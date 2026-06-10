Khoảnh khắc người phụ nữ khóc ngất khi chứng kiến người thân bắn 2 con trai tử vong rồi tự sát

Một người cha được cho là đã bắn chết hai con trai song sinh 10 tuổi của mình.

Một người cha được cho là đã bắn chết hai người con trai song sinh của mình trong một vụ án mạng tự sát tại nhà riêng ở California, Mỹ để lại những người thân đau buồn bên ngoài hiện trường.

Những hình ảnh đau lòng cho thấy một người phụ nữ suy sụp trên đường phố bên ngoài ngôi nhà ở California, nơi một người cha được cho là đã bắn chết hai người con trai song sinh trong một vụ án mạng tự sát. Người đàn ông và hai bé trai 10 tuổi đã tử vong tại ngôi nhà ở khu vực 8016 đường Owensmouth Avenue thuộc khu phố San Fernando Valley, Canoga Park.

Cảnh sát được gọi đến hiện trường vào khoảng 7:15 tối Chủ nhật (giờ địa phương) và tìm thấy những người thân đau buồn bên ngoài căn hộ.

Người phụ nữ là người thân của các nạn nhân khóc ngất ở hiện trường

Các thành viên gia đình ôm nhau trước thảm kịch

Các bức ảnh cho thấy một người phụ nữ, chưa được xác định danh tính, nằm trên mặt đất trong vòng tay của một người đàn ông, che mặt khóc sau buổi họp mặt gia đình. Một người phụ nữ khác có mặt tại hiện trường nói với ABC7 Eyewitness News: "Điều đó thực sự rất buồn. Hai đứa trẻ nhỏ và một người cha. Đó là cả một gia đình. Không ai đáng phải chịu điều đó cả."

Cô nói thêm: "Tôi cảm thấy rằng, mặc dù chúng tôi có thể không biết gia đình họ, nhưng chúng tôi nghĩ rằng họ cần được cầu nguyện và quan tâm, vì cá nhân tôi, dù có quen biết họ hay không, tôi cũng muốn cầu nguyện cho sự chữa lành của bất kỳ ai, bởi vì điều đó thực sự rất buồn và tôi không mong điều đó xảy ra với bất kỳ ai."

Một người dân địa phương khác, chỉ cho biết tên là CC Pelkey, đã nói với KTLA: "Trái tim tôi tan nát vì gia đình này, vì đây là một bi kịch. Điều này không bao giờ nên xảy ra với bất kỳ ai. Bọn trẻ chưa bao giờ có cơ hội sống một cuộc đời, và tôi không biết tại sao người cha, nếu ông ấy gặp vấn đề gì, lại không thể tìm kiếm sự giúp đỡ. Tại sao? Lại tước đi mạng sống của các con và cả mạng sống của chính mình. Thật không có từ ngữ nào để diễn tả lúc này."

Các điều tra viên đã dành nhiều giờ để xử lý hiện trường, thu thập bằng chứng từ ngôi nhà khi họ nỗ lực tái hiện những khoảnh khắc dẫn đến cái chết của các nạn nhân. Cảnh sát hiện chưa công bố thêm chi tiết hoặc xác nhận các tình tiết dẫn đến vụ việc. Ngôi nhà nằm đối diện công viên Lanark, nơi sự hiện diện dày đặc của cảnh sát đã thu hút sự chú ý của các gia đình và những người đến công viên trong suốt cả ngày.

Các báo cáo cho biết vụ việc có thể đã xảy ra trong một buổi họp mặt gia đình.

Nguồn: ABC