị mang lại ra sao, và kỳ vọng mức thu nhập như thế nào.

Khi tôi thay đổi cách tiếp cận, những cuộc trao đổi về lương trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

5. Không ngừng cập nhật bản thân

Thị trường thay đổi rất nhanh. Những kỹ năng từng có giá trị cao có thể trở nên bình thường sau vài năm. Tôi nhận ra nếu chỉ dựa vào những gì mình đã biết, thì sớm muộn cũng bị tụt lại. Vì vậy, tôi duy trì việc học thêm, dù không nhiều mỗi ngày nhưng đều đặn. Đôi khi chỉ là đọc thêm tài liệu, học một công cụ mới, hoặc hiểu sâu hơn về lĩnh vực mình đang làm. Việc này không mang lại kết quả ngay lập tức, nhưng về lâu dài, nó giúp mình luôn có “vốn” để nâng cấp mức thu nhập.

6. Chọn môi trường phù hợp với giá trị của mình

Có những nơi, dù bạn cố gắng đến đâu, mức lương vẫn bị giới hạn bởi cách vận hành hoặc khả năng chi trả. Tôi từng ở trong một môi trường như vậy. Sau khi nhận ra, tôi quyết định chuyển sang nơi mà giá trị cá nhân được đánh giá đúng hơn. Đôi khi, tăng lương không chỉ là phát triển bản thân, mà còn là chọn đúng nơi để phát huy.

Sau 10 năm đi làm, tôi không còn nghĩ “đi làm là chỉ có mệt”. Nếu công việc bận rộn nhưng thu nhập xứng đáng, cảm giác đó giống như đang đầu tư công sức và nhận lại kết quả rõ ràng. Ngược lại, nếu lương thấp, dù công việc nhẹ nhàng đến đâu cũng khó thấy thoải mái lâu dài.

Nên nếu có lúc bạn thấy đi làm quá mệt, có thể không phải vì sức khỏe của bạn yếu hay khả năng quản trị thời gian chưa tốt, mà vì mức lương chưa tương xứng với những gì bạn đang làm. Và tin tốt là điều đó có thể thay đổi, nếu bạn biết cách nâng giá trị của bản thân.