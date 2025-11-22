Khoảnh khắc ấn tượng khép lại Sao Nhập Ngũ 2025

Sao Nhập Ngũ 2025 - hành trình đặc biệt và đầy dấu ấn do Viettel Media sản xuất với sự tham gia của hơn 30 nghệ sĩ, người nổi tiếng đã chính thức khép lại. Tất cả nhân vật trải nghiệm của chương trình đã cùng nhau hành quân và tham gia trận đánh cuối cùng với tinh thần vượt nắng thắng mưa, đoàn kết một lòng.

Theo đó, cả Trung đội đồng tâm hiệp lực tham gia trận đánh cuối cùng - thực hành đột kích và phát triển chiến đấu tại Trường bắn TB1. Tiếng súng mô phỏng, tín hiệu báo lệnh, những bước tiến gấp gáp giữa bụi đất và tiếng hô chỉ huy vang dội khiến không khí trở nên căng thẳng như một trận đánh thực sự.

Khoảnh khắc đồng chí Phùng Thanh Độ (Độ Mixi) phất cao lá cờ Tổ quốc khiến tất cả các chiến sĩ rưng rưng xúc động và tự hào. Với các chiến sĩ, trận đánh tổng hợp không chỉ là dấu ấn trưởng thành mà còn gợi lại lòng biết ơn đối với thế hệ cha ông, những người đã hy sinh để gìn giữ hòa bình hôm nay.

"Lá cờ Tổ Quốc tung bay lúc nãy có lẽ là hình ảnh mà tôi sẽ ghi nhớ suốt đời và kể lại cho con tôi trong thời gian lớn lên." - Độ Mixi nghẹn giọng chia sẻ - "Ai cũng yêu nước nhưng tham gia chương trình chúng tôi càng yêu nước hơn".

Chi Pu không khỏi nghẹn lòng: "Tôi sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này, khoảnh khắc khiến tôi cảm thấy vô cùng tự hào".

"Đã có những lúc chúng tôi cũng cực kỳ mệt mỏi. Nhưng sau cùng, tôi nhận ra rằng, những khoảnh khắc như thế này có thể sẽ không bao giờ chúng tôi có lại trong đời một lần nào nữa" - Hương Giang chia sẻ thêm.

Trước khung cảnh hùng vĩ của đất nước, "chiến sĩ kiên cường" Linh Ngọc Đàm cũng không kìm được cảm xúc: "Tôi sinh ra trong thời bình, thế nhưng nhiều thế hệ trong gia đình tôi đã nằm xuống trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc. Đã không dưới cả ngàn lần tôi tưởng tượng về những gì mà ông nội tôi, các chú, các bác đã trải qua. Ngày hôm nay, tôi cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của điều đó. Tôi tin rằng, chúng tôi sẽ dành cả đời này để bảo vệ và gìn giữ những gì thế hệ đi trước đã hy sinh mới có được".

Huỳnh Lập thấm thía hơn về tình cảm gắn bó, keo sơn, đồng sức đồng lòng của Quân đội Nhân dân Việt Nam: "Đã là tình yêu tổ quốc thì Nam - Bắc một lòng!"

"Hành trình này khép lại nhưng không phải là kết thúc. Tôi tin rằng sau khi tham gia chương trình, tất cả chúng tôi khi bước ra khỏi đây sẽ là một con người mới: mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, tự tin hơn." - Trang Pháp hào hứng.

Từ những buổi huấn luyện gian khổ đến các hội thao căng thẳng, từ khoảnh khắc bật cười giữa đời sống chiến sĩ đến những phút giây nghẹn lại sau mỗi nhiệm vụ hoàn thành, hành trình Sao Nhập Ngũ 2025 là tổng hòa của mồ hôi, thử thách và tình đồng đội, tất cả đã tạo nên một mùa trải nghiệm giàu chiều sâu, nơi mỗi người tìm thấy sức mạnh của chính mình và tình đồng đội bền chặt.

Đúng như những gì Trang Pháp chia sẻ, Sao Nhập Ngũ 2025 dù đã khép lại nhưng tinh thần của Sao Nhập Ngũ vẫn tiếp tục phát huy. Đây sẽ là hành trang quý giá cho chính các nhân vật trải nghiệm của chương trình để tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước, vẻ đẹp Quân đội Nhân dân Việt Nam tới công chúng và bạn bè quốc tế. Trên tất cả, một ngày nào đó, khi Tổ quốc gọi tên, tất cả sẵn sàng có mặt.