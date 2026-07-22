Khởi tố giám đốc Dương Nhật Long và chủ hộ kinh doanh Nguyễn Thị Túy Phượng
Dương Nhật Long là Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây lắp LC có địa chỉ tại phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.
Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 21/7/2026 cho biết đã khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Cơ quan CSĐT cũng Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Túy Phượng (sinh năm 1961, trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi - chủ Hộ kinh doanh Hiệu buôn đồ sắt Phượng Bảo Thành có địa chỉ tại phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) và Dương Nhật Long (sinh năm 1980, trú phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi - Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây lắp LC có địa chỉ tại phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện bà Nguyễn Thị Túy Phượng và ông Dương Nhật Long đã có hành vi xuất khống các hóa đơn giá trị gia tăng cho 01 Công ty trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi là Công ty A.).
Qua công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác định trong năm 2017, Phượng với vai trò là chủ Hộ kinh doanh Hiệu buôn đồ sắt Phượng Bảo Thành đã xuất bán trái phép 37 tờ hoá đơn bán hàng cho Công ty A., tổng số tiền ghi trên hoá đơn là hơn 1,1 tỷ đồng; đối tượng Phượng đã thu lợi bất chính hơn 44 triệu đồng.
Tiếp đó, trong năm 2018 và 2019, Dương Nhật Long với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây lắp LC đã xuất bán trái phép 08 tờ hoá đơn giá trị gia tăng cho Công ty A., tổng số tiền ghi trên hóa đơn trước thuế là hơn 3,2 tỷ đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng là hơn 325 triệu đồng, số tiền ghi trên hóa đơn sau thuế là hơn 3,5 tỷ đồng; đối tượng Long đã thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.
Ngày 15/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành và tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Túy Phượng và Dương Nhật Long về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025).
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.