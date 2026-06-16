Khởi tố chủ cửa hàng tạp hoá Phùng Thị Hạnh SN 1986

Phùng Thị Hạnh (SN 1986) bị Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố về tội "Sản xuất, buôn bán hàng cấm" sau khi bị phát hiện tàng trữ và buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu tại cửa hàng tạp hóa Ba Sao.

Ngày 14/6/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với một đối tượng về hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống gian lận thương mại, hàng giả trong năm 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Cơ quan Công an thu giữ số lượng lớn thuốc lá điều nhập lậu

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện tại cửa hàng tạp hóa Ba Sao, thuộc tổ dân phố An Bình, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên do Phùng Thị Hạnh (SN 1986, trú tại xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn) quản lý, có hành vi tàng trữ hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 9/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn bán hàng cấm”, đồng thời khởi tố bị can đối với Phùng Thị Hạnh về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” theo khoản 2, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.