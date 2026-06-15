Bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh trong hầm xe chung cư

Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá nhóm 4 đối tượng có nhiều tiền án về ma túy, bắt giữ các nghi phạm liên quan đến hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực chung cư phường Hồng Gai.

Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh vừa đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực chung cư trên địa bàn phường Hồng Gai.

Các đối tượng liên quan trong vụ án gồm: Nguyễn Tuấn Anh (SN 1981, trú tổ 5, khu Yết Kiêu 5, phường Hồng Gai); Phạm Xuân Thủy (SN 1971, trú tổ 5, khu Bạch Đằng 1, phường Hồng Gai); Hà Hải Ninh (SN 1976, HKTT tại tổ 3, khu Yết Kiêu 5, phường Trần Hưng Đạo) và Bùi Đình Ngọc (SN 1977, HKTT tại tổ 4, khu Trần Hưng Đạo 4, phường Hồng Gai).

Các đối tượng trong vụ án

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình xác minh cho thấy các đối tượng đều có nhiều tiền án liên quan đến ma túy, thường xuyên tụ tập tại khu vực các chung cư, mua ma túy rồi tổ chức sử dụng tại hầm để xe, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật.

Xác định đây là nhóm đối tượng phức tạp, hoạt động tinh vi, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ, quyết tâm đấu tranh, triệt xóa.

Sau thời gian trinh sát, ngày 5/6/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triển khai phương án truy xét, bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Xuân Thủy và Hà Hải Ninh khi các đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội.

Tiếp tục điều tra mở rộng, ngày 8/6/2026, lực lượng chức năng bắt giữ Bùi Đình Ngọc, xác định là đối tượng đã bán ma túy cho nhóm trên để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Việc đấu tranh, triệt phá thành công vụ án tiếp tục thể hiện quyết tâm của Công an tỉnh Quảng Ninh trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, đồng thời thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng các xã, phường không ma túy trên địa bàn tỉnh.