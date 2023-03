Khoe khoảnh khắc diện váy cưới bên cạnh chú rể trước thềm hôn lễ, nhưng Linh Rin lại gây khó hiểu với hành động này

Trên trang cá nhân mới đây, Linh Rin đã khoe cận cảnh khoảnh khắc bản thân trong chiếc váy cưới trắng tinh.

Đi kèm với hình ảnh, Linh Rin còn chia sẻ dòng trạng thái: "At the touch of love everyone becomes a poet" (Tạm dịch: Khi chạm vào tình yêu ai cũng có thể trở thành nhà thơ).

Bức ảnh thứ hai chính là khoảnh khắc Linh Rin và vị hôn phu Phillip Nguyễn nắm tay nhau đứng trên bãi biển. Tuy nhiên, hình ảnh được chụp mờ ảo nên không thể nhìn rõ gương mặt cô dâu chú rể.

Nhiều người suy đoán, đây là loạt khoảnh khắc được ghi lại vào thời điểm Linh Rin và Phillip Nguyễn đi chụp ảnh cưới trên bờ biển. Tới nay, công chúng chỉ mới biết, đám cưới tại Philippines của Linh Rin cùng Phillip Nguyễn sẽ diễn ra trong tháng 3 này, nhưng ngày cụ thể vẫn được giữ bí mật.

Tuy nhiên, một điều khiến công chúng tò mò hơn chính là hành động khóa bình luận trong bài đăng này của Linh Rin. Trong khi những bài đăng khác, người đẹp vẫn để mở phần bình luận, thì ở chia sẻ mới này netizen không thể thấy hay bình luận thêm. Một số ý kiến cho rằng, cô dâu tương lai không muốn đọc được những dòng bình luận thiếu tích cực ở bài đăng ý nghĩa này của mình.