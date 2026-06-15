Liên tiếp 5 Chủ tịch ngành điện bị khởi tố, bắt tạm giam: Các doanh nghiệp đang làm ăn ra sao?

Hàng loạt doanh nghiệp trong ngành điện đã công bố thông tin về việc lãnh đạo bị khởi tố, bắt tạm giam.

Thời gian qua, dư luận và giới đầu tư đặc biệt chú ý đến vụ án xảy ra tại ngành điện, dẫn đến việc hàng loạt lãnh đạo cấp cao, Chủ tịch Hội đồng quản trị của các doanh nghiệp này cơ quan chức năng khởi tố và bắt tạm giam. Điểm chung của các doanh nghiệp này là đều có liên quan đến các dự án trọng điểm quốc gia, trong đó có dự án đường dây 500kV.

Danh sách các đơn vị có lãnh đạo vướng vòng lao lý bao gồm 4 công ty tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1 - TV1), Điện 2 (PECC2 - TV2), Điện 3 (PECC3 - TV3), Điện 4 (PECC4 - TV4) và nhà thầu xây lắp mạng lưới điện hàng đầu là Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1.

Dù đối mặt với biến cố lớn về nhân sự thượng tầng, nhóm doanh nghiệp này vẫn là những tên tuổi hàng đầu trong ngành điện, sở hữu kết quả kinh doanh đáng nể và giữ vai trò huyết mạch trong việc phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia.

Nhóm các công ty Tư vấn Xây dựng Điện

Nhóm 4 công ty Tư vấn Xây dựng Điện (từ TV1 đến TV4) đều là những hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), chuyên đảm nhận các vai trò cốt lõi như tư vấn thiết kế, khảo sát và xây dựng các công trình năng lượng.

Tuy nhiên, xét về quy mô tài sản, doanh thu và vị thế trên thị trường, TV1 và TV2 đang thể hiện sự vượt trội hoàn toàn so với 2 đơn vị còn lại. Không chỉ dừng lại ở dịch vụ tư vấn thiết kế truyền thống, các "ông lớn" này còn cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ khi trực tiếp đóng vai trò tổng thầu hoặc tham gia đầu tư vào các dự án điện.

TV1 sở hữu nhà máy thủy điện Sông Bung 5 công suất 57MW tại Quảng Nam và đây là nguồn đóng góp lợi nhuận chính công ty. Tình hình thủy văn thuận lợi đã giúp cho lợi nhuận 2025 của TV1 tăng đột biến từ 109 tỷ lên 190 tỷ đồng.

Với TV2, công ty có đầu tư vào một số dự án điện như 25% vốn nhà máy điện gió Tân Thuận, 25% vốn nhà máy điện mặt trời Sơn Mỹ 3.1 và 45% Thủy điện Thác Bà 2

Đáng chú ý, kết quả này có sự đóng góp rất lớn từ hoạt động đầu tư, điển hình là khoản đầu tư nắm 25% vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo Cà Mau (chủ quản Nhà máy Điện gió Tân Thuận) đã mang về hơn 21 tỷ đồng lợi nhuận thuần cho TV2.

Trong khi đó, hai đơn vị còn lại là TV3 và TV4 có quy mô khiêm tốn hơn.

Tham vọng đa ngành của PC1

Bên cạnh nhóm tư vấn thiết kế, sự kiện ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 cùng hàng loạt lãnh đạo cấp cao bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định kế toán và tham ô tài sản đã gây chấn động mạnh trên thị trường. Khác với nhóm doanh nghiệp tư vấn xây lắp thuộc EVN, PC1 là một doanh nghiệp tư nhân đa ngành do ông Trịnh Văn Tuấn là cổ đông lớn nắm giữ 21,38% vốn điều lệ (tương đương gần 88 triệu cổ phiếu tính đến cuối năm 2025).

Năm 2025, PC1 đạt doanh thu hơn 13.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.565 tỷ đồng. Hơn ½ doanh thu của PC1 đến từ hoạt động xây lắp công trình điện.

Bên cạnh đó, công ty có nguồn thu lớn từ lĩnh vực chế tạo cột thép, phát điện, kinh doanh bất động sản – khu công nghiệp, khoáng sản…

Ở lĩnh vực năng lượng, PC1 đang vận hành 7 nhà máy thủy điện, xây dựng thêm 2 nhà máy với tổng công suất thủy điện 212 MW; đồng thời vận hành cụm 3 nhà máy điện gió tại Quảng Trị với tổng công suất 144 MW (đủ điều kiện bán điện theo giá FIT).

Ở mảng khoáng sản, PC1 sở hữu 57,27% vốn tại CTCP Khoáng sản Tấn Phát - chủ đầu tư dự án khai thác lộ thiên quặng niken, đồng tại Cao Bằng. Dự án này có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 1.700 tỷ đồng, đã đi vào sản xuất chính thức từ tháng 2/2023 với công suất 600.000 tấn quặng nguyên khai mỗi năm. Ngoài ra, ở mảng bất động sản, tập đoàn này đang tập trung phát triển, khai thác khu công nghiệp và triển khai các dự án nhà ở tại Hà Nội.