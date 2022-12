Khoảnh khắc đáng quên nhất của Lưu Diệc Phi: Từng suýt nữa mất đi hình tượng "thần tiên tỷ tỷ" vì để trợ lý làm điều này

Việc các minh tinh trong bị chỉ trích "mắc bệnh ngôi sao" không còn là điều hiếm trong làng giải trí hiện nay.

Đối với showbiz Hoa ngữ cũng không ngoại lệ khi từ trước tới nay, rất nhiều nghệ sĩ bị chụp lại những khoảnh khắc được cho là "chảnh chọe" hay nói đúng hơn là "bệnh ngôi sao". Trong đó, công chúng sẽ nhớ ngay tới khoảnh khắc Lưu Diệc Phi bị bắt gặp để cho 2 trợ lý cúi người chỉnh giày cho mình.

Mất hình tượng vì loạt ảnh hậu trường

Không riêng gì Triệu Lộ Tư, Lưu Diệc Phi cũng từng đối mặt với sự chỉ trích từ công chúng cách đây 8 năm khi cánh paparazzi chụp lại được hình ảnh "thần tiên tỷ tỷ" để 2 trợ lý cúi người giúp mình chỉnh sửa đôi giày.

Lưu Diệc Phi bị tố "mắc bệnh ngôi sao"

Cụ thể vào tháng 3/2014, khi Lưu Diệc Phi đang trong hậu trường một dự án phim, cánh phóng viên đã vô tình chụp lại được khoảnh khắc được cho là "bệnh ngôi sao" của người đẹp. Theo đó, trong một khoảnh khắc, giày của Lưu Diệc Phi gặp sự cố. Do không muốn đi xa chỉnh lại giày nên Lưu Diệc Phi đã "yêu cầu" 2 trợ lý chạy lại rồi ngồi xuống giúp mình.

Cứ ngỡ đó chỉ là hành động bình thường nhưng trong mắt nhiều người, đặc biệt với hội anti fan Lưu Diệc Phi thì đó lại đang thể hiện sự chảnh chọe. Họ cho rằng, Lưu Diệc Phi hoàn toàn có thể tự mình buộc lại giày hoặc đi tới ô tô rồi chỉnh sau. Hình ảnh này cùng với loạt công kích từ anti fan đã khiến cho hình tượng "thần tiên tỷ tỷ" của Lưu Diệc Phi xấu đi trong mắt công chúng.

Hình ảnh Lưu Diệc Phi để 2 trợ lý cúi người chỉnh giày cho mình đã khiến nhận về vô số chỉ trích từ công chúng

Chưa dừng lại ở những khoảnh khắc này, Lưu Diệc Phi cũng không ít lần bị chỉ trích vì có thái độ kém chuyên nghiệp hay thiếu tôn trọng đồng nghiệp. Vào năm 2016, trong một buổi họp báo, nàng "Tiểu Long Nữ" bị chỉ trích vì có thái độ "yêu sách".

Đầu tiên là lấy lý do không ưng trang phục bên BTC chuẩn bị nên Lưu Diệc Phi và mẹ mình đã tới dự chương trình muộn 30 phút. Điều này khiến chương trình phải rút ngắn lại so với kế hoạch ban đầu. Không những vậy, sau chương trình Lưu Diệc Phi bị trượt chân nên đã yêu cầu nhân viên BTC đưa đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi ra viện, nàng "Tiểu Long Nữ" thậm chí còn tuyên bố không tham gia các hoạt động quảng bá của chương trình với lý do cần nghỉ ngơi.

Lưu Diệc Phi trước đây thường xuyên bị chỉ trích vì thái độ kênh kiệu

Tuy nhiên, thời điểm đó nhiều hình ảnh được ghi nhận lại cho thấy, trên ngón tay của Lưu Diệc Phi chỉ có một miếng băng y tế nhỏ và người đẹp hoàn toàn đi lại bình thường, thương tích không hề nghiêm trọng. Công chúng cho rằng, Lưu Diệc Phi cố tình "cành cao", hình tượng "thần tiên tỷ tỷ" càng vì thế mà xấu đi.

Sau 8 năm mọi thứ có thay đổi?

Bẵng đi một thời gian dài, hình ảnh của Lưu Diệc Phi giờ đây đã khác xưa trong mắt công chúng. Nếu như trước đây, nàng "Tiểu Long Nữ" thường xuất hiện với vẻ ngoài sang chảnh cùng sự bảo vệ chặt chẽ thì nay, mọi thứ ở Lưu Diệc Phi đều vô cùng đơn giản.

Lưu Diệc Phi thân thiết đi ăn cùng trợ lý

Điển hình như việc, Lưu Diệc Phi thường xuyên bị bắt gặp ra đường với gương mặt mộc, cùng quần áo được cho là đơn giản. Không chỉ vậy, mỹ nhân Thần Điêu Đại Hiệp còn nhận được thiện cảm từ "người qua đường" nhờ thái độ thân thiện và thoải mái.

Lưu Diệc Phi thân thiện với người hâm mộ, dù đang trong lịch trình cá nhân

Trong một buổi tối ra đường cùng trợ lý, khi ra khỏi cửa hàng và được người hâm mộ nhận ra rồi xin chữ ký, nữ diễn viên không hề tỏ ra khó chịu hay chảnh chọe mà rất nhiệt tình ký tên cho các fan.

Qua đó, có thể thấy, Lưu Diệc Phi của 8 năm trước và thời điểm hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Thế mới thấy, không phải lúc nào tỏ ra sang chảnh cũng là điều mà các ngôi sao nên làm.