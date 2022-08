Khoảng 100.000 khách có thể bị hủy chuyến vì nhân viên hãng bay nghỉ ốm hàng loạt

Hãng hàng không quốc gia Air New Zealand hôm nay (11/8) cho biết trong 6 tháng tới, hãng chỉ hoạt động với 90% công suất so với giai đoạn trước đại dịch và số ghế mà hãng phục vụ trên các chuyến bay cũng sẽ giảm 1,5% so với thông lệ. Điều này có nghĩa là trong 6 tháng tới, Air New Zealand có thể sẽ phải hủy chuyến bay của khoảng 100.000 hành khách trên cả chặng bay nội địa và quốc tế.

Ông Greg Foran - Tổng giám đốc điều hành hãng hàng không Air New Zealand cho biết lý do dẫn tới việc hãng phải giảm lượng khách phục vụ là vì số lượng nhân viên nghỉ ốm đang gia tăng ở mức kỷ lục. Không chỉ các thành viên phi hành đoàn mà cả nhân viên làm việc trong các bộ phận khác của hãng cũng đang bị ốm rất nhiều, nên trong thời gian tới hãng sẽ chưa thể có đủ nhân lực để hoạt động 100% công suất như giai đoạn trước đại dịch.

Với những hành khách bị hủy chuyến, Air New Zealand đề nghị khách đặt lại các chuyến bay khác hoặc yêu cầu hãng làm giấy ghi nợ hoặc hoàn tiền vé. Bên cạnh đó, Air New Zealand cũng đang tích cực tuyển thêm nhiều nhân viên đi kèm với khoản tiền hấp dẫn 1.400 NZD tặng cho nhân viên mới.

Cho đến nay, Air New Zealand đã thuê thêm được 2.000 nhân viên mới là phi công, nhân viên làm việc tại sân bay và tiếp viên hàng không, kỹ sư... Tuy nhiên, trước nhu cầu đi lại gia tăng nhanh và mạnh mẽ trong thời gian ngắn, Air New Zealand vẫn chưa thể ứng phó kịp thời buộc hãng phải giảm công suất hoạt động./.