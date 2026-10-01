Rủ nhau đi tắm thác, 2 học sinh ở Quảng Trị chết đuối

2 em học sinh rủ nhau xuống thác Ồ Ồ (thôn Làng Vây, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) để tắm và không may bị đuối nước, tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều 1/10, Công an xã Lao Bảo (Quảng Trị) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có người bị đuối nước tại thác Ồ Ồ, thôn Làng Vây.

Tin báo cho biết, khoảng 14h45 cũng ngày, 2 học sinh gồm Trần Gia H. (sinh năm 2010, trú thôn Vĩnh Đông, xã Lao Bảo) và Đỗ Đăng H. (sinh năm 2010, trú thôn Thuận 2, xã Lìa) xuống thác Ồ Ồ để tắm, sau đó bị đuối nước và mất tích.

Khu vực suối Ồ Ồ (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong. (Ảnh: CTV)

Nhận được tin, Công an xã Lao Bảo lập tức cử người phối hợp với lực lượng của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị đến hiện trường. Sau thời gian dài tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Trần Gia H. và em Đỗ Đăng H.

Cũng trong sáng 1/0, người dân đi tập thể dục tại khu vực bãi biển thuộc thôn Lăng Cô (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế ) phát hiện một thi thể nằm sát bờ biển nên thông báo công an xã.

Theo xác minh ban đầu, nạn nhân là nữ, thi thể chưa có dấu hiệu phân hủy rõ rệt, thời gian tử vong được xác định khoảng 24-48 giờ. Nạn nhân được phỏng đoán là ở độ tuổi 60-70, cao khoảng 1,42m, người gầy, mặc áo dài tay màu xanh dương và quần dài màu đen.

Công an xã Chân Mây - Lăng Cô thông báo đến công an các xã, phường và địa phương liên quan để phối hợp rà soát, xác định lai lịch, tìm thân nhân của nạn nhân.