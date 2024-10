Khía cạnh khác của học sinh ngôi trường "siêu ngoại ngữ": Không những giỏi mà còn năng nổ thế này đây!

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) từ lâu đã được biết đến là một trong những trường THPT hàng đầu ở Việt Nam với chương trình đào tạo chuyên sâu về ngôn ngữ, vậy nên nhiều người còn ưu ái gọi ngôi trường này là trường "siêu ngoại ngữ". Học sinh của trường không chỉ xuất sắc trong học tập mà còn năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa. Những hoạt động của nhà trường được tổ chức vô cùng chuyên nghiệp, mang đậm màu sắc của "thần dân" chuyên ngữ.

Đã là "thần dân" chuyên ngữ, 10 người thì 9 người ấn tượng với Chương trình Định hướng và Phát triển tân học sinh Ten Plus. Ten Plus, hay cái tên thân thuộc hơn - 10+, là một hoạt động thường niên của trường được tổ chức vào đầu năm học với mục đích chính giúp các tân học sinh xua tan sự bỡ ngỡ, hình thành sự tự tin, phát triển một số kĩ năng, từ đó xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong trường.

Ngày 28/9, Camp Day Ten Plus 2024 đã chính thức diễn ra với chủ đề "Khám phá", nhận được sự quan tâm đông đảo của "cư dân" tại đây.

Không khí náo nhiệt tại Camp Day Ten Plus 2024

Những điều thú vị tại Ten Plus 2024

Hơn là một chương trình chào đón học sinh khối 10, Ten Plus còn là "văn hóa", là "đặc sản" của các "thần dân" chuyên ngữ.

Theo đó, 10+ được điều hành hoàn toàn bởi học sinh dưới sự cố vấn của các thầy cô giáo, bao gồm: Ban Tổ Chức – Student Organizers (SOs) đứng đầu là Trưởng Ban Tổ Chức – In Charge (IC); Nhóm Định Hướng – Orientation Groups (OGs) với sự tham gia của các Orientation Group Leaders (OGLs) - học sinh lớp 11, 12 đang theo học tại trường; Advisors, Supporters – các cựu học sinh; tất cả cùng hướng tới Campers - học sinh lớp 10 - nhân vật trung tâm của chương trình.

Ten Plus không chỉ là một chương trình, mà nó còn là một chuỗi các hoạt động diễn ra xuyên suốt từ hè đến đầu năm học chính thức. Chương trình bao gồm các buổi train nhằm rèn luyện kĩ năng, hướng tư duy đúng cho các định hướng viên, các buổi sinh hoạt cố định của các nhóm định hướng.

Là sự kiện chính, ngày Camp Day đóng vai trò quan trọng nhất đối với sự thành công của cả chương trình. Đúng như tên gọi, đây được coi như một ngày hội trại lớn, với các trại viên là các em học sinh lớp 10 được các định hướng viên dẫn dắt, trải qua các sự kiện như: Massdance, Game, Cheer battle... rồi kết thúc lại bằng đêm Night ý nghĩa.

Ngày Camp Day gồm những sự kiện gì?

1. Đón Camper và khai mạc chương trình

Sự kiện đầu tiên trong ngày Camp Day Ten Plus chính là đón Camper. Tại đây, đội ngũ BTC Ten Plus 2024 với gần 200 người sẽ đứng thành các hàng dọc trước cổng trường để vỗ tay, cổ vũ, tạo bầu không khí náo nhiệt và tận tình đón từng em học sinh khối 10 vào sự kiện chính.

Sau đó đến phần khai mạc và ra mắt, BTC sẽ cùng đón tiếp các vị đại biểu, quý thầy cô và đặc biệt là hơn 700 em học sinh K56 chuyên Ngoại ngữ bằng những màn chào hỏi sôi động đến từ Ban Tổ chức.

Các bạn học sinh có mặt từ sáng sớm để tham gia chương trình

Ban Tổ Chức ra mắt thầy cô và các bạn học sinh

Những lời ước của các bạn học sinh được ghi dấu tại chương trình

"Cháy" quá các bạn học sinh "chuyên ngữ" ơi!

Thầy Nguyễn Phú Chiến - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Ngoại ngữ phát biểu khai mạc chương trình: "Chương trình định hướng và phát triển tân học sinh, gọi tắt là chương trình Mười Cộng hoặc Ten Plus đã bước sang tuổi 17 - chương trình đúng bằng tuổi của các em học sinh khối 12 năm nay. Một chương trình có tuổi đời rất dài, từ lâu đã thành 'thương hiệu' của Chuyên Ngoại ngữ và đang tiếp tục được giữ lửa bởi các thầy cô giáo và các thế hệ học sinh của trường. Tiếp nối truyền thống đó, thầy cô hi vọng rằng chương trình năm nay sẽ mang tới cho 687 học sinh K56 những trải nghiệm và cảm xúc khó quên".

Thầy Nguyễn Phú Chiến - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Ngoại ngữ phát biểu khai mạc chương trình



2. Massdance

Diễn ra tại sân vận động của Trường Đại học Ngoại ngữ, gần 1000 học sinh tham gia sẽ cùng nhau tập nhảy và tạo nên một màn trình diễn flashmob năng động, hoàn chỉnh. Các thành viên trong ban bổ chức sẽ ân cần chỉ dạy các bạn học sinh học các điệu nhảy giống như ngọn lửa truyền giao giữa các thế hệ.

Gần 1000 học sinh tham gia sẽ cùng nhau tập nhảy và tạo nên một màn trình diễn flashmob năng động

Các bạn học sinh cháy hết mình với sự kiện

3. Game

Phần game bao gồm hàng loạt trò chơi đã được chuẩn bị công phu và sẽ được diễn ra trong Nhà đa năng của Trường Đại học Ngoại ngữ. Tại đây, các đội sẽ tranh tài xem ai mới là đội chơi game cừ khôi nhất.

Toàn cảnh không khí tham gia phần game

Năng nổ đúng chất "chuyên ngữ"

4. Cheer battle

Cheer là một hoạt động năng động bao gồm việc vận dụng các động tác như nhảy, múa, tung hứng, và các kỹ năng cổ động khác để hỗ trợ và khích lệ tinh thần cho các đội thể thao. Ban đầu, cheerleading chỉ đơn giản là hô hào và cổ vũ trong các sự kiện thể thao, nhưng nó đã phát triển thành một môn thể thao.

Được tổ chức như một "trận đấu" nảy lửa, ba Family của Ten Plus 2024 sẽ cùng thi đấu thể hiện những bài cheer tự sáng tác nhằm tăng sức nóng cho sự kiện, rực lên tinh thần cháy bỏng của Chuyên Ngoại ngữ.

Ai hô cheer to và rõ ràng nhất nào?

5. Đêm Night

Kết thúc lại ngày Camp Day Ten Plus chính là Đêm Night. Đây là một buổi tối liveshow với những tiết mục đặc sắc, bao gồm các vở diễn, ca hát, nhảy hiện đại do chính các học sinh Chuyên Ngoại ngữ dàn dựng công phu. Đặc biệt, IC (In charge) - Trưởng Ban Tổ chức của chương trình sẽ xen kẽ truyền đạt các thông điệp nghĩa về chủ đề "Khám phá" nhằm chia sẻ trải nghiệm và truyền cảm hứng cho các em học sinh khối 10 đang tham dự chương trình.

Tại đêm Night, các bạn học sinh được thoải mái thể hiện tài năng của mình

Chúng ta đều là gia đình dưới mái nhà "chuyên ngữ"