Khởi tố thanh niên người Lào tham gia buôn lậu đường kính vào Việt Nam

Nam thanh niên người Lào bị khởi tố do tham gia vận chuyển trái phép hàng chục tấn đường kính do Thái Lan sản xuất nhưng không có hóa đơn, chưng từ vào Việt Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Thuận Tuấn (SN 1993, trú tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) về tội ‘ Buôn lậu ’.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Sẳm Phăn Nốt Kong Thả Vy Khun (SN 1997, trú xã Sê Pôn, huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) về tội ‘Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới’.

Trước đó, khoảng 23h50 ngày 20/9, Tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Chiếc thuyền chở lượng lớn đường kính trắng nhập lậu rồi bốc vác lên xe tải để vận chuyển vào sâu trong nội địa Việt Nam tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Khi đến bờ sông Sê Pôn thuộc thôn Tân Thành (xã Lao Bảo), lực lượng chức phát hiện, bắt giữ 1 thuyền máy đang neo đậu sát bờ sông (thuộc địa phận Việt Nam) do Sẳm Phăn Nốt Kong Thả Vy Khun điều khiển. Trên thuyền có 3.200 kg đường kính trắng do Thái Lan sản xuất.

Tại khu vực bờ sông, tổ công tác phát hiện Lê Thuận Tuấn và một số người đang bốc các bao tải đường kính trắng do Thái Lan sản xuất, đưa từ trên thuyền lên bờ và vận chuyển về phía 2 ô tô tải biển kiểm soát 74C-013.48 và 74C-139.47 đang đậu tại một bãi đất trống, cách bờ sông khoảng 50 mét.

Phát hiện sự có mặt của lực lượng chức năng, nhóm người này lái 2 ô tô tải bỏ trốn khỏi hiện trường. Truy đuổi đến khu vực bãi cát thuộc thôn Tân Thành (xã Lao Bảo - cách hiện trường khoảng 1,2 km), lực lượng chức năng mới dừng được 2 ô tô tải kể trên.

Qua kiểm tra trên thùng ô tô biển kiểm soát 74C-013.48, lực lượng chức năng phát hiện có 3.650 kg và trên thùng ô tô tải biển kiểm soát 74C-139.47 có 3.150 kg đường kính trắng do Thái Lan sản xuất.

Qua kiểm tra, xác minh, cơ quan phát hiện tổng cộng có khoảng 10.000 kg đường kính trắng do Thái Lan sản xuất được phát hiện không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Lê Thuận Tuấn móc nối với một người Lào mua số đường kính trắng nói trên, vận chuyển trái phép từ Lào về Việt Nam để bán kiếm lời.