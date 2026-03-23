Khoảnh khắc "lần đầu nói với mẹ" trên sân khấu Olympia của nữ sinh Quảng Ninh khiến cả trường quay xúc động

Giữa một sân chơi trí tuệ vốn quen thuộc với những con số, câu hỏi và áp lực điểm số như Đường Lên Đỉnh Olympia, đôi khi điều khiến khán giả nhớ nhất lại không nằm ở các phần thi mà ở những khoảnh khắc chia sẻ, giao lưu của các thí sinh.

Đó có thể là một ánh mắt, một câu nói, hay đơn giản là lần đầu tiên một người con đủ dũng cảm để bày tỏ tình cảm với mẹ trước hàng trăm khán giả. Và chính những khoảnh khắc như vậy lại dễ dàng chạm đến cảm xúc của người xem hơn bất kỳ chiến thắng nào.

Trong cuộc thi Tuần 2, Tháng 2, Quý 2 của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 lên sóng cách đây không lâu, bên cạnh màn tranh tài của 4 thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành, một câu chuyện nhỏ nhưng đầy cảm xúc đã nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Nhân vật chính trong câu chuyện chính là thí sinh Nguyễn Thị Thanh Ngân (Trường THPT Hoàng Quốc Việt, Quảng Ninh) - 1 trong 4 “nhà leo núi” của trận thi. Khi được MC đặt câu hỏi về chiều cao nổi bật của mình, nữ sinh đã có một câu trả lời rất đáng yêu là nhờ “ăn cơm gia đình, ăn cơm mẹ nấu”.

Thanh Ngân cũng chia sẻ rằng mẹ chính là động lực lớn nhất giúp cô có mặt tại sân khấu Olympia. Nữ sinh còn gửi tặng mẹ những giai điệu trong ca khúc Bao Lời Con Chưa Nói, như một cách bày tỏ những điều bấy lâu chưa từng nói thành lời. Khoảnh khắc ấy khiến cả trường quay chùng xuống. Ở phía dưới, mẹ của Thanh Ngân không giấu được xúc động, lặng lẽ rưng rưng nước mắt khi lắng nghe con gái tâm sự.

Không chỉ gây ấn tượng bởi sự tình cảm, câu chuyện của Thanh Ngân còn khiến nhiều người nể phục bởi nghị lực và trách nhiệm của một người chị cả trong gia đình. Nữ sinh chia sẻ, mẹ là trụ cột chính, một mình gánh vác gia đình với 4 người con. Là chị cả, Ngân không chỉ tập trung học tập mà còn thường xuyên định hướng, truyền động lực cho em gái đang học lớp 9 và hai em trai sinh đôi đang học lớp 5.

Sự trưởng thành trong suy nghĩ của nữ sinh khiến nhiều người bất ngờ. Ngay trên sân khấu, MC cũng dành lời động viên đầy ấm áp: “Mẹ cứ yên tâm, đã có Ngân lo hết!”. Bên cạnh câu chuyện truyền cảm hứng, nữ sinh đến từ Quảng Ninh còn sở hữu thành tích học tập đáng nể như giải Ba Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tin học và giải Khuyến khích môn Hóa học cấp tỉnh.

Gia đình của Thanh Ngân

Câu chuyện của Thanh Ngân không chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc xúc động trên sóng truyền hình, mà còn gợi nhắc về một điều rất gần gũi rằng trong guồng quay bận rộn của học tập và cuộc sống, không phải ai cũng đủ thời gian hay đủ can đảm để nói lời yêu thương với gia đình.

Chính vì thế, sự chân thành và giản dị trong cách Thanh Ngân thể hiện tình cảm với mẹ lại trở nên đặc biệt hơn. Bởi đôi khi, động lực lớn nhất để một người tiến về phía trước không phải là những mục tiêu xa vời, mà là hình ảnh của người thân phía sau, những người luôn âm thầm hy sinh nhưng ít khi được nghe một lời cảm ơn trọn vẹn.

Sau cùng, điều còn đọng lại không chỉ là câu chuyện của một thí sinh trên sân khấu Olympia, mà là cảm xúc rất thật mà khoảnh khắc ấy mang lại. Đó là lời nhắc nhẹ nhưng đủ sâu, rằng trong guồng quay vội vã của cuộc sống, chúng ta đôi khi quên mất việc nói ra những điều tưởng chừng đơn giản nhất với người thân.

Bởi không phải lúc nào cũng có một “sân khấu” đủ đặc biệt để ta dũng cảm cất lời, và cũng không phải lúc nào ta cũng có đủ thời gian để chờ một dịp nào đó “phù hợp hơn”. Chính vì vậy, có lẽ điều ý nghĩa nhất mà câu chuyện để lại không phải là sự xúc động nhất thời, mà là một suy nghĩ rất quen thuộc rằng nếu còn có thể, hãy nói lời yêu thương với gia đình khi vẫn còn cơ hội, theo cách chân thành nhất của riêng mình.

Ảnh: VTV, Đường Lên Đỉnh Olympia